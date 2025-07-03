Синнабоны без сахара, которые не отличить от оригинала: кето-рецепт

Синнабоны без сахара, которые не отличить от оригинала: кето-рецепт

Эти воздушные синнабоны без муки и сахара не отличить от оригинала! Их можно есть даже тем, кто придерживается кето-диеты.

Булочки получаются нежными, слоистыми, с насыщенным коричным ароматом и кремовой глазурью. Эти синнабоны особенно хороши теплыми с чашкой черного кофе — идеальный завтрак для кето-диеты без компромиссов во вкусе!

Для теста потребуется: 2 стакана миндальной муки, 1/4 стакана кокосовой муки, 2 ч. л. разрыхлителя, 50 г размягченного сливочного масла, 2 яйца, 3 ст. л. эритрита. Для начинки: 50 г мягкого сливочного масла, 2 ч. л. корицы, 3 ст. л. эритрита. Для глазури: 100 г сливочного сыра, 2 ст. л. жирных сливок, 1 ст. л. эритрита.

Смешайте сухие ингредиенты для теста, добавьте масло и яйца, замесите плотное тесто. Раскатайте в прямоугольник толщиной 5 мм, смажьте маслом для начинки, посыпьте смесью корицы и эритрита. Плотно сверните рулет, нарежьте на восемь частей, выложите в форму и выпекайте 20–25 минут при 180 °C. Взбейте ингредиенты для глазури и полейте готовые синнабоны.

Храните в холодильнике до трех дней или замораживайте на срок до месяца.

Ранее стало известно, как приготовить творожную запеканку с корицей на 150 ккал: помогает ускорить метаболизм.