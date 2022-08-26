Питьевая диета: эффективность или издевательство Суть, польза и риски питьевой диеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Форумы с отзывами о питьевой диете пестрят радостными возгласами о том, что лишние килограммы тают на глазах, но с упоминанием — диета тяжело переносится. NEWS.ru разбирался в эффективности и безопасности такого способа похудения: расскажем о сути питьевой диеты, результатах, пользе и рисках.

О сути питьевой диеты: что можно

Питьевая диета в 2022 году набирает популярность. Ее суть в том, что худеющий на определенный период времени полностью отказывается от твердой пищи. Однако это не значит, что жить нужно только на воде. Пить можно что угодно, при условии, что это не вредит организму: чай, кисель, кисломолочные питьевые продукты, мясные бульоны и даже жидкие каши. Напитки помогают справиться с ощущением голода, но при этом организм получает минимальное количество калорий. Подробнее о меню питьевой диеты расскажем далее.

Как появилась питьевая диета? Однозначного ответа нет, но известно, что этот способ похудения обязан своему появлению официальной медицине, в частности хирургии. Именно перед плановыми оперативными вмешательствами на органах ЖКТ пациентов за несколько дней до этого переводят на лечебную диету с жидкой пищей. Диету используют в послеоперационном периоде, а также при ослабленном состоянии, при истощении.

Фото: shutterstock Питьевая диета

В результате питьевой диеты организм полностью очищается. При продолжительном соблюдении метода организм очищается на клеточном уровне, перезагружается и начинает работать в новом режиме, выводятся шлаки, меняется метаболизм. На этом этапе, при отсутствии побочных эффектов, о которых мы расскажем далее, похудение максимально эффективное. Снимается излишняя нагрузка с органов пищеварения, стабилизируется работа всего организма, лишний вес начинает таять.

В основном лишние килограммы уходят с жидкостью. Организм так устроен, что при поступлении большого количества жидкости он начинает интенсивнее от нее избавляться. При повышенном употреблении жидких продуктов лишняя вода выводится из организма, контуры фигуры приобретают четкость, появляется рельеф.

Основная «фишка» питьевой диеты, согласно отзывам, — скорость похудения. Это один из самых быстрых методов прийти в необходимую физическую форму. Такую диету часто используют, например, перед каким-либо мероприятием.

Звучит вдохновляюще, но есть и отрицательные отзывы о таком способе быстрого похудения. С чем они связаны? Будем разбираться далее.

Питьевая диета при ожирении

Одно дело, если нужно пару дней посидеть на жидкой еде и напитках, почистить организм и с легкостью скинуть килограммчик-другой. Если говорить об ожирении, питьевая диета за пару дней не поможет. Поэтому люди с избыточным весом начинают изнурять себя длительным отказом от еды на несколько недель. Чем это чревато?

Большинство диетологов говорят, что питьевая диета — достаточно жесткий способ в отношении поступления калорий и питательных веществ в организм. Своеобразный облегченный способ голодания. Длительное применение этой диеты практически всегда оставляет негативные последствия на здоровье и эмоциональном состоянии человека.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Питьевая диета при ожирении

Что делать, чтобы такого не произошло? Ведь диета работает, лишать себя возможности быстро похудеть не хочется. Мнение врачей:

Питание жидкой пищей по популярной методике на 21 или 30 дней неблагоприятно сказывается на организме и чревато необратимыми последствиями. Используйте облегченные варианты: на 3, 7 и 14 дней. Лучше не превышать 7 дней такого питания, это будет безопасно для здоровья.

Перед началом питьевой диеты при ожирении, если рассчитываете провести на ней более 3 дней, подготовьтесь во избежание чрезмерно сильного стресса для организма и психики. За несколько дней до перехода на жидкую пищу обеспечьте себе облегченный рацион. Никаких сладких, мучных продуктов, жареной пищи, алкоголя, фастфуда. Перейдите на овощи, фрукты, каши, супы.

