Перепили, переели: как правильно провести разгрузочный день после застолья Врач-диетолог Алексей Ковальков перечислил несколько вариантов разгрузочных дней и рассказал, почему они помогают сбросить вес далеко не всем

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Встреча Нового года

5 января в мире отмечают Международный разгрузочный день. В России новогодние каникулы растягиваются на неделю, и в это время многие продолжают налегать на оливье, жареную курицу, торты, мандарины и алкоголь. Как правильно есть в праздники, чтобы потом не было мучительно больно при взгляде в зеркало и на весы, каким должен быть правильный разгрузочный день, как часто его надо проводить, есть ли польза в монодиетах, NEWS.ru рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор, разработчик методики похудения Алексей Ковальков.

«Не надо постоянно хомячить всё подряд»

— В новогодние праздники многие россияне набирают лишний вес. Есть даже термин «быстрый набор веса». А имеются ли научные данные о том, сколько килограммов в среднем набирает житель России за новогоднюю ночь?

— Таких данных нет. Ведь это зависит от человека. Один в новогодний праздник скромно наливает бокальчик коньяка или шампанского, берет салат оливье, несколько шпротинок и сидит у камина, другие объедаются и куролесят до утра. Один идет 2 января утром в спортзал и начинает приводить себя в порядок, второй гуляет все праздники по принципу «чтобы не досталось врагу». Подходы у всех разные и результат у всех разный.

Плюс у одних есть генетическая предрасположенность к полноте, у других нет. Везде есть люди, которые едят все подряд, в огромных количествах и не толстеют, у них даже весов нет дома. И есть люди, которые ходят в спортзалы, таскают на себе тяжести и при этом не только не худеют, но и набирают вес. Всех грести под одну гребенку — неправильная позиция.

То, что люди набирают вес или худеют, зависит не от того, что они едят и сколько, а от баланса гормонов в их организме.

Посредством еды, физических упражнений мы можем повлиять на гормональный фон, но это только одно из звеньев цепи. Поэтому если человек хочет похудеть на долгие годы, ему надо обратиться к тому, кто знает, как это работает. Полнота — это один из симптомов, с которым можно и нужно бороться. Не установив причину, вы никогда его не устраните. Но у нас, да и во всем мире симптоматическая медицина: нас приучают бороться с симптомами.

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— Можете назвать продукты, которые больше всего влияют на набор веса в праздники?

— Все знают эти продукты, но дело не в них. Если вы всю жизнь придерживаетесь правильного питания, ходите на фитнес, едите выборочно продукты, то один раз в год в праздник детства вы можете, как в старые добрые времена ваша мама, приготовить салат оливье с настоящим майонезом, а не антиоливье на йогурте, приготовить селедку под шубой, налить хорошего шампанского и посидеть всей семьей за столом, а не одиноко в уголке и жевать лист салата. От этого ничего не изменится.

С другой стороны, если вы весь год ели всякую дрянь, питались фастфудом, то если вы проведете Новый год по новым правилам, в вашей жизни также ничего не изменится. Вопрос не в том, как вы будете проводить и что вы будете есть в этот праздник, вопрос в том, как долго он будет у вас длиться и как вы будете входить и выходить из него.

Многие используют перед праздниками разные диеты, чтобы влезть в любимое платье, и наносят себе вред. Потому что когда человек резко ограничивает себя в питании, могут начаться проблемы со здоровьем, с поджелудочной, когда он за праздничным столом набросится на еду.

Худеть надо на кетогенной диете, которая содержит большое количество жиров и является наиболее безвредной.

За столом не надо постоянно хомячить всё подряд, дайте себе отдохнуть, погуляйте, посмотрите на фейерверки. Но пусть у вас будет нормальный праздничный стол: то, что вы любите, а не то, что доктор прописал.

Женщина после голодной разгрузки — как мужчина, вышедший из тюрьмы

— После новогодних праздников те, кто сильно переел, устраивают себе разгрузочный день или дни. Но есть женщины, которые периодически — раз в неделю или в месяц — организовывают себе разгрузку. Они либо голодают и пьют травяные чаи, либо садятся на монодиету (гречка, кефир, яблоки). Как часто нужно устраивать разгрузочный день и каким он должен быть?

— Давайте возьмем пример: у вас дома живет кошка, которую вы регулярно кормите, а потом вы решите ей устроить разгрузочный день. Кошка вам скорее всего просто спать не даст: она будет ныть, орать, мяукать. То же самое происходит с вашим организмом, когда вы устраиваете себе разгрузочный день, голодание.

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В человеческом кишечнике живут живые бактерии, их примерно три килограмма. Это, кстати, вес кошки примерно. Вы их кормили и вдруг перестали кормить. Казалось бы, что могут сделать бактерии? Ничего. Но у нас в кишечнике идет крупнейший нерв толщиной с палец, информация по нему передается снизу вверх, и эти бактерии посылают в мозг сигналы, которые блокируют выброс эндорфинов, нейромедиаторов удовольствия — серотнина и дофамина, и у вас возникает состояние депрессии, при котором вам хочется себя порадовать чем-то вкусным.

