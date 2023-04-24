Россиянам захотели запретить менять пол в паспорте Глава Минюста РФ анонсировал запрет на смену пола в паспорте

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Паспорт гражданина Российской Федерации

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко рассказал ТАСС, что ведомство готовит отмену возможности смены пола в российском паспорте и других документах. Это решение, по его словам, может стать одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в законодательстве. Глава Минюста отметил, что изменение половой принадлежности в России стало допустимым в 1997 году, когда в формировании тех или иных норм задавали тон ВОЗ и другие международные организации.

Сейчас прежде всего речь идет о том, чтобы законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах, — заявил Чуйченко.

Министр юстиции напомнил, что сейчас для соответствующих исправлений в паспорте нужна справка об изменении пола, которую должна быть выдана медицинской организацией, при этом хирургическое вмешательство для получения такой справки не предусмотрено. Он также привел статистику ЗАГСов, согласно которой с 2018-го и по 2022 год в России зарегистрировано более 2700 случаев смены пола в паспорте.

Мы видим следующее: человек, сменивший пол в паспорте, но физиологически оставшись прежним, может заключать брак, усыновлять детей. Также возникают вопросы, с какого возраста такой человек, сменивший пол на бумаге, может выходить на пенсию? Или если нарушит закон, в какое исправительное учреждение его направлять? — объяснил глава Минюста.

Ранее политолог Алексей Ярошенко предложил запретить в России операции по смене пола. По его мнению, подобная практика нарушает моральные устои и закон о запрете ЛГБТ-пропаганды.