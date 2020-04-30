Учёные: грудное вскармливание снижает риск диабета

Американские и южнокорейские учёные нашли неожиданную связь между грудным вскармливанием и снижением риска заболеть диабетом.
В эксперименте участвовали 174 женщины: 85 из них кормили грудью, а 89 пользовались искусственными смесями. Их состояние отслеживали через два месяца, а также ежегодно в течение трёх лет после родов.
Выяснилось, что у кормящих матерей образуется гораздо больше бета-клеток поджелудочной железы, которые отвечают за производство инсулина. Учёные предполагают, что этому может способствовать другой гормон — пролактин, благодаря которому образуется грудное молоко.
Кроме того, во время кормления грудью в поджелудочной железе образовывалось больше серотонина — «гормона счастья». Он также благотворно влиял на бета-клетки. Интересно, что улучшенное функционирование бета-клеток поджелудочной железы сохранялось в течение нескольких лет после родов.
Результаты исследования
Ранее учёные из Университета Вашингтона предположили, что на распространённость ожирения в современном западном мире может влиять малоподвижный образ жизни беременных женщин. Такой вывод они сделали, поставив эксперимент на мышах, писал NEWS.ru.
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