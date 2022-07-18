Таем на глазах: эффективная жиросжигающая тренировка Какие физические упражнения позволяют улучшить фигуру и сбросить лишний вес

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Нередко вопрос о жиросжигающих тренировках поднимается не только для красоты, а по состоянию здоровья. Лишний вес, помимо того что уродует линии фигуры, сильно нагружает суставы, внутренние органы, кости, постепенно разрушая их. NEWS.ru рассказывает о том, какие домашние жиросжигающие тренировки для женщин и мужчин лучше всего помогут добиться результата.

Жиросжигающая тренировка и ее основы

Чтобы понять, как работает жиросжигающая тренировка, разберемся с вопросом накопления жира. Жир появляется из переработанных углеводов, съеденных сверх нормы, и откладывается организмом в виде жировых складок на теле и внутренних органах человека. Чтобы сжечь лишние жировые отложения, необходимы два условия: правильное питание и физические упражнения.

О питании и жиросжигающих продуктах мы рассказали в другой статье, теперь поговорим о жиросжигающих тренировках для женщин и мужчин. Лишний жир хорошо расщепляется благодаря упражнениям, которые выполняются в очень быстром темпе. Происходит учащение пульса, повышение температуры тела, ускорение работы пищеварительной системы, усиление обмена веществ.

Комплекс упражнений, о котором мы расскажем далее, подходит в качестве жиросжигающей тренировки в домашних условиях. Регулярные занятия позволят улучшить фигуру и сэкономить деньги и время на посещение спортзала.

Жиросжигающая тренировка в домашних условиях: эффективные виды упражнений

В процессе жиросжигающей тренировки для похудения жировые отложения начинают сгорать не сразу, поэтому заниматься нужно не менее 30 минут. По мере приспособления организма к нагрузкам время можно увеличить до 60 минут. Также следите за частотой сердечных сокращений: для новичков жиросжигание запускается при ритме 100–110 ударов в минуту.

Табата

Высокоинтенсивная интервальная жиросжигающая тренировка для похудения. Суть: 20 секунд выполнения упражнения в усиленном темпе и изо всех сил, затем 10 секунд отдыха. Тренировка включает восемь таких подходов, в каждом из которых нужно выкладываться по полной в 20-секундный промежуток.

Фото: vk.com/tabatafitness Жиросжигающая тренировка

В тренировку включают силовые и аэробные упражнения. Выполняют повторы с собственным с весом или с утяжелителями, это зависит от уровня сложности тренировочной программы. Схема занятий может включать одно или несколько различных упражнений.

Кардиоупражнения

Кардиотренировки — основа для сжигания внутримышечного жира. Необходимо задействовать разные группы мышц. В качестве жиросжигающей тренировки для женщин, которые не особо знакомы со спортом, подойдет простая ходьба с постепенным увеличением расстояния и скорости. Для более спортивных подойдут интенсивные тренировки, направленные на выносливость.

Отличной кардиотренировкой является также бег. Во время пробежки организм тратит большое количество энергии. При этом разгоняется обмен веществ, повышается работоспособность мышц, в кровь лучше проникает кислород.

Берпи

Мощная жиросжигающая тренировка для женщин и мужчин, которую можно выполнять в домашних условиях. В основе упражнения три элемента: планка, отжимания, прыжки. Элементы нужно выполнять последовательно, без перерыва, в едином комплексе.

Стартовое положение — стоя, ноги на ширине плеч. Затем нужно присесть до упора, руки ставим на пол. Делаем выпрыгивание ногами назад, выпрямляясь в одну линию, стоим в таком положении на вытянутых руках. Отжимаемся, делаем прыжок вперед, возвращаясь в присед с упором руками в пол, подпрыгиваем с поднятыми вверх руками. Без перерыва повторяем комплекс еще несколько раз (не более 10).

Жиросжигающие тренировки в домашних условиях

Прыжки со скакалкой

Простая, доступная и эффективная домашняя жиросжигающая тренировка для женщин и мужчин. Можно просто прыгать на обеих ногах (для эффекта нужно научиться делать это в быстром темпе), а можно разнообразить способ следующим образом: 10 прыжков на двух ногах, затем 10 прыжков на левой ноге, затем 10 на правой. Отдых 20 секунд и повторение комплекса прыжков. Чтобы еще больше усилить процесс жиросжигания, можно изменить последовательность в сторону снижения количества повторений на один прыжок, пока не придете к нулю, не делая перерыв между комплексами. Чем быстрее вы выполняете прыжки, тем лучше сжигается жир.

Этих упражнений для жиросжигающих тренировок в домашних условиях вполне хватит, чтобы похудеть. Но не забывайте про регулярность физических нагрузок и правильное питание. Убрать лишний вес невозможно без сбалансированной диеты, поэтому в первую очередь позаботьтесь об изменении рациона. Питайтесь правильно и занимайтесь спортом, а результат не заставит себя ждать. Помните, что ваше тело — единственное, что принадлежит вам и только вам, и только вы сможете его изменить!

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