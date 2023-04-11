Диетолог назвала золотые правила, которые помогут похудеть за месяц Диетолог Волынкина: белковое питание и режим сна помогут быстро похудеть к лету

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Быстро похудеть к лету помогут несколько золотых правил, рассказала NEWS.ru диетолог и спортивный тренер Мария Волынкина. По ее словам, сбросить лишний вес помогает правильное питание, при этом нужно обязательно есть три раза в день, а все приемы пищи должны включать в себя белковые продукты (мясо, рыбу, творог, яйца). Специалист посоветовала добавлять углеводы только в первой половине дня.

Обязательно должно быть три приема пищи в день, сопряженные с белком. Количество углеводов уменьшаем в течение дня. На завтрак должно быть максимальное количество углеводов, после завтрака можно съесть фрукты, а сладкое — только после приема пищи. Фрукты и сладкое едим до 14:00, — сказала Волынкина.

Диетолог отметила, что последний прием пищи должен быть за три-четыре часа до сна, а в течение дня важно соблюдать питьевой режим: 30 мл на кг веса. Специалист напомнила, что важно раз в неделю устраивать разгрузочный день и есть в течение суток до 500 ккал. Это необходимо, чтобы очистить организм. Также важно соблюдать режим сна.

Очень важно спать не менее восьми часов при закрытых шторах, чтобы организм был в состоянии покоя, а нервная система расслабленная. Соблюдая эти золотые правила, за месяц человек похудеет, — подытожила Волынкина.

Ранее фитнес-тренер Анна Варакина назвала ходьбу одним из самых действенных способов похудеть. По ее словам, для этого нужно добавить к прогулкам элементы планирования, то есть записывать количество километров и скорость движения.