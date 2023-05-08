Алексей Сидоров

Президент еще одной страны СНГ прилетит в Москву на парад Победы Президент Узбекистана Мирзиеев вылетел в Москву для посещения парада Победы 9 Мая

8 мая 2023 в 17:34

Фото: kremlin.ru

С президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым перед началом военного парада в ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, 2020 год