Просидев день или два на голодной разгрузке, вы наброситесь на еду. Это как мужчины, которые выходят из тюрьмы: они первым делом идут в ресторан. Человеческий организм хитрый, во время голода у нас выделяется фермент, который отвечает за то, что всё, что вы съели в это время, отправляется в запасы, в жир, и люди набирают вес.

Это защитная реакция организма: за один день вы сбрасываете, за другой набираете.

А теперь представьте себе змею из мультфильма «38 попугаев», которая так наглоталась, что из нее попугайское крыло торчит, и двигаться она не может. Также и с нашим кишечником, когда его набивают едой: перистальтика, движение нарушается, там всё просто лежит в теплой и влажной атмосфере, гниет, и возникает аутоинтоксикация (процесс, при котором в организме накапливаются избыточные токсины. — NEWS.ru).

— И что делать? Как должен выглядеть правильный разгрузочный день?

— Идеальный разгрузочный день должен начинаться со слабительного и микроклизмы — с очищения кишечника. Дальше в этот день надо есть больше клетчатки и меньше жиров: они обладают свойством залипать в кишечнике, а жира после праздничного застолья и так много. И без жиров вы справитесь вполне, не надо боятся застоя желчи.

Рацион питания в разгрузочный день придумали еще в Институте питания в 1960-х годах. Берете девять яичных белков — их не нужно есть сырыми, можно отваривать, пожарить, запечь, и распределяете на день. Едите их вместе с гранулированными отрубями и запиваете чаем или кофе. Но также нужны углеводы, их идеально получать из грейпфрута. Берете два крупных грейпфрута, разделяете на четыре части и равномерно съедаете в течение дня. Заканчиваете день двумя яичными белками.

И не забывайте побольше двигаться: в движении перистальтика кишечника улучшается.

Перепили? Никакого слабительного и больше воды

— Проблема многих еще и в том, что они не только переедают, но и сильно перепивают...

— В праздник надо контролировать количество спиртного. Если вы переберете со спиртным, вам утром будет не до разгрузочного дня. Всё хорошо в меру, из спиртного выберите сухое шампанское или лучше сухое красное вино или крепкие спиртные напитки. Купите себе одну бутылку хорошего дорогого алкоголя и пейте ее весь вечер. Когда человек перебирает с алкоголем, он ест всё, что попало. Надо уметь красиво пить.

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— Если не сформирована такая привычка, человек вряд ли послушается совета. Поэтому что делать, как разгружаться тем, кто сильно перебрал?

— Если мы сделаем разгрузочный день на фоне алкогольной интоксикации, человеку может быть плохо, он может умереть.

Жиры тормозят усвоение алкоголя, поэтому не надо никаких клизм и промывания кишечника. Следует побольше пить воды и чая, а есть человек и сам не захочет.

— Вы говорите, что пользы от постоянных разгрузочных дней, монодиет нет: женщина голодает, потом снова набирает вес. А вред от них есть?

— Давайте возьмем в качестве примера машину: если вы не заправите ее бензином, она не поедет, но ни к каким последствиям это не приведет. На следующий день вы зальете в нее бензин и поедете. Также и здесь. Но зачем это делать? Объясните, для чего это, какие физиологические процессы будут, по-вашему, происходить?

Обычно люди выдают общие фразы вроде «очистить организм от шлаков». Шлаки в организме — это кал, моча и пот, они и так выйдут. Организм, если он не ослаблен хроническими заболеваниями, если в нем не зреет болезнь, справится с разгрузочными днями. Вреда от них не будет, но и пользы тоже.

Рис и курага выведут лишнюю воду

— За какое время можно скинуть набранный за праздники вес? Можно это сделать за день-два? Некоторые пишут на форумах о ЗОЖ: мол, я сегодня молодец, посидела на диете и скинула два килограмма...

— Этот скинутый вес — то, что лежало в кишечнике, и вышло. Если вы видите на весах после праздника плюс три килограмма, это не значит, что вы набрали три килограмма жира. Максимально в сутки мы можем набрать 150 граммов жировой ткани. Если у человека испорчена гормональная система, он может набрать 200–300 граммов жира в сутки. Не забывайте, что есть еще избыточная вода. 100 граммов алкоголя задерживают в организме 1,5 литра воды, она сходит в течение трех дней.

Надо наоборот больше пить воды, потому что это межклеточная жидкость, и ее надо выгонять. Дни, когда мы стараемся избавиться от лишней воды, — это совсем другое. Тогда есть надо рис и курагу.

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— Наш разговор снижает значимость понятия «разгрузочный день». Получается, если человек правильно подходит к застолью, он и не нужен, а проводить постоянно разгрузочные дни нет смысла.

— Это не так. Если на празднике, корпоративе вы переели, то вам нужно устраивать разгрузочный день. Подразумевается, что если вы загрузились, то вам нужна и разгрузка. Но если вы питаетесь изо дня в день правильно, то никакие разгрузочные дни вам не нужны. Напомню слова академика Покровского: надо питаться правильно, сбалансировано, с учетом индивидуальных особенностей организма каждого человека и тех задач, которые ставит перед собой врач в лечении болезни этого человека.

Питайтесь правильно, хотя бы уровне примитивного совета «белки, жиры и углеводы», не переедайте, и будет вам счастье.