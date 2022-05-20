Эндокринолог высказалась против экстренного похудения к лету Эндокринолог Сабаева высказалась против экстренного похудения к лету

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Безопасного экстренного похудения не бывает, а скачки веса зачастую ведут к сбою гормонального фона, предупредила эндокринолог-диетолог Галия Сабаева в разговоре с «Сиб.фм». Голодание подходит отнюдь не всем, к нему можно прибегнуть только после консультации с врачом, отметила она.

Никакие изменения в жизни не должны совершаться через насилие и страдание. Поэтому когда речь идёт о похудении, категорические нельзя насиловать себя и голодать. Лечебное голодание и интервальное питание — подходящий и рабочий инструмент далеко не для каждого. И точно требуется консультация специалиста, чтобы понять, готов ли организм испытывать такую серьёзную стрессовую нагрузку, — сказала Сабаева.

Для того чтобы сбросить лишний вес, она посоветовала наладить режим питания, добавить физическую активность и высыпаться. Самым главным фактором Сабаева назвала ментальное здоровье, потому что у людей может быть расстройство пищевого поведения.

Диетолог Алексей Калинчев ранее заявил, что успех в похудении на 80% зависит от правильного питания человека, а на 20% — от физических нагрузок. По словам эксперта, если человек не скорректировал свой рацион, то он рискует прибавить ещё больше лишнего веса. Он назвал заблуждением то, что полные люди потребляют пищу в больших объёмах.