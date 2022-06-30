Лучшие диеты: худеем с удовольствием Топ-5 способов эффективного и безопасного похудения

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Если вам нужно похудеть, что называется, «еще вчера», то вы оказались в нужное время в нужном месте. NEWS.ru знакомит с самыми лучшими диетами для эффективного и безопасного для здоровья похудения.

Топ-5 эффективных диет

Не существует идеальной диеты, подходящей для всех. Все зависит от ваших целей и состояния здоровья. Но есть топ эффективных диет, из которых можно выбрать подходящую для себя. Итак, самые лучшие диеты лета!

Облегченная кетодиета

Классический вариант кетодиеты — довольно серьезное мероприятие. В легкой версии этого способа похудения правила не такие строгие. Это лучшая диета года, и здесь всего три основных принципа:

Количество жиров в рационе больше, чем количество белков. Суточная норма углеводов не более 50 грамм. Общая суточная норма калорийности не превышает 1500 калорий.

Это самая лучшая диета при наличии некоторых видов неврологических заболеваний, при инсулинорезистентности, а также для тех, кто уже страдает сахарным диабетом. Для такого способа похудеть характерно поддержание стабильно низкого уровня инсулина. Однако в процессе диеты обязательно нужно находиться под наблюдением лечащего врача.

Питаться можно любым мясом, птицей, рыбой, яйцами, орехами, семечками, авокадо, растительным и сливочным маслом, некрахмалистыми овощами, зеленью, ягодами, несладкими фруктами.

Исключаем из рациона простые углеводы, сладкие фрукты и некоторые виды овощей (картофель, свекла, тыква).

Фото: shutterstock Лучшие диеты для похудения

Гречка всему голова

Об этой популярной монодиете наверняка слышали все. Многие ее считают самой лучшей диетой для похудения для женщин, ведь с ее помощью удается скинуть до 10 кг за неделю. Для наилучшего эффекта крупу не варят, а запаривают. В таком виде она не очень вкусна, но вес снижается стремительно.

Приготовление блюда для похудения: гречку нужно обязательно промыть, затем залить кипятком (лучше делать это на ночь, так как крупинки полностью разбухают в течение 10–12 часов), затем посолить. По желанию можно добавить немного специй и соевый соус.

Норма в сутки: от 150 до 250 грамм (вес сухой гречки). Этого вполне достаточно для удовлетворения чувства голода. Данный объем нужно разделить на четыре-пять приемов пищи и есть в течение дня. Последнюю порцию нужно съедать не позднее чем за четыре-пять часов до сна.

Выбирая лучшую диету для похудения, помните, что злоупотребление монодиетами может увеличить риск появления заболеваний желудочно-кишечного тракта. Да и однообразие потребляемой пищи не принесет удовольствия от процесса похудения. Поэтому в гречневую диету будет целесообразным добавить некоторые другие продукты:

яблоко;

зеленый чай;

кефир (жирность не более 1%);

классический йогурт без добавок;

не забывайте и о норме воды в день.

Фото: shutterstock Самая лучшая диета для похудения для женщин

Самая лучшая диета для ленивых

Название полностью оправдывает себя тем, что в процессе такого похудения не нужно готовить отдельные блюда, считать калории, вести дневник, стучать в бубен. Нужно лишь выпивать два стакана воды перед каждым приемом пищи при трехразовом питании и исключить из рациона жирные блюда, соусы, хлебобулочные изделия, избыток соли.

И даже перед разрешенными два раза в день перекусами нужно выпивать стакан воды. После приема пищи не рекомендуется пить в течение двух часов. Похудеть таким образом можно на 5–10 кг, притом без возврата лишнего веса в будущем.

Принцип такой хорошей диеты для женщин и мужчин основан на коррекции водно-солевого режима, ведь недостаточное потребление жидкости — одна из причин появления лишнего веса, а вода — эффективный инструмент поддержки детокса, выведения токсинов и продуктов обмена из организма.

Низкоуглеводная диета

Несмотря на распространенное мнение о жирах, на набор веса влияют не они. В появлении ненавистных лишних килограммов виноваты углеводы. Именно поэтому низкоуглеводный способ похудения обоснованно входит в топ эффективных диет. Нужно лишь ограничить простые углеводы, перейти к сложным «полезным» углеводам и радоваться снижению веса.

