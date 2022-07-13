Жиросжигающие продукты для похудения: волшебство или миф Выясняем, на каких продуктах можно быстро похудеть и существуют ли жиросжигающие продукты для похудения

Фото: shutterstock

Продукты для похудения

Как же хочется питаться тем, что будет уменьшать талию, а не откладываться в ненавистные жировые складки. NEWS.ru выяснял, существуют ли жиросжигающие продукты для похудения. Развеем существующие мифы и научимся правильно подбирать продукты для похудения.

Волшебный список жиросжигающих продуктов

Чтобы ответить на вопрос о том, существует ли список жиросжигающих продуктов, обратимся к фундаментальному принципу накопления жира и похудения. Он нам говорит о том, что у организма может быть только два состояния, которые чередуются в течение дня по нескольку раз:

Анаболическое . Еда, которую мы съели, после процесса обработки попадает в кровь и начинает использоваться организмом или отправляется на хранение. В этом процессе активно принимает участие гормон инсулин. Жиросжигания в этот момент не происходит даже во время диеты, какие бы простые продукты для похудения вы ни съели.

. Еда, которую мы съели, после процесса обработки попадает в кровь и начинает использоваться организмом или отправляется на хранение. В этом процессе активно принимает участие гормон инсулин. Жиросжигания в этот момент не происходит даже во время диеты, какие бы простые продукты для похудения вы ни съели. Катаболическое. После окончания процесса переваривания и усвоения пищи (три — пять часов), организм вырабатывает энергию, используя собственные жировые отложения. Это как раз и есть стадия сжигания жира.

Если ежедневно энергии с едой в организм поступает больше, чем тратится человеком, то происходит отложение жира, человек толстеет. И наоборот, если энергии тратится больше, а калорий поступает меньше, то худеет. Третьего варианта не дано.

Поэтому список жиросжигающих продуктов и правда волшебный, то есть не существующий. Нет такого продукта, который сам по себе сжигает жир. При поступлении еды в организм всегда активируется анаболическое состояние: процесс жиросжигания останавливается, начинается процесс накопления жира.

Фото: shutterstock Жиросжигающие продукты

Но не спешите расстраиваться, закрывать статью и бежать к холодильнику заедать стресс. При дефиците калорий жир перерабатывается в энергию и не откладывается в организме, поэтому список продуктов для похудения все же существует. Но теперь вы знаете, что не сами продукты жиросжигающие, как красочно расписывают на просторах интернета, ссылаясь на некачественные или проплаченные производителями БАДов исследования.

Есть исследования и качественные, но в них речь идёт о высококонцентрированных экстрактах и их свойствах, которые ученые постоянно находят в продуктах. К обычному питанию это не относится, так как для достижения результата пришлось бы есть килограммы или литры определенного продукта.

«Жиросжигающие» продукты для похудения

С понятием «жиросжигающие продукты» мы разобрались и поняли, что всё волшебство «жиросжигающих» продуктов для живота и боков заключается в количестве калорий и умении человека тратить энергии больше, чем поступило в организм с едой.

Другими словами, чтобы снизить вес, нужно заниматься спортом и питаться качественными, здоровыми продуктами. Но не всегда можно питаться только низкокалорийной пищей. Например, на восстановительном этапе после операции, при тяжелых физических нагрузках или активных спортивных тренировках низкокалорийное питание может причинить вред организму. Низкокалорийное питание не подойдет и детям, так как при недостаточном получении важных минералов, витаминов и микроэлементов может начаться задержка физического и умственного развития.

Если же у здорового, взрослого человека есть лишний вес, то можно смело использовать список продуктов для похудения и составлять из них свой рацион.

Фото: shutterstock Продукты для похудения

Продукты — помощники в похудении

Авокадо . Враг холестерина. Также в нём в большом количестве содержатся полезные жиры и жирные кислоты. Еще одним важным нутриентом является олеиновая кислота. Кроме того, в авокадо содержится большое количество клетчатки, благодаря чему чувство голода быстро исчезает, а лишние жиры не откладываются, за что этот продукт для похудения женщины особенно любят.

. Враг холестерина. Также в нём в большом количестве содержатся полезные жиры и жирные кислоты. Еще одним важным нутриентом является олеиновая кислота. Кроме того, в авокадо содержится большое количество клетчатки, благодаря чему чувство голода быстро исчезает, а лишние жиры не откладываются, за что этот продукт для похудения женщины особенно любят. Зелень . Множество полезных веществ, входящих в состав зелени, способны утолять голод. Кроме витаминов и минералов, в зелени содержится клетчатка, антиоксиданты, фитонциды.

. Множество полезных веществ, входящих в состав зелени, способны утолять голод. Кроме витаминов и минералов, в зелени содержится клетчатка, антиоксиданты, фитонциды. Лосось, форель, скумбрия, сельдь . Эти продукты для похудения содержат белки, жиры, йод, омега-3 и другие важные элементы. В составе также присутствует калий, необходимый мышцам при физических нагрузках.

