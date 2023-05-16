Катрин Денев прочла стихотворение Леси Украинки на Каннском кинофестивале

Фото: Alberto Terenghi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Катрин Денев

Французская актриса Катрин Денев на открытии 76-го Каннского кинофестиваля прочла стихотворение Леси Украинки «Надежда», сообщил в Telegram глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. По его словам, тем самым легенда мирового кино поддержала Украину.

Непревзойденная Катрин Денев поддержала Украину. Киноактриса зачитала стихотворение Леси Украинки «Надежда» во время церемонии открытия, — отмечается в его сообщении.

Каннский кинофестиваль открылся 16 мая. Постер с французской актрисой официально иллюстрировал мероприятие в 2023 году. На нем запечатлен кадр с Денев из фильма Алена Кавалье «Смятение».

Небольшое стихотворение, которое Денев прочла в Каннах, написано Лесей Украинкой в Луцке в 1880 году. Тогда будущей поэтессе было всего девять лет. Интересно, что Денев в марте 2023 года читала это же стихотворение, но на французском языке в эфире телеканала TV5 Monde. Происходило это в студии, где на экране за спиной актрисы красовался украинский флаг, а на другом экране в тот же момент показывали портрет украинской поэтессы.

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