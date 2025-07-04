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04 июля 2025 в 15:06

Балкон рухнул на женщину в одном из российских городов

Балкон рухнул на женщину у входа в магазин в Омске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Балкон рухнул на женщину у входа в магазин в Омске, сообщил Telegram-канал SHOT. Пострадавшая выжила и самостоятельно добралась до дома.

Инцидент произошел на улице Герцена. В настоящее время в городе бушует ураган, из-за него уже пострадали пять человек.

Ранее в Санкт-Петербурге на женщину рухнуло дерево во время урагана. Происшествие зафиксировала одна из городских камер видеонаблюдения. ЧП случилось в Александровском парке на Петроградской стороне.

Сильный порыв ветра обломил дерево. Оно, в свою очередь, начало падать и в результате придавило верхушкой женщину. По предварительным данным, пострадавшая госпитализирована. У нее выявили ушибы и ссадины.

До этого СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбудило уголовное дело после гибели шестилетнего мальчика в результате падения бетонной плиты. Уточняется, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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