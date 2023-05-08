Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прилетит в Москву по приглашению российского лидера Владимира Путина, сообщает пресс-служба узбекского лидера. Он планирует посетить праздничные мероприятия, приуроченные к годовщине победы в Великой Отечественной войне.
По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев отбыл в город Москву с рабочим визитом. В соответствии с программой пребывания глава нашего государства примет участие в торжественных мероприятиях в связи с 78-й годовщиной победы во Второй мировой войне, — говорится в сообщении.
7 мая в Москву прилетел президент Киргизии Садыр Жапаров, который также планирует остаться в столице на 9 Мая.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян также прибудет 8 мая с официальным визитом в Москву. Он посетит мероприятия, приуроченные к годовщине победы в Великой Отечественной войне.
О намерениях приехать в Россию 9 мая сообщил и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он планирует посетить Ржевский мемориал в Тверской области и почтит память воинов-казахов 100-й и 101-й стрелковых дивизий, а также братскую могилу в деревне Трубино, где похоронен его дядя Касым Болтаев.
Позднее стало известно о визите в Москву президента Таджикистана Эмомали Рахмона. В рамках поездки он планирует посетить мероприятия, посвященные годовщине Победы 9 Мая.