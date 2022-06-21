Названа связь хронического стресса с лишним весом Диетолог Тихомирова назвала связь хронического стресса с лишним весом

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Врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова заявила, что стресс — это оздоровительное состояние для организма. Во время острого стресса происходит встряска метаболизма и другие полезные реакции, которые ведут к омоложению организма. Эксперт при этом пояснила, что есть и такое понятие, как «хронический стресс», когда человек находится постоянно в состояние страха, ожидания и тревоги. В этом состоянии, по словам врача, человек подвержен болезням, а также появлению лишнего веса, пишут «Известия».

Острый стресс даёт нам сверхсилы — сужаются сосуды, повышается давление, увеличивается дыхание. Однако хронический стресс — это продолжительное состояние страха, ожидания, тревоги. На фоне хронического стресса организм более подвержен болезням, в том числе и появлению лишнего веса, — рассказала Тихомирова.

Она добавила, что во время стресса снижены вкусовые рецепторы, и еда поглощается в больших количествах без чувства насыщения. Стресс также приводит к замедлению работы щитовидной железы. По этой причине человек становится апатичным и малоподвижным.

Врач-эндокринолог «Мой Сервис Мед» Полина Жаркова ранее заявила, что включение кабачков в рацион поможет улучшить пищеварение и снизить вес. Эксперт пояснила, что овощ на 95% состоит из воды, а оставшиеся 5% занимает клетчатка, в нём также всего 24 килокалорий на 100 грамм. Врач отметила, что клетчатка в кабачке помогает не переедать, а также улучшает пищеварение.