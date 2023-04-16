Названо лучшее время для употребления углеводов Диетолог Волынкина: углеводы необходимо есть только в первой половине дня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Углеводы и сложные углеводы стоит употреблять в первой половине дня, а в течение суток их количество в рационе необходимо уменьшать, рассказала NEWS.ru диетолог и спортивный тренер Мария Волынкина. По ее словам, максимальное число углеводов должно быть на завтрак, поэтому с утра лучше всего есть гречку, рис и другие крупы с добавлением белковых продуктов.

На обед употребляем больше белка и чуть меньше сложных углеводов. Например, ту же самую гречку, рис, другие крупы или белок и овощи. На обед число углеводов снижается, а на ужин едим только белок и клетчатку, — сказала Волынкина.

Диетолог отметила, что вечером не нужно употреблять простые и сложные углеводы, потому что организм готовится ко сну.

Если человек переедает перед сном, из-за тяжести в животе портится сон, организм все будет синтезировать не в энергию, а в жир, — объяснила Волынкина.

Ранее диетолог рассказала, что быстро похудеть к лету помогут несколько золотых правил. По словам Волынкиной, сбросить лишний вес позволяет правильное питание. Она подчеркнула, что нужно обязательно есть три раза в день, а все приемы пищи должны включать в себя белковые продукты (мясо, рыбу, творог, яйца). Последний прием пищи должен быть за три-четыре часа до сна, а в течение дня важно соблюдать питьевой режим: 30 мл на 1 кг веса.

Специалист добавила, что важно раз в неделю устраивать разгрузочный день и есть в течение суток до 500 ккал.