Разделяйте суточный рацион на 5, а лучше 6 приемов пищи, но не реже 4. Обязательно нужно соблюдать питьевой режим — минимум 1,5 л воды в день.

Снизьте уровень физической нагрузки на весь период питьевой диеты. Результата вы не достигнете, если будете падать в обморок от слабости и усталости после интенсивных тренировок. При отсутствии питательных веществ и энергии, получаемой из еды, организм будет ослаблен, даже если в целом чувствовать вы будете себя хорошо. Кроме того, высока вероятность получить травму, так как мышечный тонус также будет ослаблен.

Восполняйте дефицит витаминов и других полезных нутриентов при помощи витаминных комплексов. Источники полиненасыщенных жирных кислот тоже пойдут на пользу.

Фото: shutterstock Меню питьевой диеты

Что вас ждет в результате питьевой диеты

Плюсы

Высокая эффективность. За семь дней удается скинуть до 7 кг.

Очищение организма. Выведение шлаков.

Высвобождение энергии, которая раньше тратилась на переваривание твердой пищи. Приходит ощущение легкости, улучшается настроение.

Уменьшение объема желудка. По окончании курса диеты вы станете значительно меньше есть.

Минусы

Постоянное чувство голода.

Возможное ощущение слабости, вялости на определенном этапе диеты.

Быстрое привыкание желудка к жидкой пище.

Необходимость сохранения достигнутых результатов.

Стресс для организма и психики.

Меню питьевой диеты

Суть питьевой диеты и безопасность ее применения мы разобрали, настало время рассказать о меню. Питьевая диета не так страшна, когда есть разнообразный список того, что можно.

Продукты, которые можно

В меню питьевой диеты включают следующие блюда:

Нежирные бульоны, сваренные на овощах, рыбе, птице.

Жидкие супы-пюре без кусочков пищи.

Молочная продукция. От молока и кисломолочной продукции вреда не будет, если жирность напитка не будет превышать 2,5%.

Напитки, которые можно

Суть питьевой диеты — употребление напитков. Но не всех. Можно следующие жидкости:

1,5–2 л воды в сутки. Можно больше, меньше 1,5 л — нельзя.

Кисели, компоты, сваренные на фруктах, сухофруктах, ягодах. Можно использовать немного сахарозаменителя.

Любые виды чая, желательно зеленый или красный, без сахара.

Травяные отвары. К примеру, ромашковый чай с мятой.

Свежевыжатые соки из овощей, фруктов, без сахара. Их необходимо разбавлять водой.

Фото: shutterstock Питьевая диета в 2022 году

Да, питьевая диета предполагает употребление всего жидкого, но от некоторых напитков все же стоит отказаться. Это касается кофе, какао, кофеиносодержащих напитков, газировки. Под строгим запретом находится любой алкоголь. Также стоит ограничить употребление пакетированных соков, кисломолочных продуктов с высоким процентом жирности.

Отдельно стоит сказать о свежевыжатых соках. Бесспорно, во фруктах большое содержание витаминов и полезных микроэлементов. Но стоит помнить, что концентрированные соки не всегда полезны, а чаще наоборот:

От высококонцентрированного состава сока может появиться гастрит или язва желудка.

Если человек склонен к аллергии, от фруктового концентрата (особенно если это цитрус) может развиться тяжелая форма аллергической реакции.

Во фруктах, в особенности цитрусовых, содержится кислота, способная разрушать зубную эмаль, провоцировать ее чувствительность.

Если пить много морковного сока, кожа может приобрести желтый оттенок.

Вывод: если готовите полезные свежевыжатые соки сами — обязательно разбавляйте их водой и пейте не более одного-двух стаканов в день. От пакетированных магазинных соков вреда не будет, но и польза минимальная.

Виды питьевой диеты

Самый оптимальный и безопасный для здоровья метод — питьевая диета, рассчитанная на три дня. Отзывы о таком режиме питания преимущественно положительные: можно легко перенести трехдневное ограничение в твердой пище и скинуть при этом 3–4 кг.

