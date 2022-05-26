Диетолог назвал причину переедания Диетолог Гинзбург рассказал про причину переедания

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Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург заявил, что быстрое поглощение пищи приводит к перееданию. Эксперт отметил, что сигналы о насыщении организма поступают в мозг с задержкой, поэтому человек не сразу понимает, что уже наелся. По этой причине, по словам врача, необходимо употреблять пищу медленно, чтобы избежать переедания, пишет URA.RU.

Чем быстрее человек ест, быстрее жует, глотает, тем больше он съедает. Дело в том, что сигналы сытости и пресыщения у человека немножко запаздывают, — поделился Гинзбург.

Он порекомендовал не отвлекаться во время приёма пищи, чтобы прочувствовать вкус.

Онколог, руководитель онкологического центра «СМ-Клиника» Александр Серяков ранее заявил, что употребление генно-модифицированных продуктов (ГМО), которые преобладают в рационе современного человека, создаёт большие риски развития рака. Эксперт указал на то, что в России с каждым годом увеличивается количество заболевших раком. При этом увеличивается процент тех, кто заболевает раком в 40–50 лет и позднее.