Быстрые и эффективные способы похудения: избавляемся от лишнего Расскажем об эффективных способах похудения, спортивных программах для быстрого сброса веса и результативных диетах без вреда для здоровья

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Как быстро похудеть

Найти магический способ похудения, который поможет моментально избавиться от лишних килограммов, мечтает каждый, кто не доволен своим весом и считает его избыточным. И пока одни поддерживают идеи бодипозитива и не собираются что-то в себе менять, другие отчаянно пытаются стать стройнее. Последние часто становятся жертвами недобросовестных производителей, продающих «волшебные» таблетки и БАДы, которые в лучшем случае неэффективны, а в худшем — просто опасны для здоровья.

Поэтому, прежде чем искать способ, как быстро похудеть, стоит понять, что чудодейственного средства не существует. А всяческие «сверхбыстрые диетические марафоны» могут и вовсе привести к расстройству пищевого поведения. Сброс веса — это каждодневный труд, занятия спортом или активная деятельность, а также жесткий контроль питания, возможно, под наблюдением врача.

Как похудеть до лета: экспресс-программа

Задаваясь вопросом: «Как похудеть к лету?», многие забывают о том, что организм не начнет избавляться от лишних килограммов по мановению волшебной палочки. И если сразу загнать себя в рамки жесткой диеты с критическим дефицитом калорий, то тело испытает сильнейший стресс, который не способствует похудению. Наоборот, организм может решить, что настали тяжелые времена и жирком лучше запастись.

Оптимально начинать подготовку к лету за 2-3 месяца до отпуска. По мнению тренеров и специалистов по питанию, оптимальный срок — 12 недель. За это время можно плавно приучить себя к новому образу жизни, тело — к физическим нагрузкам, а желудок — к новому распорядку приемов пищи. В этом материале мы распишем конкретный план, как похудеть к лету.

Фото: Shutterstock Как похудеть к лету

· Неделя первая

Необходимо отработать две полезные привычки: выпивать стакан воды после пробуждения и делать простую десятиминутную зарядку. Никаких сложных упражнений и тяжелых гантелей: просто работа с собственным весом. Приседания, махи руками, приставной шаг, растяжка, наклоны и дыхательная гимнастика. Питание в этот период не корректируем.

· Неделя вторая

Выбираем одно из десятка бесплатных приложений по подсчету калорий и устанавливаем на смартфон. Фиксируем все, что съедаем в течение дня. Активность можно отслеживать с помощью шагомера или фитнес-браслета. Так можно понять, какой излишек калорий вы потребляете каждый день. Кроме того, приложение поможет подсчитать оптимальную калорийность, исходя из ваших параметров: возраста, роста, исходного веса и т.д.

· Неделя третья

Увеличиваем физические нагрузки. Теперь, помимо десятиминутной зарядки, нужно ежедневно проводить домашнюю тренировку продолжительностью 20 минут без учета разминки и заминки. Лучше всего для этих целей подходит интервальная тренировка, примеры комплексов упражнений легко найти на YouTube или других бесплатных хостингах. Главное в занятиях — регулярность. Выходные можно устраивать, но не более 1-2 дней в неделю.

Фото: Shutterstock Способы похудения

· Неделя четвертая

Пора отказаться от «пищевого мусора», то есть пустых калорий: сладкого, жирного, мучного. Приложение, куда вы заносите данные о съеденной пище, подскажет, где у вас перебор. Сладкоежкам нужно отказаться от ежедневных десертов и чаепитий с вкусняшками, а тем, кто налегает на копченую колбасу, заменить ее отварной куриной грудкой. Главное, помнить, что бросать есть любимую пищу нельзя резко — это неизбежно приведет к срыву. Начните с трех дней в неделю и увеличивайте их количество регулярно.

· Недели пятая — двенадцатая

Теперь, когда подготовка закончена, важно придерживаться намеченного графика и не менять новый образ жизни на старый. Закрепляйте полученные навыки, усложняйте упражнения, увеличивайте время тренировки на 5–10 минут в неделю. Главное, без рывков, так как любые способы похудения — стресс для организма, и нагрузки должны нарастать плавно.

Как быстро похудеть без вреда для здоровья

К процессу похудения необходимо подходить осознанно и со всей ответственностью. Даже если вы уверены в том, что абсолютно здоровы, посетить врача перед диетой не помешает. Особенно это важно для тех, кто за короткое время резко набрал вес: возможно, это произошло из-за гормонального сбоя. Поэтому первое, что нужно сделать — посетить диетолога-эндокринолога. Врач назначит необходимые анализы и сможет сказать, из-за чего вес пополз вверх, подберет необходимые препараты и распишет курс лечения при необходимости.

Фото: Shutterstock Как похудеть женщине

Как похудеть женщине, если она привыкла «заедать стресс»? В первую очередь сходить на консультацию к психологу. Копаться в себе и своих душевных проблемах не всегда приятно, но если не устранить причину «зажоров», то весь процесс похудения будет бессмысленным: килограммы вернутся, как только триггер снова сработает.

Конечно, бывают ситуации, когда сбросить вес нужно экстренно: к примеру, близится свадьба или другое важное мероприятие. Поэтому, если запросы «как похудеть за 2 месяца лета» или «как похудеть к лету за месяц» стали для вас нормой, то визит к врачу тоже не помешает. Сейчас существует множество видов экстремальных диет, но к ним можно прибегать только под чутким контролем медика, так как можно нанести колоссальный вред организму, который придется исправлять долго и трудно.

Эффективные способы похудения

Пожалуй, самым популярным ответом на вопрос, как быстро похудеть к лету, на сегодняшний день является кето-диета. Суть ее в практически полном отказе от углеводов. То есть основу рациона должны составлять жиры (60–70%) и белки (20–30%). Количество воды должно доходить до трех литров в день, а соль нужно исключить практически полностью. Раз в неделю можно устроить себе углеводный день, чтобы избежать срыва. Такая диета — очень жесткое испытание для организма и подходит только людям с абсолютно здоровой печенью.

Еще один вариант, как похудеть женщине, — полностью отказаться от жиров. Эта диета — полная противоположность предыдущей. Разрешается есть только сложные углеводы (крупы, сырые овощи) в первой половине дня, а на ужин — обезжиренный белок, например, отварную куриную грудку. Такой марафон обязательно должен сопровождаться приемом омега-3, полезного жира, который поможет организму вынести такую встряску.

Фото: Shutterstock Эффективные способы похудения

Из всех способов как похудеть интервальное голодание является самым эффективным, но и наиболее сложным, а также имеет большое количество противопоказаний. Такая диета противопоказана людям с гастритом или язвой, с желчнокаменной болезнью, с расстройствами пищевого поведения, с анемией или тромбозами. По сути, человек должен быть абсолютно здоров как физически, так и психически.

Как похудеть на интервальном голодании: есть в строго определенное время по установленному графику. По степени жесткости они могут разниться: от простых «16 на 8» и «18 на 6» до экстремальных «20 на 4» или «36». Первые два варианта относят к классике, их проще всего соблюдать, так как большая часть голодного времени приходится на сон. Схему «20 на 4» называют диетой воина: за сутки можно поесть всего один раз. Самым тяжелым вариантом считается «36» — это количество часов голодания, после которых следует один прием пищи. При этом ограничений в продуктах нет, можно есть самые любимые.

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