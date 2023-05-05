Uniqlo планирует закрыть ряд магазинов в России после колоссальных убытков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Японская сеть магазинов одежды Uniqlo намерена закрыть большинство своих крупных магазинов в России, сообщает «Коммерсант». По данным газеты, решение принято на фоне 10 млрд рублей убытков по итогам 2022 года. Об окончательном уходе из России ретейлер не объявил.

Газета сообщает, что большую часть освобожденных помещений займет российская сеть Gloria Jeans. Сеть уже арендовала площади Uniqlo на Новом Арбате в Москве и в Доме мод в Санкт-Петербурге.

Два консультанта на рынке торговой недвижимости рассказали газете, что Gloria Jeans займет точку в московском торговом центре AFI Mall, а в «Атриуме» разместится Lime.

После начала спецоперации на Украине Uniqlo объявила о временной приостановке работы магазинов в России. До марта 2022 года их было 50, на конец января 2023 года осталось 27 точек, которые были временно закрыты. Весь прошлый год ретейлер распродавал стоки онлайн.

Ранее консультанты подсчитали, что иностранные бренды, которые остановили бизнес в России с начала СВО, потеряли примерно $2 млрд. С определенными трудностями столкнулись компании, которые не объявили об уходе, но чьи магазины в России остаются закрытыми более года, например Uniqlo.