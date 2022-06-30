Если вам нужно похудеть, что называется, «еще вчера», то вы оказались в нужное время в нужном месте. NEWS.ru знакомит с самыми лучшими диетами для эффективного и безопасного для здоровья похудения.
Топ-5 эффективных диет
Не существует идеальной диеты, подходящей для всех. Все зависит от ваших целей и состояния здоровья. Но есть топ эффективных диет, из которых можно выбрать подходящую для себя. Итак, самые лучшие диеты лета!
Облегченная кетодиета
Классический вариант кетодиеты — довольно серьезное мероприятие. В легкой версии этого способа похудения правила не такие строгие. Это лучшая диета года, и здесь всего три основных принципа:
- Количество жиров в рационе больше, чем количество белков.
- Суточная норма углеводов не более 50 грамм.
- Общая суточная норма калорийности не превышает 1500 калорий.
Это самая лучшая диета при наличии некоторых видов неврологических заболеваний, при инсулинорезистентности, а также для тех, кто уже страдает сахарным диабетом. Для такого способа похудеть характерно поддержание стабильно низкого уровня инсулина. Однако в процессе диеты обязательно нужно находиться под наблюдением лечащего врача.
Питаться можно любым мясом, птицей, рыбой, яйцами, орехами, семечками, авокадо, растительным и сливочным маслом, некрахмалистыми овощами, зеленью, ягодами, несладкими фруктами.
Исключаем из рациона простые углеводы, сладкие фрукты и некоторые виды овощей (картофель, свекла, тыква).
Гречка всему голова
Об этой популярной монодиете наверняка слышали все. Многие ее считают самой лучшей диетой для похудения для женщин, ведь с ее помощью удается скинуть до 10 кг за неделю. Для наилучшего эффекта крупу не варят, а запаривают. В таком виде она не очень вкусна, но вес снижается стремительно.
Приготовление блюда для похудения: гречку нужно обязательно промыть, затем залить кипятком (лучше делать это на ночь, так как крупинки полностью разбухают в течение 10–12 часов), затем посолить. По желанию можно добавить немного специй и соевый соус.
Норма в сутки: от 150 до 250 грамм (вес сухой гречки). Этого вполне достаточно для удовлетворения чувства голода. Данный объем нужно разделить на четыре-пять приемов пищи и есть в течение дня. Последнюю порцию нужно съедать не позднее чем за четыре-пять часов до сна.
Выбирая лучшую диету для похудения, помните, что злоупотребление монодиетами может увеличить риск появления заболеваний желудочно-кишечного тракта. Да и однообразие потребляемой пищи не принесет удовольствия от процесса похудения. Поэтому в гречневую диету будет целесообразным добавить некоторые другие продукты:
- яблоко;
- зеленый чай;
- кефир (жирность не более 1%);
- классический йогурт без добавок;
- не забывайте и о норме воды в день.
Самая лучшая диета для ленивых
Название полностью оправдывает себя тем, что в процессе такого похудения не нужно готовить отдельные блюда, считать калории, вести дневник, стучать в бубен. Нужно лишь выпивать два стакана воды перед каждым приемом пищи при трехразовом питании и исключить из рациона жирные блюда, соусы, хлебобулочные изделия, избыток соли.
И даже перед разрешенными два раза в день перекусами нужно выпивать стакан воды. После приема пищи не рекомендуется пить в течение двух часов. Похудеть таким образом можно на 5–10 кг, притом без возврата лишнего веса в будущем.
Принцип такой хорошей диеты для женщин и мужчин основан на коррекции водно-солевого режима, ведь недостаточное потребление жидкости — одна из причин появления лишнего веса, а вода — эффективный инструмент поддержки детокса, выведения токсинов и продуктов обмена из организма.
Низкоуглеводная диета
Несмотря на распространенное мнение о жирах, на набор веса влияют не они. В появлении ненавистных лишних килограммов виноваты углеводы. Именно поэтому низкоуглеводный способ похудения обоснованно входит в топ эффективных диет. Нужно лишь ограничить простые углеводы, перейти к сложным «полезным» углеводам и радоваться снижению веса.
