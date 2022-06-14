Диетолог дала совет россиянам, как перестать переедать по вечерам Диетолог Лушникова: чтобы не переедать, надо спланировать свое питание и продумать меню

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Чтобы не переедать по вечерам, нужно распланировать свое питание и продумать меню на завтрак, обед и ужин, чтобы не чувствовать себя голодным в позднее время, заявила диетолог Ольга Лушникова. В беседе с Lenta.ru она также посоветовала составлять список покупок в магазине, чтобы не приобрести ничего лишнего.

Очень важно планировать свое питание заранее. Для того, чтобы не допустить вечерних перееданий, нужно нормально есть в течение дня. Тогда риск того, что вы вечером придете и опустошите холодильник — он просто сводится к минимуму, — заверила Лушникова.

Она также подчеркнула: крайне важно соблюдать режим питания и есть определенное количество раз в день. Диетолог отметила, что считает оптимальным наличие завтрака, обеда и ужина, а также нескольких опциональных перекусов. Лушникова также порекомендовала следовать правилу «восемьдесят на двадцать» при планировании рациона.

Восемьдесят процентов вашего рациона должно состоять из продуктов с минимальной переработкой: цельные злаки, бобовые, мясо, птица, яйца, молочные продукты нормальной жирности, овощи, семена, фрукт. ягоды. А двадцать процентов — из любимых вкусняшек, может быть и не совсем полезных с точки зрения состава, — пояснила она.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург заявил, что быстрое поглощение пищи приводит к перееданию. Эксперт отметил, что сигналы о насыщении организма поступают в мозг с задержкой, поэтому человек не сразу понимает, что уже наелся. По этой причине, по словам врача, необходимо употреблять пищу медленно, чтобы избежать переедания.