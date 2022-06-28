Диабетикам рассказали о пользе ромашкового чая

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Натуральный ромашковый чай может снизить уровень сахара в крови и положительным образом повлиять на состояние пациентов с диабетом. Как сообщает Live 24, всего три чашки этого напитка в день помогут улучшить состояние диабетиков.

В научной работе участие приняли 64 добровольца в возрасте от 30 до 60 лет с диабетом. В течение восьми недель они пили ромашковый отвар по три раза в день сразу после еды. Контрольная группа по аналогичной схеме пила воду. Выяснилось, что у пациентов, употреблявших чай из ромашки, значительно снизился уровень сывороточного инсулина и увеличилась общая антиоксидантная способность организма, — пишет издание.

В результате исследования выяснилось, что ромашковый отвар действительно способен снизить уровень сахара в крови и улучшить состояние пациентов с диабетом. При этом ученые уточнили, что этот способ благотворное повлияет на уровень глюкозы только в том случае, если человек исключит из рациона продукты, повышающие количество этого микроэлемента в организме.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург заявил, что если пить чай с молоком, то можно одновременно утолить и жажду, и голод, так как в таком случае напиток получается достаточно питательным. По его словам, чай с молоком можно пить даже при заболеваниях желудка.