Приведем в пример исследование доктора Фредерика Дж. Самахи, которое показало, какая диета лучше. Результат доказал эффективность низкоуглеводной диеты. Ее участники сбросили в три раза больше веса, чем участники диеты с низким содержанием жира. Кроме того, эта диета для похудения считается лучшей, так как она еще полезна для здоровья сердца, а также для снижения риска диабета второго типа.
Но есть правило! Меню при такой диете должно быть сбалансированным. Полностью исключить углеводы из рациона нельзя. Также в нем должны быть свежие овощи, фрукты, умеренное количество полезных жиров, которые организм может получить из авокадо, морской рыбы, орехов, яиц. Еще один важный компонент — клетчатка. Поэтому добавляйте в меню, кроме овощей и фруктов, фасоль и семечки.
Веганская диета
Лучшая диета для тех, кто равнодушен к мясу. Предполагает полный отказ от продуктов животного происхождения: мяса, рыбы, яиц, морепродуктов, молочных продуктов, а также желатина и молочной кислоты. Зато растительными продуктами можно питаться без каких-либо ограничений.
Но есть важный нюанс у этой лучшей растительной диеты. При отказе от животной пищи может возникнуть дефицит витамина В12 и, как следствие, анемия. Также есть риск появления сердечно-сосудистых заболеваний, что показало исследование, проведенное в Восточно-Каролинском университете еще в 2015 году.
Решение проблемы дефицита витамина В12 — дополнительный прием этого органического соединения в виде добавки к пище.
Секреты лучшей диеты для похудения
Для правильного снижения веса характерны показатели в 1–1,5 кг в неделю. Подразумевается уменьшение именно жира, а не мышечной ткани или воды. Притом при плавном похудении кожа не теряет тонус, не появляются растяжки. Какую бы лучшую диету вы ни выбрали, чтобы процесс протекал легче, нужно придерживаться простых правил:
- Уменьшите привычную порцию на 1/3. Это легко можно сделать, заменив обычную тарелку на блюдечко.
- Пережевывайте пищу медленно и долго. Насыщение от осознанного и вдумчивого потребления еды приходит быстрее.
- Делайте перекус перед основными приемами пищи. За полчаса до еды можно съесть половинку яблока или нежирный йогурт. Пищеварительный тракт запустится заранее, ускорится процесс усвоения пищи и, соответственно, метаболизм. Для этого в течение дня в рационе должно быть достаточное количество свежих овощей.
Если соблюдать эти простые правила, то можно скинуть до 5 кг за месяц. Но напомним и еще об одном, наверное, самом важном правиле — сохранение мотивации. Всегда помните о своей цели, особенно когда взгляд упал на аппетитный гамбургер или даже на небольшой кусочек колбасы.
Что еще важно — ни один способ из топ-диет для похудения не принесет пользы, если в процессе диеты вы замкнетесь в себе и будете следовать правилам через силу и даже с ненавистью. Во время диеты нужно больше общаться, гулять на свежем воздухе, заниматься спортом, осваивать новые хобби. Тогда ограничения в питании будут восприниматься намного легче.
Как выбрать самую лучшую диету для похудения
На чем остановить свой выбор — на краткосрочных и строгих диетах или длительных, но сбалансированных? На выбор лучшей диеты будет влиять ваша цель. Если нужно избавиться от 2–3 кг в короткие сроки, многие предпочитают потерпеть несколько дней диетического питания с максимальными ограничениями.
При таком способе организм не получает энергии из пищи, поэтому сжигает подкожную жировую прослойку. Так и происходит похудение. Но! Резкое ограничение в питании приводит к стрессу для организма. Может быть нарушена работа внутренних органов. И если такой способ похудения длится дольше нескольких дней, то наш умный организм начинает сберегать энергию и сохранять жир.
Диетологи рекомендуют диеты со сбалансированным питанием, со сроками не менее недели. Один недостаток продолжительных диет — похудеть быстро не получится, так как вес будет уходить медленно.
Самая хорошая диета для женщин и для мужчин подразумевает то, что человек привыкает к новому образу жизни: правильно питается, занимается спортом. И совсем не обязательно изнурять себя силовыми упражнениями. Иногда достаточно простой зарядки по утрам. Наградой за такой образ жизни станет укрепление здоровья и потеря лишнего веса.
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