Что делать, если рейс отменили или задержали: какие положены компенсации Рассказываем, что делать, если отменён рейс на самолет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что делать, если отменён рейс на самолет

Начался сезон отпусков. Многие планируют отдых за рубежом или в другом регионе РФ, но на пути могут поджидать неприятности. Случается так, что авиакомпания отменила рейс и неизвестно, что делать. Расскажем, какие права есть у пассажира, в каких случаях ему должны возместить ущерб.

Как узнать об отмене рейса и что делать дальше

Чтобы узнать об изменении времени вылета рейса или его отмене, необходимо связаться с авиакомпанией или службами аэропорта. Хотя перевозчик обязан сам уведомить пассажиров по мессенджерам или электронной почте, но бывают и исключения. Например, когда из-за сбоев в программе о том, что отменили рейс на самолет, человек узнает уже в аэропорту и что делать дальше, неизвестно.

Основанием для компенсации ущерба является билет. Он свидетельствует о том, что с перевозчиком заключен договор и тот обязан оказать определенную услугу.

Поэтому, если рейс отменен, в первую очередь нужно поставить на посадочном талоне отметку о данной ситуации. Если талон в электронном виде, необходимо его распечатать, затем обратиться к представителю авиакомпании в аэропорту.

Что делать, если авиакомпания отменила рейс, а ее менеджера сложно найти?

В каждом аэропорту есть стойка информации, там можно получить консультацию. Другой вариант — позвонить на горячую линию компании. Конечно, если обращение будет не от нескольких человек, а от сотен пострадавших, помощь окажут скорее.

Компенсации при задержке и отмене рейса на самолет

Порядок, что делать, если авиакомпания отменила рейс или задержала его, разный. Рассмотрим подробно оба случая.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Рейс отменён, что делать

В последнем случае полный список услуг зависит от времени задержки. Независимо от срока ожидания самолета полагается бесплатное хранение багажа и размещение в комнате матери и ребенка, если летят дети до семи лет.

Если вылета приходится ждать более двух часов, пострадавшие имеют право на напитки, два телефонных звонка или сообщения.

Что делать, если рейс не отменен авиакомпанией, но задерживается более чем на четыре часа? В таком случае без питания уже сложно дождаться старта самолета. Поэтому оно входит в компенсацию услуги. Если вылет рейса и дальше переносится, то кормить пассажиров должны каждые шесть часов в дневное время суток, а ночью через восемь часов. Но не стоит рассчитывать на ресторан, обычно выдают талоны на посещение кафе в аэропорту.

Если рейс на самолет не отменен, но задерживается надолго, что делать? По законодательству при ожидании от восьми часов днем и от шести часов ночью пострадавшие имеют право на бесплатное проживание в отеле. Также пассажирам оплачивают дорогу до места размещения и обратно.

Бывает, не все пассажиры знают, что делать, если рейс отменили или задержали. Поэтому они не получают все необходимые компенсации. В отзывах о компаниях можно встретить жалобы на то, что при задержке не выдавали напитки и питание. Но для соблюдения своих прав необходимо обращаться к представителям авиакомпании.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Авиакомпания отменила рейс

Если рейс отменен или задержан, что не надо делать, так это гулять по аэропорту, совершать покупки в дьюти-фри. Никто не будет разыскивать каждого пассажира, чтобы его покормить.

Многие люди думают, что содержание компенсации зависит от самой организации. Например, пишут: отменен рейс «Аэрофлота», что делать? Но по законодательству не играет роли, от какой компании пассажир потерпел убытки. Любой владелец билета может подать заявление о возмещении убытков из-за опоздания самолета. Например, рейс «Аэрофлота» не отменен, но прилетел позже. Что делать, если у вас пропали билеты на другой перелет или бронь в отеле? Во всех случаях можно требовать компенсацию.

Чтобы меньше рисковать и не думать, что делать, если рейс отменили или задержали, лучше купить единый билет. Тогда перевозчик обязан доставить вас в конечный пункт прибытия. Если билета два, по одному на каждый отрезок маршрута, даже если они куплены в одной авиакомпании, все проблемы придется решать самому.

Неважно, «Аэрофлот» отменил рейс и вы думаете, что делать, или «Уральские авиалинии» отменили рейс или задержали, с любой организации в РФ можно получить возмещение убытков. Если самолет опоздал, то вы можете рассчитывать на четвертую часть от установленного МРОТ за каждые 60 минут опоздания, но общая сумма платежа будет не более половины от стоимости билета.

Деньги выплачивают тогда, когда произошла задержка по вине организации. Если рейс не отменен заранее авиакомпанией, нельзя что-то делать, как и если причина задержки в нелетной погоде, забастовках. Платят в следующих случаях: поменяли расписание, отменили рейс из-за того, что не продали все билеты, экипаж оказался не готов к работе.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Отменили рейс на самолет

Но не всегда возвращают деньги. Иногда организация может предложить изменить время вылета на другой день или время. Хотя вам не оплатят убытки, в промежуток между рейсами, в зависимости от его продолжительности, предоставляют описанные выше меры компенсации: питание и другие услуги.

Когда отменили рейс на самолет и замена не подходит, что делать? Вы можете оформить возврат билета, даже если он был куплен по так называемому невозвратному тарифу. Условия действуют, если задержка или отмена произошла по вине организации. На итоговую сумму повлияет вид билета.

Если рейс отменен или задержан, что делать, когда у вас единый билет на полет из двух участков пути? Вы можете получить полную стоимость. Когда на каждый отрезок дороги куплен свой билет, претендовать можно только на возврат стоимости отмененного рейса. Если вы позаботились и купили билет сразу до пункта назначения и обратно, то деньги вернут за оба рейса.

Бывает, путешествие состоит из разных пунктов назначения и вы уже успели проделать часть пути. Если отменен следующий рейс на самолет, что делать?

Тогда перевозчик отдаст стоимость билета, по которому человек уже прилетел.

Дальше организация может дать возможность вернуться в тот населенный пункт, из которого вы вылетели.

Что делать, когда рейс отменен или задержан и вам необходима компенсация оплаты? Нужно собрать и предоставить все документы. Во-первых, необходима отметка от представителя авиакомпании, о которой писали выше. Ее ставят на распечатанный талон, затем нужно приложить чек об оплате поездки и заявление. Последнее пишут на адрес начальника организации. По закону у компании есть месяц на рассмотрение обращения, затем она должна отправить ответ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Что делать, если авиакомпания отменила рейс

Важный вопрос, что делать, если рейс отменен авиакомпанией, как посылать документы? Есть несколько вариантов, они отличаются по скорости. Быстрее всего будет отправить пакет документов онлайн — из своего личного кабинета на сайте, а также, если есть возможность, отнести лично. При отправке обычной почтой срок доставки зависит от удаленности офиса.

Многие не знают, что делать, если рейс отменили или задержали и возникают опасения, что средства не вернут. В таких случаях стоит усилить пакет документов. Если дело может дойти до юридического разбирательства, сразу обращайтесь в авиакомпанию с досудебной претензией — без неё иск не примут. Также важно знать, что переписка с организацией через мессенджеры и сайт не учитывается в суде.

Если выбирать крупную компанию и следить за всеми изменениями сроков вылета на сайте перевозчика и в аэропорту, ваш перелет пройдет без неприятностей. Даже если рейс на самолет отменят или задержат, что делать, вы уже знаете.

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