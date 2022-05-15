Названа скрытая опасность электронных сигарет Лор Зайцев рассказал про скрытую опасность электронных сигарет

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Отоларинголог Владимир Зайцев заявил, что скрытая опасность электронных сигарет заключается в том, что человек считает их безвредными. Эксперт отметил, что ухудшение здоровья из-за них обязательно случится. По его словам, люди, потребляющие вейпы, не осознают, что у них может развиться онкология на фоне курения, пишет URA.RU.

Появление хронической болезни точно наступит. Просто она наступит мягче, и от этого якобы приятнее. Когда он пользуется вейпами у него нет понимания, что это опасно, — поделился Зайцев.

Он добавил, что из-за курения электронных сигарет возникает канцерогенная настороженность. По его словам, это означает, что в слизистой либо в бронхах, либо в лёгких может зародиться онкологический процесс.

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова ранее заявила, что о дефиците в организме ряда витаминов могут говорить не проходящее чувство усталости, кровоточивость дёсен, а также медленно заживающие раны. Эксперт отметила, что усталость может быть вызвана дефицитом железа, витаминов группы B, иногда D и магния. При недостатке витамина С в организме может наблюдаться ломкость сосудиков и капилляров.