Приведем в пример исследование доктора Фредерика Дж. Самахи, которое показало, какая диета лучше. Результат доказал эффективность низкоуглеводной диеты. Ее участники сбросили в три раза больше веса, чем участники диеты с низким содержанием жира. Кроме того, эта диета для похудения считается лучшей, так как она еще полезна для здоровья сердца, а также для снижения риска диабета второго типа.

Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press Самые лучшие диеты лета

Но есть правило! Меню при такой диете должно быть сбалансированным. Полностью исключить углеводы из рациона нельзя. Также в нем должны быть свежие овощи, фрукты, умеренное количество полезных жиров, которые организм может получить из авокадо, морской рыбы, орехов, яиц. Еще один важный компонент — клетчатка. Поэтому добавляйте в меню, кроме овощей и фруктов, фасоль и семечки.

Веганская диета

Лучшая диета для тех, кто равнодушен к мясу. Предполагает полный отказ от продуктов животного происхождения: мяса, рыбы, яиц, морепродуктов, молочных продуктов, а также желатина и молочной кислоты. Зато растительными продуктами можно питаться без каких-либо ограничений.

Но есть важный нюанс у этой лучшей растительной диеты. При отказе от животной пищи может возникнуть дефицит витамина В12 и, как следствие, анемия. Также есть риск появления сердечно-сосудистых заболеваний, что показало исследование, проведенное в Восточно-Каролинском университете еще в 2015 году.

Решение проблемы дефицита витамина В12 — дополнительный прием этого органического соединения в виде добавки к пище.

Секреты лучшей диеты для похудения

Для правильного снижения веса характерны показатели в 1–1,5 кг в неделю. Подразумевается уменьшение именно жира, а не мышечной ткани или воды. Притом при плавном похудении кожа не теряет тонус, не появляются растяжки. Какую бы лучшую диету вы ни выбрали, чтобы процесс протекал легче, нужно придерживаться простых правил:

Уменьшите привычную порцию на 1/3. Это легко можно сделать, заменив обычную тарелку на блюдечко.

Пережевывайте пищу медленно и долго. Насыщение от осознанного и вдумчивого потребления еды приходит быстрее.

Фото: shutterstock Топ диет для похудения

Делайте перекус перед основными приемами пищи. За полчаса до еды можно съесть половинку яблока или нежирный йогурт. Пищеварительный тракт запустится заранее, ускорится процесс усвоения пищи и, соответственно, метаболизм. Для этого в течение дня в рационе должно быть достаточное количество свежих овощей.

Если соблюдать эти простые правила, то можно скинуть до 5 кг за месяц. Но напомним и еще об одном, наверное, самом важном правиле — сохранение мотивации. Всегда помните о своей цели, особенно когда взгляд упал на аппетитный гамбургер или даже на небольшой кусочек колбасы.

Что еще важно — ни один способ из топ-диет для похудения не принесет пользы, если в процессе диеты вы замкнетесь в себе и будете следовать правилам через силу и даже с ненавистью. Во время диеты нужно больше общаться, гулять на свежем воздухе, заниматься спортом, осваивать новые хобби. Тогда ограничения в питании будут восприниматься намного легче.

Как выбрать самую лучшую диету для похудения

На чем остановить свой выбор — на краткосрочных и строгих диетах или длительных, но сбалансированных? На выбор лучшей диеты будет влиять ваша цель. Если нужно избавиться от 2–3 кг в короткие сроки, многие предпочитают потерпеть несколько дней диетического питания с максимальными ограничениями.

При таком способе организм не получает энергии из пищи, поэтому сжигает подкожную жировую прослойку. Так и происходит похудение. Но! Резкое ограничение в питании приводит к стрессу для организма. Может быть нарушена работа внутренних органов. И если такой способ похудения длится дольше нескольких дней, то наш умный организм начинает сберегать энергию и сохранять жир.

Фото: Michaela Begsteiger/Global Look Press Топ эффективных диет

Диетологи рекомендуют диеты со сбалансированным питанием, со сроками не менее недели. Один недостаток продолжительных диет — похудеть быстро не получится, так как вес будет уходить медленно.

Самая хорошая диета для женщин и для мужчин подразумевает то, что человек привыкает к новому образу жизни: правильно питается, занимается спортом. И совсем не обязательно изнурять себя силовыми упражнениями. Иногда достаточно простой зарядки по утрам. Наградой за такой образ жизни станет укрепление здоровья и потеря лишнего веса.

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