Фото: shutterstock Питьевая диета: что можно

Второе место по безопасности и сложности занимает питьевая диета на неделю. Здесь уже потребуется серьезная психологическая выдержка и предварительная подготовка организма во избежание причинения вреда. Если верить отзывам, за неделю можно скинуть до 7 кг. Притом для недельного способа существует определенная схема, которая делает диету более эффективной:

1-й день. Следует пить молочную, кисломолочную продукцию.

2-й день. Употребление овощного бульона, или мясного, приготовленного на диетическом мясе.

3-й день. Пьем разбавленные свежевыжатые соки, компоты.

4-й день. Можно пить различные виды чая, в том числе травяные.

5-й день. Питье компотов из сухофруктов, ягод, фруктов.

6-й день. Весь день пьем кисели.

7-й день. День овощного бульона.

И, как уже говорилось, кроме вышеперечисленных продуктов нужно выпивать 1,5 л и более воды за день. Если вам сложно дается употребление одного и того же продукта в течение всего дня, то придерживаться такой схемы не обязательно, чередуйте напитки и жидкую еду.

Есть еще одна разновидность, самая щадящая, — питьевой монодень. Один день в месяц отводится на разгрузку организма. В этот день пьем воду и только один вид напитка, например, только обезжиренный кефир или только кисель, или другой напиток. В следующем месяце напиток можно выбрать другой.

Выход из питьевой диеты: отзывы

Важный момент: при выходе из этого вида диеты нельзя сразу налегать на жирную или какую-либо другую вредную пищу. По окончании диеты еще некоторое время нужно придерживаться основ правильного питания, что позволит избежать стресса для организма.

Фото: shutterstock Отзывы о питьевой диете

По мнению диетологов, количество дней перехода должно быть не меньше, чем количество дней соблюдения ограничений. То есть если диета длилась три дня, значит, в течение минимум трех дней после окончания диеты нужно находиться на облегченном рационе, плавно вводя твердые виды пищи.

Для возвращения к потреблению привычной еды нужно вводить по одному-два продукта в день, и то не сразу, иначе есть риск быстро вернуть сброшенные килограммы и навредить организму. В первые дни рацион по-прежнему должен быть основан на жидкой пище.

Этапы выхода:

первые дни — питье и постепенное введение слизистой овсяной каши;

затем постепенно вводим овощи, фрукты, ягоды;

включаем в рацион запеченную, отварную или паровую рыбу, диетическое мясо, другую белковую пищу.

Риски и противопоказания

Применяя подобные диеты, нужно быть особенно внимательным к своему состоянию. Бывает, что такой способ похудения приводит к негативным последствиям:

к развитию различных расстройств ЖКТ;

к ухудшению состояния зубов, кожи, волос;

к снижению иммунитета;

к появлению анемии.

Вероятность побочных эффектов повышается, если организм не будет получать витамины во время диеты, а также если превышать срок диеты, сидеть на ней более семи дней. Организм и психика некоторых людей настолько сильно привыкают к такому пищевому поведению, что это приводит к анорексии.

Фото: shutterstock Суть питьевой диеты

Диету не рекомендуется применять:

при нарушениях работы ЖКТ;

с язвой, гастритом;

при наличии проблем с почками и печенью;

при наличии эндокринных нарушений;

при предрасположенности к отекам;

в период беременности, кормления грудью;

при нарушениях психики.

Основной возможный минус питьевой диеты — ухудшение самочувствия. Могут возникнуть частые головокружения и головные боли, появиться раздражительность, плаксивость, сонливость и апатия. Кроме этого, существует высокий риск возникновения различных расстройств со стороны желудка и кишечника, в частности, невозможность вернуться на обычное питание.

При появлении подобных признаков необходимо проконсультироваться со специалистом и, возможно, пройти обследование.

Безусловно, такой тип диетического питания требует силы воли и предварительной подготовки для снижения вероятности негативных последствий. Прислушивайтесь к своему организму, худейте правильно и с заботой о себе!

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