Названы опасные последствия дефицита витамина B12

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Дефицит витамина B12 в организме может привести к серьезным и необратимым поражениям нервной системы и головного мозга. При его недостатке человек чувствует себя более забывчивым, ослабленным и уставшим, пишет Live 24

Витамин В12, один из основных строительных блоков нашего здоровья, укрепляет иммунную систему, защищая организм от всевозможных вредоносных вирусов и бактерий, которые могут попасть извне. Он обеспечивает правильное, быстрое и упорядоченное функционирование нервной системы, отвечает за выработку эритроцитов в костном мозге, — заявил врач Камуран Кая.

Более того, по словам медика, витамин В12 обеспечивает производство и восстановление клеток, а также увеличивает продолжительность их жизни. Также этот полезный микроэлемент может увеличить количество клеток в крови и минимизировать риски анемии. Кая отметил, что человеческий организм не способен самостоятельно вырабатывать витамин В12, поэтому его надо потреблять из продуктов животного происхождения: мяса, яиц, рыбы (тунца, форели), молока, сыра, йогурта. При этом больше всего этого полезного микроэлемента содержится в субпродуктах — печени, селезенке и почках.

Ранее член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова заявила, что о дефиците в организме ряда витаминов могут говорить непроходящее чувство усталости, кровоточивость дёсен, а также медленно заживающие раны. Эксперт отметила, что усталость может быть вызвана дефицитом железа, витаминов группы B, иногда D и магния. При недостатке витамина С в организме может наблюдаться ломкость сосудиков и капилляров.