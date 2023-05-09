Путин: от участников СВО зависит будущее российской государственности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин во время парада, посвященного 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне

Президент России Владимир Путин заявил в ходе выступления на параде Победы на Красной площади, что РФ гордится всеми участниками СВО. По его словам, от них зависит будущее российской государственности. Глава государства добавил, что нет важнее дела, чем боевая работа военнослужащих.

Мы гордимся участниками специальной военной операции. Всеми, кто сражается на передовой, кто под огнем обеспечивает фронт, спасает раненых. Нет сейчас важнее дела, чем ваша боевая работа. На вас держится сегодня безопасность страны, от вас зависит будущее нашей государственности и народа. Вы с честью исполняете свой ратный долг, сражаетесь за Россию, — заявил Путин.

Российский лидер добавил, что любая идеология превосходства смертоносна и преступна по своей природе. Будущее России, по его словам, должно быть свободным.

Как и абсолютное большинство людей на планете, мы хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным, — заявил президент.

Кроме Путина на праздновании Дня Победы на Красной площади присутствуют лидеры Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Туркмении. На трибунах также находятся глава администрации президента России Антон Вайно, премьер-министр Михаил Мишустин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава МИД Сергей Лавров и другие лица.