Как правильно худеть и не навредить: питание, спорт, психология похудения Принципы правильного снижения веса в зрелом возрасте

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#как правильно худеть — популярный поисковый запрос в Интернете, притом больше всего безопасным похудением интересуются женщины после 40 лет. Как правильно худеть в зрелом возрасте — вопрос серьезный, ведь легко и без надрыва сбросить два-три килограмма уже не получается. Чтобы правильно худеть после 30–35 лет, нужно учитывать и психологию похудения. NEWS.ru рассказывает о принципах правильного снижения веса и о психологии данного вопроса. Читаем и худеем правильно!

Как правильно худеть женщине: психология похудения

В начале разберемся с психологией похудения, так как в большинстве случаев худеть нужно с головы, ведь многое зависит от подсознания. Так много людей хотят правильно худеть в домашних условиях. Они используют различные диеты, принимают «похудательные» БАДы и даже увеличивают физическую активность, но проходит время, а результата нет. Почему? Может быть, подсознательно не сильно этого хочется?

Как правильно начать худеть? В первую очередь нужно разобраться с основными подсознательными установками, которые могут стать барьером для достижения цели.

Фото: shutterstock.com Как правильно худеть

Лишний вес = хорошо . Так наше подсознание может воспринимать лишние килограммы, когда включаются установки, появившиеся когда-то. Чаще всего они проникают в детстве, когда ребенка заставляют съедать все до последней крошки, приговаривая «ешь, а то тебя ждет анорексия», «быть худым — плохо», «худые люди — больные, злые» и прочие вариации. Ребенок постепенно воспринимает это как «много есть — хорошо».

. Так наше подсознание может воспринимать лишние килограммы, когда включаются установки, появившиеся когда-то. Чаще всего они проникают в детстве, когда ребенка заставляют съедать все до последней крошки, приговаривая «ешь, а то тебя ждет анорексия», «быть худым — плохо», «худые люди — больные, злые» и прочие вариации. Ребенок постепенно воспринимает это как «много есть — хорошо». Лишний вес = безопасность . Установка: если я не привлекаю к себе внимания своей стройностью и красотой, значит, я в безопасности. Не нужно бояться завистников или внимания противоположного пола.

. Установка: если я не привлекаю к себе внимания своей стройностью и красотой, значит, я в безопасности. Не нужно бояться завистников или внимания противоположного пола. Лишний вес = порядочность . Бывает и так, что девочкам внушают установки: красота и стройность в жизни далеко не главное, а порой так вообще это «прямой путь на панель», а в жизни важно лишь хорошо учиться и быть послушной.

. Бывает и так, что девочкам внушают установки: красота и стройность в жизни далеко не главное, а порой так вообще это «прямой путь на панель», а в жизни важно лишь хорошо учиться и быть послушной. Лишний вес = семейное благополучие. Согласно такой установке, человек с лишним весом ассоциируется со стабильностью, хозяйственностью. Его не будет ревновать любимый человек, окружающие будут видеть в нем примерного семьянина.

Перед тем как правильно начать худеть, поищите в себе подобные установки. От некоторых убеждений можно избавиться самостоятельно, лишь осознав их влияние на результат. В некоторых случаях для проработки негативных установок лучше обратиться к психотерапевту, чтобы поработать над самооценкой, а, возможно, и с детскими психологическими травмами.

Худеем правильно домашних условиях

Переходим к физической составляющей вопроса о том, как правильно худеть. Принципы правильного похудения сводятся к пунктам, последовательное выполнение которых обеспечит положительный и стабильный результат. Итак, как правильно начать худеть женщине в любом возрасте — общие принципы:

Ускорение метаболизма . Чтобы начать худеть, необходимо снизить суточную норму калорий, перейти на правильное питание. Как долго будет длиться этот этап, зависит от того, как быстро вы сможете отказаться от вредных пищевых привычек, формирующих лишний вес. Этот этап самый сложный, ведь отказ от привычной и любимой еды организм воспринимает как стресс и сопротивляется. Но худеть правильно без выполнения этого пункта просто невозможно.

. Чтобы начать худеть, необходимо снизить суточную норму калорий, перейти на правильное питание. Как долго будет длиться этот этап, зависит от того, как быстро вы сможете отказаться от вредных пищевых привычек, формирующих лишний вес. Этот этап самый сложный, ведь отказ от привычной и любимой еды организм воспринимает как стресс и сопротивляется. Но худеть правильно без выполнения этого пункта просто невозможно. Снижение калорийности рациона, увеличение физической активности . В вашем рационе больше нет вредных продуктов, организм к этому привык. Далее снижаем калорийность до уровня суточной нормы, а лучше создать небольшой дефицит калорий. Учитываем, что при этом ваш организм здоров, вы получаете достаточное количество витаминов и минералов со здоровой пищей или с добавками. Увеличиваем физические нагрузки преимущественно аэробного характера, с небольшим количеством силового тренинга.

