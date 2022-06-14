Стало известно, можно ли во время диеты есть пончики и гамбургеры Врач Павлова рассказала, можно ли во время диеты есть пончики и гамбургеры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канала рассказала, можно ли вписать в диету пончики и гамбургеры. Такой пост появился из-за обращения подписчицы, которая поинтересовалась, можно ли во время тренировки «сжечь» лишние калории.

Павлова открыла секрет, что одна булочка в месяц ничего не испортит, но регулярное употребление мучной и жирной пищи является вредным, значит, во время похудения такого делать не стоит.

Думаю, вы тайно надеетесь, что я разрешу вам регулярно питаться в макдаках с последующей епитимьей в виде пробежек и приседаний. Увы, но нет, — пишет эндокринолог.

Врач уточняет, что вред тут не в калориях, фастфуд сильно перегружает организм и вызывает гликирование — фактор старения организма. Все лишнее всегда можно «сжечь», но такая еда лишает человек тонуса и портит здоровье при регулярном употреблении.

А гамбургер с картошкой — это преимущественно жиры и углеводы, ценного белка маловато. Жареная во фритюре картошка, да и сама котлетка — перегруз по конечным продуктам гликирования, одному из главных факторов старения, — рассказывает Павлова.

Также врач уточняет, что многие вознаграждают себя вредной пищей, а затем испытывают чувство вины. С таким, по мнению Павловой, поможет справиться только психолог или психиатр.

Ранее диетолог Ольга Лушникова дала совет, как перестать переедать по вечерам. Врач рассказала, что нужно правильно планировать свое питание, значит заранее продумать меню на весь день, подобное не даст почувствовать себя голодным в позднее время. Также она посоветовала заранее составлять список продуктов, чтобы не покупать ничего лишнего.