В Москве начался торжественный парад в честь 78-й годовщины Победы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время парада, посвященного 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне

На Красной площади в Москве начался парад в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Проведением парада командует главнокомандующий Сухопутными войсками генерал Олег Салюков, принимает парад министр обороны России Сергей Шойгу. В начале парада состоялся вынос флага России и Знамени Победы.

На Красную площадь ранее прибыл президент России Владимир Путин, а также лидеры Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Туркмении. На трибунах также присутствуют глава администрации президента России Антон Вайно, премьер-министр Михаил Мишустин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и другие лица.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что для участников специальной военной операции на Украине выделена отдельная трибуна. В этом году в параде Победы принимают участие 530 российских бойцов СВО. Всего в параде задействованы свыше восьми тысяч военнослужащих.

На 9 Мая в столице России запланированы различные концерты, спектакли и представления. По словам Шойгу, по Красной площади пройдут свыше 10 тысяч военнослужащих и 125 единиц военной техники.

Как заявил ранее представитель Кремля Дмитрий Песков, сотрудники правоохранительных органов делают все для обеспечения безопасности в Москве во время парада Победы. По его словам, это особенно важно, когда речь идет о безопасности иностранных гостей и Путина.