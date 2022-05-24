Названы провоцирующие рак пищевые привычки Онколог Серяков назвал провоцирующие рак пищевые привычки

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Онколог, руководитель онкологического центра «СМ-Клиника» Александр Серяков заявил, что употребление генно-модифицированных продуктов (ГМО), которые преобладают в рационе современного человека, создаёт большие риски развития рака. Эксперт указал на то, что в России с каждым годом увеличивается количество заболевших раком. При этом увеличивается процент тех, кто заболевает раком в 40–50 лет и позднее, пишут «Известия».

Люди часто едят генно-модифицированные продукты, употребление которых может привести к развитию онкологии органов пищеварения, — поделился Серяков.

Подобные вещества могут содержать продукты с большим количеством консервантов и стабилизаторов. Он добавил, что на возникновение рака также влияет и ухудшающаяся экологическая ситуация.

Отоларинголог Владимир Зайцев ранее заявил, что скрытая опасность электронных сигарет заключается в том, что человек считает их безвредными. Эксперт отметил, что ухудшение здоровья из-за них обязательно случится. По его словам, люди, потребляющие вейпы, не осознают, что у них может развиться онкология на фоне курения. Он добавил, что из-за курения электронных сигарет возникает канцерогенная настороженность. По его словам, это означает, что в слизистой либо в бронхах, либо в лёгких может зародиться онкологический процесс.