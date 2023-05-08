Лидер еще одной республики СНГ прилетит в Москву на парад Победы Президент Таджикистана Рахмон отправился в Москву на парад Победы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отправился с официальным визитом в Москву по приглашению российского лидера Владимира Путина, сообщает его пресс-служба. В рамках визита он планирует посетить мероприятия, посвященные годовщине Победы 9 мая, говорится в сообщении.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина с рабочим визитом отбыл в Москву. <...> Ожидается, что в ходе этого визита глава нашего государства примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 78-й годовщине Дня Победы, — говорится в сообщении.

7 мая в Москву прилетел президент Киргизии Садыр Жапаров, который также планирует остаться в столице на 9 мая.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян также прибудет 8 мая с официальным визитом в Москву. В рамках своего визита он посетит мероприятия, приуроченные к годовщине победы в Великой Отечественной войне.

О намерениях приехать в Россию 9 мая сообщил и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он планирует посетить Ржевский мемориал в Тверской области и почтит память воинов-казахов 100-й и 101-й стрелковых дивизий, а также братскую могилу в деревне Трубино, где похоронен его дядя Касым Болтаев.