Многие люди борются с борщевиком совершенно безрезультатно, не зная ничего об этом растении. Тем временем его стремительное разрастание стало бедствием для отдельных регионов России. Его не едят звери, птицы и насекомые. Борщевик подавляет другие растения. Он вселяет ужас в дачников способностью вызывать болезненные длительные ожоги. Рассказываем о мерах предосторожности при борьбе с борщевиком и об эффективных методах его истребления.
Эффективная борьба с борщевиком: врага нужно знать в лицо
Перед тем как изучать способы борьбы с борщевиком, нужно побольше узнать о биологических особенностях опасного и стремительно распространяющегося растения. Этого врага не нужно недооценивать! Эффективность борьбы с борщевиком зависит от того, насколько вы осведомлены о его сильных и слабых сторонах.
В чем сила этого растения
- Способно к быстрому росту. В течение суток побеги вырастают на 5-10 см — можно опоздать к подходящему времени для скашивания.
- Устойчиво к морозам. Борщевик легко переживает суровые зимы и активно всходит весной.
- Долго сохраняет всхожесть. Семена способны прорастать в течение 5-7 лет. За это время зародыши развиваются и при первых подходящих условиях легко всходят.
- Легко распространяется. Семена могут разноситься как угодно: с помощью ветра, потока воды, переноситься на подошве ботинок, на копытах животных, шинах автотранспорта, сельхозтехники, могут попасть на поле вместе с удобрениями.
- Дозревание семян в срезанных зонтиках. Если листья и бутоны растения просто срезать и оставить на участке, то о борьбе с борщевиком Сосновского можно забыть. Она будет совершенно неэффективной.
- Легкое восстановление. Борщевик растет из глубины, доходящей до 10 см под землей, поэтому легко восстанавливается, когда срезают его стебель.
- Самоопыление. Если случайно занести даже одно растение-вредитель на участок, от него вырастет целая популяция.
Слабые стороны борщевика
Меры борьбы с борщевиком нужно подбирать на основании слабостей сорняка. Это не Кащей Бессмертный, с его жизнеспособностью можно бороться. Борьба с борщевиком возможна, так как сорняк:
- Не способен к размножению вегетативным способом. При удалении всех спящих почек сорняк от корня расти больше не будет.
- Является монокарпическим растением, то есть плодоносит только раз в своей жизни, невзирая на длительный, многолетний срок жизни некоторых видов борщевика (может достигать 12 лет). При подборе правильных методов борьбы с борщевиком вполне возможно не дать ему «расплодиться».
Также способы борьбы с борщевиком формируются исходя из того, что он солнцелюбивый, любит влажность, но не переносит чрезмерное обилие воды, семена не прорастают из глубинных слоев почвы (более 20 см).
Приступаем к борьбе с борщевиком на участке
Лучшее время года для борьбы с однолетним борщевиком — осень. Таким образом молодой годовалый сорняк не будет давать семена, а значит, не будет распространяться. Если сорняк уже обосновался на участке и находится там более двух лет, то лучше истреблять его весной, перед началом развития семян.
Эффективная борьба с борщевиком — это всегда комплекс мер, то есть целенаправленное применение разных способов по истреблению сорняка и предупреждению его появления вновь.
Не зная, как бороться с борщевиком на участке, люди предпринимают беспорядочные действия — скашивают, подрезают стебель у корня, выжигают, срезают соцветия, обрабатывают химикатами и даже пасут скот в местах произрастания. Далеко не все эти способы борьбы избавляют участок от борщевика. Зачастую помогает применение сразу нескольких методов, о которых расскажем далее.
Методы, которые работают
- Выкапываем.
Сорняк подкапывают на глубину до 20 см и с помощью лопаты перерубают все корни. Перерубленный корень прорастать больше не будет. Верхняя часть растения выкидывается на сухое солнечное место для высыхания. Также можно поместить стебли и ботву в компостную яму. Молодые сорняки выкопать проще, так как глубоко копать не потребуется. Главный принцип такой меры борьбы с борщевиком — отрубить корневую шейку с почками, то есть место, где от корня начинается ветвление.
- Обрезаем цветы и завязи.
Под этим способом борьбы с борщевиком на участке подразумевается обрезка зонтиков-цветков. В качестве инструмента можно использовать большой кухонный нож или секатор. Ствол оставляем и через месяц обрезаем бутоны вновь отросших цветов. Если период цветения у борщевика уже закончился и появились семена, то срезанные зонтики необходимо уничтожить. Лучше всего их сжечь или закопать в глубокие слои почвы.
