Фитнес-эксперт рассказал, можно ли пить воду на тренировках Фитнес-эксперт Каневский посоветовал пить воду на тренировках маленькими глотками

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Во время занятий спортом люди устают и теряют некоторое количество жидкости, поэтому им необходимо пить воду, чтобы оставаться выносливыми на протяжении всей тренировки, заявил фитнес-эксперт Эдуард Каневский в беседе с «Москвой 24». Он порекомендовал пить воду не спеша, маленькими порциями, чтобы она успела всосаться в организм.

Во-первых, если не пить воду во время занятия, у вас снижается выносливость, так как организм теряет жидкость. Также вы можете получить тепловой удар, особенно если занимаетесь в сильную жару. Во-вторых, вода является главным питательным веществом нашего организма, а это значит, что ее нехватка сказывается на работе всех внутренних органов. Поэтому во время тренировок пейте на здоровье, просто не спеша и небольшими глотками, — пояснил Каневский.

Он также отметил, что спортсмены и культуристы активно пьют воду даже во время «сушки». В этот период, уточнил фитнес-эксперт, они отказываются от углеводов и соли, которые задерживают жидкость в организме. При этом во время этапа набора массы спортсмены активно потребляют белок, который является строительным материалом для мышц. Однако на каждые 100 гр съеденного белка нужно выпивать один литр воды, чтобы избежать нагрузки на почки, резюмировал Каневский.

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