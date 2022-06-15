Россию не захватишь: борьба с борщевиком. Методы, которые работают Какие существуют эффективные способы истребления растения, вызывающего болезненные ожоги

Фото: Carsten Rehder/dpa/Global look Press

Борьба с борщевиком Сосновского

Многие люди борются с борщевиком совершенно безрезультатно, не зная ничего об этом растении. Тем временем его стремительное разрастание стало бедствием для отдельных регионов России. Его не едят звери, птицы и насекомые. Борщевик подавляет другие растения. Он вселяет ужас в дачников способностью вызывать болезненные длительные ожоги. Рассказываем о мерах предосторожности при борьбе с борщевиком и об эффективных методах его истребления.

Эффективная борьба с борщевиком: врага нужно знать в лицо

Перед тем как изучать способы борьбы с борщевиком, нужно побольше узнать о биологических особенностях опасного и стремительно распространяющегося растения. Этого врага не нужно недооценивать! Эффективность борьбы с борщевиком зависит от того, насколько вы осведомлены о его сильных и слабых сторонах.

В чем сила этого растения

Способно к быстрому росту. В течение суток побеги вырастают на 5-10 см — можно опоздать к подходящему времени для скашивания.

В течение суток побеги вырастают на 5-10 см — можно опоздать к подходящему времени для скашивания. Устойчиво к морозам. Борщевик легко переживает суровые зимы и активно всходит весной.

Борщевик легко переживает суровые зимы и активно всходит весной. Долго сохраняет всхожесть . Семена способны прорастать в течение 5-7 лет. За это время зародыши развиваются и при первых подходящих условиях легко всходят.

. Семена способны прорастать в течение 5-7 лет. За это время зародыши развиваются и при первых подходящих условиях легко всходят. Легко распространяется. Семена могут разноситься как угодно: с помощью ветра, потока воды, переноситься на подошве ботинок, на копытах животных, шинах автотранспорта, сельхозтехники, могут попасть на поле вместе с удобрениями.

Семена могут разноситься как угодно: с помощью ветра, потока воды, переноситься на подошве ботинок, на копытах животных, шинах автотранспорта, сельхозтехники, могут попасть на поле вместе с удобрениями. Дозревание семян в срезанных зонтиках. Если листья и бутоны растения просто срезать и оставить на участке, то о борьбе с борщевиком Сосновского можно забыть. Она будет совершенно неэффективной.

Если листья и бутоны растения просто срезать и оставить на участке, то о борьбе с борщевиком Сосновского можно забыть. Она будет совершенно неэффективной. Легкое восстановление. Борщевик растет из глубины, доходящей до 10 см под землей, поэтому легко восстанавливается, когда срезают его стебель.

Борщевик растет из глубины, доходящей до 10 см под землей, поэтому легко восстанавливается, когда срезают его стебель. Самоопыление. Если случайно занести даже одно растение-вредитель на участок, от него вырастет целая популяция.

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Эффективная борьба с борщевиком

Слабые стороны борщевика

Меры борьбы с борщевиком нужно подбирать на основании слабостей сорняка. Это не Кащей Бессмертный, с его жизнеспособностью можно бороться. Борьба с борщевиком возможна, так как сорняк:

Не способен к размножению вегетативным способом. При удалении всех спящих почек сорняк от корня расти больше не будет.

Является монокарпическим растением, то есть плодоносит только раз в своей жизни, невзирая на длительный, многолетний срок жизни некоторых видов борщевика (может достигать 12 лет). При подборе правильных методов борьбы с борщевиком вполне возможно не дать ему «расплодиться».

Также способы борьбы с борщевиком формируются исходя из того, что он солнцелюбивый, любит влажность, но не переносит чрезмерное обилие воды, семена не прорастают из глубинных слоев почвы (более 20 см).

Приступаем к борьбе с борщевиком на участке

Лучшее время года для борьбы с однолетним борщевиком — осень. Таким образом молодой годовалый сорняк не будет давать семена, а значит, не будет распространяться. Если сорняк уже обосновался на участке и находится там более двух лет, то лучше истреблять его весной, перед началом развития семян.

Эффективная борьба с борщевиком — это всегда комплекс мер, то есть целенаправленное применение разных способов по истреблению сорняка и предупреждению его появления вновь.

Не зная, как бороться с борщевиком на участке, люди предпринимают беспорядочные действия — скашивают, подрезают стебель у корня, выжигают, срезают соцветия, обрабатывают химикатами и даже пасут скот в местах произрастания. Далеко не все эти способы борьбы избавляют участок от борщевика. Зачастую помогает применение сразу нескольких методов, о которых расскажем далее.

Фото: F. Hecker/blickwinkel/Global Look Press Меры борьбы с борщевиком

Методы, которые работают

Выкапываем.

Сорняк подкапывают на глубину до 20 см и с помощью лопаты перерубают все корни. Перерубленный корень прорастать больше не будет. Верхняя часть растения выкидывается на сухое солнечное место для высыхания. Также можно поместить стебли и ботву в компостную яму. Молодые сорняки выкопать проще, так как глубоко копать не потребуется. Главный принцип такой меры борьбы с борщевиком — отрубить корневую шейку с почками, то есть место, где от корня начинается ветвление.