- Вспахиваем и сажаем полезные культуры.
На вспаханных, часто обрабатываемых полях борщевик вы не встретите, возможно только по окраине поля. Чтобы навсегда уничтожить заросли этого опасного сорняка на участке, необходимо неоднократно вспахивать его — весной, летом, осенью, и делать это в течение трех лет. Глубина вспахивания должна быть не менее 15 см. На вспаханном месте можно сажать полезные культуры.
Единственный недостаток этой меры борьбы с борщевиком — невозможность вспахивания на неровных, болотных или застроенных участках. В таких местах нужно выбирать другие способы. Однако при борьбе с борщевиком таким способом необходимо контролировать окрестности полей, так как попавшие на шины сельхозтехники семена могут перенестись в другую местность.
- Обрабатываем гербицидами.
Применяя такой метод борьбы с борщевиком, нужно уделить особое внимание мерам предосторожности. Но данный способ действительно эффективный. Опасное химическое вещество проникает через листья в растение, спускается в корни и уничтожает сорняк. Перед работой необходимо тщательно изучить инструкцию к препарату и обезопасить себя от попадания химиката на тело. Лучшее время для обработки — весенний период, до начала цветения. В более позднее время сорняки сначала косят, дожидаются новых отростков с распустившимися листьями, и только затем распыляют химическое средство.
- Боремся с зарослями с помощью покоса.
Уничтожить борщевик таким способом не получится, но можно предотвратить сбрасывание новых семян и расселение сорняка, распространение его на более обширную территорию. В качестве инструмента можно использовать деревенскую косу, триммер с железным ножом, трактор с навесной косилкой. Косить нужно перед периодом цветения, а затем через каждые 3-4 недели, вплоть до того, как ляжет снег. Вывозить скошенные сорняки не нужно, иначе семена распространятся. Перед тем как бороться с борщевиком на дачном участке таким способом, а это опасный метод борьбы, нужно продумать защиту от попадания сока на тело.
Меры предосторожности при борьбе с борщевиком. Первая помощь
Стоит сначала оценить степень опасности этого растения, чтобы внимательнее ознакомиться с мерами предосторожности при борьбе с борщевиком. Соприкосновение с сорняком приводит к сильным и долго незаживающим ожогам, притом появиться они могут спустя несколько часов или дней. При попадании сока и солнца на кожу одновременно поражение будет особенно сильным. При попадании сока сорняка в глаза есть риск остаться без зрения.
Когда человек вдыхает пыльцу опасного растения, раздражается гортань, возникает тошнота и рвота. При длительном нахождении без респираторных защитных средств в зарослях сорняка возникает головокружение, можно даже потерять сознание. При наличии аллергии на пыльцу влияние растения на организм особенно опасно — отек гортани, асфиксия, летальный исход.
Одежда при борьбе с борщевиком
Встречаться с опасным растением нельзя без:
- Плотной непромокаемой одежды.
- Резиновых сапог либо высоких ботинок.
- Резиновых перчаток (они должны быть плотными).
Глаза должны быть защищены очками, плотно прилегающими к лицу. Одеваясь для борьбы с борщевиком Сосновского, проверьте все участки одежды на наличие открытых мест. Их необходимо закрыть, обматывая тканью или бумажным скотчем.
Первая помощь при попадании сока борщевика на тело
- Немедленно промойте место соприкосновения большим количеством воды, используйте мягкую губку и мыло.
- Закройте этот участок на теле так, чтобы на него не попало солнце. Не открывать на солнце в течение 2-3 дней.
- При поражении глаз промывайте их не менее 20 минут. При попадании в рот несколько раз прополощите.
Если появился ожог:
- Обработайте место антисептиком, декспантенолом, наложите стерильную повязку.
- Примите антигистаминное средство.
- Вызывайте скорую помощь, даже если участок с ожогом небольшой. Вам будет назначено лечение или предложена госпитализация. Не отказывайтесь, если врач видит в этом необходимость, следуйте его рекомендациям.
Профилактические меры:
- Знайте, как выглядит борщевик, и покажите растение или фото растения детям.
- Не ходите сами и запрещайте детям играть вблизи опасного сорняка, ходить рядом со срезанными стеблями босиком, тем более трогать растение.
- Перед тем как бороться с борщевиком на дачном участке, самостоятельно полностью обезопасьте все участки тела от возможного соприкосновения с ним. Лучше, если в этот день не будет солнца.
В любое время года помните об опасности этого растения. Соблюдайте предельную осторожность, берегите себя и своих близких! И удачи вам в борьбе с борщевиком!
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