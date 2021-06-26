Кроссфитер назвал лучшие упражнения для тренировок на самоизоляции

Поддержание и укрепление иммунитета на COVID-изоляции необходимы, заявил в комментарии для NEWS.ru чемпион России по функциональному многоборью и мастер спорта по пауэрлифтингу Николай Воловиков. Лучшими упражнениями на карантине являются отжимания, приседания, «планка на предплечьях» и «стульчик».

По словам кроссфитера, не стоит забывать о суставной разминке, нагрузке на пресс и контрастном душе.

Минимальный арсенал упражнений, 30 минут — и вы полны сил на целый день. <...> Тренировки лучше делать каждый день. Работа с собственным весом может быть очень разнообразной и продуктивной в домашних условиях. <...> Прорабатываются мышцы рук, ног и спины, — добавил спортсмен.

Дополнительными отягощениями могут стать бутылки с водой, а спортинвентарём — стулья и стена для отжиманий и статических упражнений.

Летний зной не повод отменять тренировки в зале или на открытом воздухе, считает многократная чемпионка России, Европы и мира по боди-фитнесу Нелли Цышкевич. В комментарии для NEWS.ru она рассказала, что в жару могут обостриться проблемы с сердечно-сосудистой системой. Кроме того, если у человека высокое артериальное давление или он не восстановился после недавней болезни, то занятия противопоказаны.

Ранее сообщалось, что знойная погода не время для жирной жареной пищи, от неё лучше отказаться, заявила в беседе с NEWS.ru диетолог и врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова. По её словам, в такие дни можно смело устраивать разгрузочные дни, а «очень классным» блюдом станет «правильный вариант окрошки».