Иностранная актриса посетила Каннский фестиваль в платье российского бренда Актриса Фань Бинбин посетила Каннский фестиваль в платье российской марки Yanina Couture

Фото: Simone Comi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китайская актриса Фань Бинбин

Китайская актриса и певица Фань Бинбин посетила 76-й Каннский кинофестиваль в платье российского бренда Yanina Couture. Для появления на ковровой дорожке знаменитость выбрала черное бархатное платье в пол. Фотографией бренд поделился в соцсетях.

Наряд с открытыми плечами украшали перья и аппликация в виде желтого цветка на груди. Рукава выполнены в виде перчаток, закрывающих кисти и предплечья.

Каннский кинофестиваль открылся 16 мая. Постер с французской актрисой Катрин Денев официально иллюстрировал мероприятие в 2023 году. На нем запечатлен кадр с Денев из фильма Алена Кавалье «Смятение».

На открытии фестиваля Денев прочла стихотворение Леси Украинки «Надежда». Актриса в марте 2023 года также читала это стихотворение, но на французском языке в эфире телеканала TV5 Monde. Происходило это в студии, где на экране за спиной актрисы был размещен украинский флаг, а на другом экране в тот же момент показывали портрет украинской поэтессы.