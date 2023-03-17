Как помочь организму выйти из «зимнего настроения» В межсезонье организм особенно нуждается в подпитке

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Начало весны приносит первые долгожданные солнечные дни, которых нам так не хватает зимой. Но, несмотря на это, многие из нас замечают, что организм чувствует себя слабым и истощенным. Почему же вместо прилива сил и отличного настроения мы ощущаем усталость, подавленность и апатию, сопровождающуюся вспышками резкой раздражительности?

Причинами таких состояний в конце зимы являются: короткий световой день, долгое пребывание в закрытых и мало проветриваемых помещениях, сильный мороз, изменения питания и весенний недостаток витаминов – все это влияет на наш организм.

Давайте разберемся подробнее в самом понятии и причинах авитаминоза.

Существуют два понятия сезонной нехватки витаминов - гиповитаминоз и авитаминоз. Однако, гиповитаминоз развивается постепенно, первые клинические симптомы проходят незамеченными или расцениваются как проявление естественной усталости после напряженной физической или умственной работы и характеризуется тем, что в организме недостаточно, но все-таки присутствуют, те или иные витамины. Авитаминоз же является более серьезным нарушением в работе организма человека, при котором развиваются один или несколько характерных симптомов.

При авитаминозе наблюдается критическая нехватка или полное отсутствие одного или нескольких витаминов.

Причиной авитаминоза может быть неправильный рациона питания, заболевания желудочно-кишечного тракта, хронический стресс, прием медикаментозных препаратов, которые "выключают" действие витаминов.

На что обратить внимание, чтобы понять, что витаминов не хватает

Внешние изменения: волосы становятся тусклыми, чрезмерно секутся и начинают сильно выпадать, ногти становятся хрупкими и начинают слоиться, кожа становится сухой и бледной, губы быстро пересыхают и трескаются; ухудшение зрения, кровоточивость десен, человек начинает часто болеть ОРВИ, обостряются и учащаются старые хронические заболевания.

Также можно отметить, что зачастую у человека при авитаминозе плохое настроение, он апатичен, с трудом встает по утрам, при этом ухудшается работа мозга.

Как помочь организму и правильно восстановиться после зимнего периода

Для того, чтобы справляться с недостатком витаминов в весенний период, помимо нормализации питания и прогулок на свежем воздухе, можно принимать сбалансированные витаминно-минеральные комплексы.

«В России есть витаминно-минеральные комплексы, состав которых разработан с учетом физиологических потребностей жителей России, нашего рациона и климатических условий нашей полосы, такие как, например, Компливит Актив для детей и Компливит для взрослых, это сбалансированный состав витаминов и минералов в одной таблетке, причем в правильной дозировке, учитывающей рекомендованные, суточные дозы потребления незаменимых микронутриентов. При производстве используется современная технология раздельного гранулирования, которая обеспечивает совместимость и максимальную пользу каждого компонента”, - сообщила профессор кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии им. академика П.В.Сергеева МБФ ГБУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова, профессор кафедры фармакологии ПМГМУ им. И.М. Сеченова Елена Карева.

“Витаминно-минеральные комплексы необходимы для поддержки практически всех систем организма ребенка в период интенсивного роста и адаптации к новым условиям жизни: в детском саду, в начальной школе. Они необходимы для полноценного психического и физического развития. Для укрепления иммунитета, устойчивости к инфекциям, развития памяти и интеллекта ребенка, укрепления костной ткани и опорно-двигательного аппарата ребенка”, - сообщила Елена Карева.

Сбалансированное питание и прием витаминных комплексов помогают восполнить организм необходимыми веществами. Не пренебрегайте базовыми правилами питания и включите в свой рацион больше овощей, фруктов и зелени.