В Кремле рассказали о мерах безопасности для проведения парада Победы 9 мая Песков: в Москве принимаются все необходимые меры безопасности для проведения парада 9 мая

Сотрудники правоохранительных органов делают все для обеспечения безопасности в Москве во время проведения парада Победы на Красной площади 9 мая, сообщил в эфире Первого канала представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, это особенно важно, когда речь идет о безопасности иностранных гостей и президента России Владимира Путина.

Принимаются все необходимые меры безопасности, <...> тем более, когда речь идет о присутствии иностранных гостей, когда речь идет о присутствии нашего главы государства. Все, что по закону положено, все делается для этого, — сказал Песков.

Он отметил, что характер действий украинских властей заставляет Москву не расслабляться и всегда быть начеку. По словам представителя Кремля, курс действий Киева подтверждает правильность решения Путина о проведении военной операции на Украине.

Ранее стало известно, что парад победы на Красной площади 9 мая посетят лидеры Киргизии, Армении, Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

В ночь на 3 мая два беспилотника атаковали Кремль. По мнению Пескова, попытку удара беспилотниками по Кремлю со стороны Украины стоит расценивать как спланированную террористическую акцию и покушение на Путина накануне Дня Победы. При этом он неоднокртано заявлял после, что российский лидер примет участие в официальной части парада на Красной площади.