. Эти продукты для похудения содержат белки, жиры, йод, омега-3 и другие важные элементы. В составе также присутствует калий, необходимый мышцам при физических нагрузках. Все виды капусты . Содержат клетчатку, антиоксиданты, витамины, белки, протеины. Низкокалорийные, но быстро насыщают организм.

. Содержат клетчатку, антиоксиданты, витамины, белки, протеины. Низкокалорийные, но быстро насыщают организм. Нежирное мясо . В списке продуктов для похудения играет большую роль, так как в нём содержится много белка, который снижает аппетит.

. В списке продуктов для похудения играет большую роль, так как в нём содержится много белка, который снижает аппетит. Йогурт . Этот продукт для похудения женщины любят за его легкость. Йогурт нормализует работу ЖКТ, восстанавливает кишечную микрофлору, как следствие, повышается иммунитет.

. Этот продукт для похудения женщины любят за его легкость. Йогурт нормализует работу ЖКТ, восстанавливает кишечную микрофлору, как следствие, повышается иммунитет. Тунец. Содержит калий, натрий, много полезных жирных кислот омега-3, витамин D и другие полезные нутриенты. При постоянном употреблении повышается иммунитет и нормализуется уровень холестерина в крови.

Фото: shutterstock Похудение в домашних условиях

Бобовые . Из чечевицы, нута, фасоли и гороха организм человека насыщается сложными углеводами, которые долго перевариваются, поэтому чувство голода покидает надолго.

. Из чечевицы, нута, фасоли и гороха организм человека насыщается сложными углеводами, которые долго перевариваются, поэтому чувство голода покидает надолго. Яйца . Здесь есть белок, жиры, витамины, минералы. Этот продукт подходит для похудения, так как быстро насыщает организм.

. Здесь есть белок, жиры, витамины, минералы. Этот продукт подходит для похудения, так как быстро насыщает организм. Орехи . Особенно полезны для похудения кедровые орешки, содержащие большое количество полиненасыщенных кислот. Другие виды орехов тоже полезны при ежедневном употреблении, но в небольших количествах.

. Особенно полезны для похудения кедровые орешки, содержащие большое количество полиненасыщенных кислот. Другие виды орехов тоже полезны при ежедневном употреблении, но в небольших количествах. Цельные злаки . В буром рисе, овсянке, киноа содержится много белка, клетчатки, других питательных компонентов. Даже при низкоуглеводной диете эти продукты для похудения будут полезны.

. В буром рисе, овсянке, киноа содержится много белка, клетчатки, других питательных компонентов. Даже при низкоуглеводной диете эти продукты для похудения будут полезны. Перец чили . Красный острый перец чили содержит капсаицин, который уменьшает аппетит и поддерживает норму веса. Однако если вы любите острую пищу и организм привык к таким продуктам, то перец чили может не подействовать.

. Красный острый перец чили содержит капсаицин, который уменьшает аппетит и поддерживает норму веса. Однако если вы любите острую пищу и организм привык к таким продуктам, то перец чили может не подействовать. Фрукты . Являются источником глюкозы. Особенно необходимы, если вы полностью отказались от сахара.

. Являются источником глюкозы. Особенно необходимы, если вы полностью отказались от сахара. Семена чиа . Высокое содержание клетчатки в составе этого продукта для похудения быстро насыщает организм, семена легко впитывают воду. Долго не хочется есть, в то время как восполняется недостаток питательных элементов.

. Высокое содержание клетчатки в составе этого продукта для похудения быстро насыщает организм, семена легко впитывают воду. Долго не хочется есть, в то время как восполняется недостаток питательных элементов. Масло кокосовое, оливковое . В кокосовом масле содержатся так называемые МСТ-кислоты — среднецепочечные триглицериды, которые обладают массой полезных свойств. В оливковом масле нет омега-3 жирных кислот, но много омега-6 жирных кислот. Их влияние на здоровье очень разнообразно. Умеренное употребление этих масел не приведёт к ожирению, но насытит организм полезными веществами.

. В кокосовом масле содержатся так называемые МСТ-кислоты — среднецепочечные триглицериды, которые обладают массой полезных свойств. В оливковом масле нет омега-3 жирных кислот, но много омега-6 жирных кислот. Их влияние на здоровье очень разнообразно. Умеренное употребление этих масел не приведёт к ожирению, но насытит организм полезными веществами. Творог. Содержит легкоусвояемый кальций. В нежирных видах творога мало калорий, поэтому это эффективный продукт для похудения. Кроме того, кальций помогает сохранить мышечную массу.

Фото: shutterstock Продукты для похудения женщины

Как мы выяснили, для сжигания жира в домашних условиях необходимы не жиросжигающие продукты, а дефицит калорий, здоровое полезное питание, посильные физические нагрузки, ну и, конечно, немного терпения и последовательности. Эти составляющие станут залогом вашей стройности, хорошего настроения и положительных преобразований в жизни. Питайтесь правильно и будьте стройными!

Читайте также:

Нас не догонят: польза и вред бега

Лучшие диеты: худеем с удовольствием

Худеем к отпуску: эффективные жиросжигающие тренировки для мужчин и женщин

Что делать, если рейс отменили или задержали: какие положены компенсации

Интервальное голодание с пользой: все секреты необычной диеты