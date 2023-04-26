«Мы куда вообще ведем общество»: Володин оценил идею дистанционных браков Володин усомнился в предложении заключать браки дистанционно

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Вячеслав Володин

Надо делать все для того, чтобы люди не расставались после похода в ЗАГС, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на открытии VI Конгресса нотариусов РФ. Так он отреагировал на прозвучавшее в ходе мероприятия предложение ввести дистанционные заключение брака и развод. Трансляцию встречи вела Госдума.

Что касается развода — понятно. А что касается брака — вы вдумайтесь, если люди хотят жить вместе и пройти плечом к плечу всю жизнь, зачем дистанционно? Мы куда вообще ведем общество. Наоборот, надо делать все для того, чтобы вот так вместе, придя в ЗАГС, дальше не расставались, — сказал он.

В ходе выступления Володин также поздравил участников конгресса с профессиональным праздником и отметил вклад нотариусов в обеспечение прав граждан. По его мнению, сделать услуги нотариусов более доступными для граждан следует именно с помощью цифровизации.

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко ранее рассказал, что ведомство готовит отмену возможности смены пола в российском паспорте и других документах. Это решение, по его словам, может стать одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в законодательстве. Глава Минюста отметил, что изменение половой принадлежности в России стало допустимым в 1997 году, когда в формировании тех или иных норм задавали тон ВОЗ и другие международные организации.