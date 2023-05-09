Путин завершил речь на параде Победы словами о величии единства России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Путин на параде Победы в Москве

Президент России Владимир Путин завершил свою речь на параде Победы в Москве словами о величии единства РФ. По словам российского лидера, нет ничего крепче, мощнее нашего единства, нет ничего сильнее нашей любви к Родине.

За Россию, за наши доблестные вооруженные силы, за Победу, ура! — сказал глава государства.

Путин во время своего выступления на параде Победы на Красной площади заявил, что против страны развязалась настоящая война. Он подчеркнул, что любая идеология превосходства отвратительна, преступна и смертоносна.

По мнению российского лидера, страны Запада провоцируют конфликты между другими государствами и уничтожают традиционные ценности, чтобы руководить миром, а также заниматься грабежом и насилием. Он считает, что Украина стала заложником госпереворота и режима, который находится в руках Запада. Путин пообещал, что Россия обеспечит безопасность себе и другим странам, несмотря на нынешние тяжелые условия.

9 мая на Красной площади в Москве проходит парад в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Проведением парада командует главнокомандующий Сухопутными войсками генерал Олег Салюков, принимает парад министр обороны России Сергей Шойгу. В начале парада состоялся вынос флага России и Знамени Победы.