. В вашем рационе больше нет вредных продуктов, организм к этому привык. Далее снижаем калорийность до уровня суточной нормы, а лучше создать небольшой дефицит калорий. Учитываем, что при этом ваш организм здоров, вы получаете достаточное количество витаминов и минералов со здоровой пищей или с добавками. Увеличиваем физические нагрузки преимущественно аэробного характера, с небольшим количеством силового тренинга. Закрепление результата. Вот вы видите заветные цифры на весах, радуетесь достижению цели. Но для поддержания результата необходимо продолжать правильно питаться и заниматься спортом. Физические нагрузки можно ослабить, но чтобы правильно худеть, особенно после 40 лет, здоровое питание должно стать постоянной привычкой и частью вашей жизни, которая обеспечит хорошее самочувствие и хорошую физическую форму.

В этих принципах все просто: занимаетесь спортом + питаетесь правильно = худеете. Как долго? Зависит от исходного веса, регулярности и ответственности за соблюдение принципов похудения.

Фото: shutterstock.com Как правильно худеть в домашних условиях

Еще один важный вопрос: на сколько килограммов безопасно худеть в месяц? Нормой диетологи считают потерю 0,5–1,0% от веса тела за неделю. Этот показатель гарантирует, что уходит именно жир, а не вода и мышечная масса. При весе 70 кг можно рассчитывать на потерю 350–700 граммов в неделю. Примерные показатели того, как правильно худеть в домашних условиях или спортзале и не вредить организму:

При ожирении — 0,9–1,4 кг в неделю.

Со средним весом — 0,5–0,7 кг в неделю.

Стройные люди — 0,2–0,5 кг в неделю.

Как правильно худеть дома: питание

В современной диетологии есть принцип: смотреть не на вредность продуктов, а на сбалансированность рациона. То есть категорического запрета на ряд продуктов нет, но важно соблюдать меру при их употреблении. Один гамбургер, съеденный раз в полгода, не скажется на фигуре. Поэтому списка запрещенных продуктов здесь не будет, а будет лишь несколько правил пищевого поведения, чтобы вы могли правильно худеть дома:

Снижаем количество общих жиров (речь о животных жирах), количество простых углеводов. Следим за достаточным количеством в рационе витаминов и минеральных веществ. Питаемся маленькими порциями. Лучше чаще, но меньше, чем редко, но большими порциями. Жесткие диеты и голодовки тоже пользы не принесут. Сводим к минимуму употребление сладостей, газировок, мучного. А лучше избавиться от употребления этих продуктов полностью. Соблюдаем питьевой режим — не менее 1,5–2 литров в день. Уменьшаем количество употребляемой соли. Следим за суточной калорийностью.

Как правильно худеть после 40

В возрасте 20, 25 и даже 30 лет похудеть легче — нужно лишь желание, сила воли и немного времени. С возрастными изменениями этот процесс уже не может быть таким быстрым. Чтобы правильно худеть, женщине нужно не только больше времени, но и фундамент из нескольких факторов: здоровый образ жизни, правильное питание, контроль здоровья, физическая активность, уход за телом.

Фото: shutterstock.com Как правильно худеть после 40 лет

Итак, как правильно худеть женщине после 40 лет:

Посетить врачей: гинеколога, эндокринолога, диетолога, при необходимости и других специалистов. Основной причиной лишнего веса может быть гормональный сбой. Нужно сдать анализы на гормоны, принимать назначенные препараты. Посетить психолога для коррекции пищевого поведения, поиска причины набора лишнего веса, формирования мотивации на изменение образа жизни. Понять, на сколько килограммов вы хотите безопасно похудеть, снизить калорийность рациона, считать суточную норму, сделать рацион сбалансированным, исходя из результатов анализов. Соблюдать питьевой режим. Увеличить физическую активность. Необязательно записываться в зал. Просто проводите в движении больше времени — гуляйте, делайте пробежку, домой поднимайтесь по лестнице, делайте зарядку по утрам. Если хотите заняться спортом, лучше проконсультироваться с врачами, чтобы не провоцировать развитие имеющихся проблем со здоровьем. Они помогут определить вид спорта, который вам подходит, а также уровень нагрузки. Делать косметические процедуры дома или в салоне. Из доступных в домашних условиях — контрастный душ, растирание тела жесткой мочалкой, применение кремов, скрабов, лосьонов, принятие ванн с морской солью.

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