Обрезаем цветы и завязи.

Под этим способом борьбы с борщевиком на участке подразумевается обрезка зонтиков-цветков. В качестве инструмента можно использовать большой кухонный нож или секатор. Ствол оставляем и через месяц обрезаем бутоны вновь отросших цветов. Если период цветения у борщевика уже закончился и появились семена, то срезанные зонтики необходимо уничтожить. Лучше всего их сжечь или закопать в глубокие слои почвы.

Вспахиваем и сажаем полезные культуры.

На вспаханных, часто обрабатываемых полях борщевик вы не встретите, возможно только по окраине поля. Чтобы навсегда уничтожить заросли этого опасного сорняка на участке, необходимо неоднократно вспахивать его — весной, летом, осенью, и делать это в течение трех лет. Глубина вспахивания должна быть не менее 15 см. На вспаханном месте можно сажать полезные культуры.

Единственный недостаток этой меры борьбы с борщевиком — невозможность вспахивания на неровных, болотных или застроенных участках. В таких местах нужно выбирать другие способы. Однако при борьбе с борщевиком таким способом необходимо контролировать окрестности полей, так как попавшие на шины сельхозтехники семена могут перенестись в другую местность.

Обрабатываем гербицидами.

Применяя такой метод борьбы с борщевиком, нужно уделить особое внимание мерам предосторожности. Но данный способ действительно эффективный. Опасное химическое вещество проникает через листья в растение, спускается в корни и уничтожает сорняк. Перед работой необходимо тщательно изучить инструкцию к препарату и обезопасить себя от попадания химиката на тело. Лучшее время для обработки — весенний период, до начала цветения. В более позднее время сорняки сначала косят, дожидаются новых отростков с распустившимися листьями, и только затем распыляют химическое средство.

Боремся с зарослями с помощью покоса.

Уничтожить борщевик таким способом не получится, но можно предотвратить сбрасывание новых семян и расселение сорняка, распространение его на более обширную территорию. В качестве инструмента можно использовать деревенскую косу, триммер с железным ножом, трактор с навесной косилкой. Косить нужно перед периодом цветения, а затем через каждые 3-4 недели, вплоть до того, как ляжет снег. Вывозить скошенные сорняки не нужно, иначе семена распространятся. Перед тем как бороться с борщевиком на дачном участке таким способом, а это опасный метод борьбы, нужно продумать защиту от попадания сока на тело.

Фото: Ottfried Schreiter/imagebroker.com/Global Look Press Как бороться с борщевиком на участке

Меры предосторожности при борьбе с борщевиком. Первая помощь

Стоит сначала оценить степень опасности этого растения, чтобы внимательнее ознакомиться с мерами предосторожности при борьбе с борщевиком. Соприкосновение с сорняком приводит к сильным и долго незаживающим ожогам, притом появиться они могут спустя несколько часов или дней. При попадании сока и солнца на кожу одновременно поражение будет особенно сильным. При попадании сока сорняка в глаза есть риск остаться без зрения.

Когда человек вдыхает пыльцу опасного растения, раздражается гортань, возникает тошнота и рвота. При длительном нахождении без респираторных защитных средств в зарослях сорняка возникает головокружение, можно даже потерять сознание. При наличии аллергии на пыльцу влияние растения на организм особенно опасно — отек гортани, асфиксия, летальный исход.

Одежда при борьбе с борщевиком

Встречаться с опасным растением нельзя без:

Плотной непромокаемой одежды.

Резиновых сапог либо высоких ботинок.

Резиновых перчаток (они должны быть плотными).

Глаза должны быть защищены очками, плотно прилегающими к лицу. Одеваясь для борьбы с борщевиком Сосновского, проверьте все участки одежды на наличие открытых мест. Их необходимо закрыть, обматывая тканью или бумажным скотчем.

Первая помощь при попадании сока борщевика на тело

Немедленно промойте место соприкосновения большим количеством воды, используйте мягкую губку и мыло.

Закройте этот участок на теле так, чтобы на него не попало солнце. Не открывать на солнце в течение 2-3 дней.

При поражении глаз промывайте их не менее 20 минут. При попадании в рот несколько раз прополощите.

Если появился ожог:

Обработайте место антисептиком, декспантенолом, наложите стерильную повязку.

Примите антигистаминное средство.

Вызывайте скорую помощь, даже если участок с ожогом небольшой. Вам будет назначено лечение или предложена госпитализация. Не отказывайтесь, если врач видит в этом необходимость, следуйте его рекомендациям.

Профилактические меры:

Знайте, как выглядит борщевик, и покажите растение или фото растения детям.

Не ходите сами и запрещайте детям играть вблизи опасного сорняка, ходить рядом со срезанными стеблями босиком, тем более трогать растение.

Перед тем как бороться с борщевиком на дачном участке, самостоятельно полностью обезопасьте все участки тела от возможного соприкосновения с ним. Лучше, если в этот день не будет солнца.

В любое время года помните об опасности этого растения. Соблюдайте предельную осторожность, берегите себя и своих близких! И удачи вам в борьбе с борщевиком!

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