Крым наш, но как до него добраться? Как лучше доехать до Крыма летом 2022 года: на машине, на поезде, на самолете

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Крым

После начала российской спецоперации на Украине работа 11 аэропортов на юге России приостановлена. Единственный аэропорт Крыма в Симферополе также не работает. 9 августа Росавиация вновь продлила ограничения на полеты, теперь до 23 августа, а перспективы возобновления работы аэропортов неизвестны. Но сезон отпусков еще не закончен и многие хотят отдохнуть на морском побережье полуострова. Рассказываем, как сейчас добраться до Крыма на машине, на поезде, на автобусе и сделать это с комфортом.

Как доехать до Крыма в 2022 году

Движение железнодорожных составов происходит без перебоев даже после диверсии 16 августа. На самом полуострове после ЧП со взрывом боеприпасов под Джанкоем ж/д маршрут сократили, но добраться до Крыма на поезде можно, а именно до станции Владиславовка, расположенной в 15 км от Феодосии.

Для путешествий на южное побережье России самих поездов и вагонов на сезон отпусков стало больше, поэтому волнения о том, как добраться до Крыма летом 2022 года на поезде, будут беспочвенны.

Как доехать до Крыма на поезде

По единому билету.

Действие этого билета распространяется на поезд, затем на автобус до Крыма. Так как поезда из большинства городов России прибывают на вокзал в Краснодар или Анапу, оттуда нужно будет доехать до Крыма. По этому же билету вы садитесь на автобус, который и перевезет вас через Керченский пролив в один из городов побережья полуострова. Частота рейсов позволит добраться до места быстро, без долгого, утомительного ожидания своего автобуса, и это радует.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сколько стоит доехать до Крыма

Единый билет вы покупаете в кассе ж/д вокзала вашего города или через сайт/приложение РЖД, указывая один из крымских городов в качестве конечного пункта поездки. Нужно выбрать маршрут с пересадкой. Будет оформлено два билета — для проезда на поезде и на автобусе. Продажа таких билетов осуществляется с 30 апреля по 30 сентября, а продажи открываются за 90 дней до отправления поезда.

Сколько стоит доехать до Крыма на автобусе? Ответ на вопрос, как дешево добраться до Крыма, зависит от города, в который вы отправляетесь. Например, при выезде из Анапы стоимость проезда до Керчи обойдется всего в 380 руб. за один билет. Чтобы доехать в дальний курортный город Ялту, уже нужно будет заплатить 700 руб. Цены на билеты, конечно, нужно уточнять, так как они имеют свойство меняться.

Как напрямую на поезде доехать до Крыма в 2022 году?

Очень просто. Прямое ж/д сообщение с полуостровом запустили еще в 2019 году. В этом году даже добавили в состав поезда фирменные люксовые вагоны, что в корне поменяло у многих туристов представление о российских поездах. Доехать можно в комфортном купе, в которых есть душевые кабины. Стоимость билета в таком вагоне, конечно, будет дороже. Ну а где не нужно платить за комфорт?

Через Керченский пролив добраться до Крыма на поезде можно как из Москвы или Санкт-Петербурга, так и из российской глубинки. Рассказываем, откуда можно доехать до Крыма в 2022 году. Добраться можно из разных уголков страны:

Из центральной части.

Из северо-западной части.

Из городов Поволжья.

С Урала.

Из Сибири.

Добраться в Крым можно также с юга России — поезда идут из Сочи, Краснодара, Астрахани, Волгограда, Ростова-на-Дону, Кисловодска.

Фото: company.rzd.ru Как доехать до Крыма в 2022 году

Расстояние до полуострова довольно большое: ощутить романтику путешествий на поезде в полной мере удастся гостям с любого из этих направлений. Доехать до Крыма из Москвы в 2022 году поездом получится за 33 часа, из Петербурга — за 43 часа. Дольше всего ехать, конечно, с Урала — стук колес нужно будет слушать около 64–67 часов. Зато потом туристов ждут лучшие пляжи и великолепные достопримечательности гостеприимного Крыма.

Расписание уточняйте на сайте РЖД или в кассе. После прибытия на вокзал полуострова можно сразу отправляться на отдых — сейчас карантинных ограничений и определенных в связи с этим условий нет.

Как добраться до Крыма в 2022 году на самолете

Жители северной части России, Дальнего Востока и других отдаленных регионов вряд ли поедут к морю только на поезде, так как до Крыма добираться таким образом придется около недели. Как лучше доехать до Крыма издалека — дело каждого, но получится быстрее, если совместить несколько видов транспорта — полететь на самолете, затем сесть на поезд или автобус, можно арендовать авто.

Ближайшим действующим аэропортом на юге является Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова. Недалеко от аэропорта расположен и железнодорожный вокзал, буквально в 15–20 минутах. Время в пути на поезде из Сочи до полуострова — около 10 часов, а по дороге появляется возможность наслаждаться живописными видами побережья Черного моря.

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru Как лучше доехать до Крыма

Как доехать до Крыма из Москвы на машине

Многие любители путешествий интересуются, как добраться до Крыма из Москвы на машине. И действительно, такой способ добраться до места заветного отдыха будет более быстрым. Расстояние от столицы до полуострова по автодороге около 1500 км (до Керчи, плюс расстояние до нужного города в Крыму).

Чистого времени дорога займет около 23 часов. Дополнительно нужно учитывать остановки, возможную ночевку, стиль вождения. Если нужно будет остановиться на ночлег, лучше остаться в Ростове-на-Дону, до которого из Москвы 1000 км и 11–12 часов пути.

Доехать в Крым на машине можно только по одной трассе. Она платная, называется М-4 «Дон». Эта скоростная дорога является главной вертикальной осью дорожной системы РФ с разрешенной скоростью 90–130 км/ч (ограничения зависят от отрезка дороги). Платные участки трассы занимают чуть более 760 км.

Любителей бесплатных альтернативных дорог будет ждать плохое качество покрытия, мало полос и значительное снижение скорости, что приведет к увеличенному расходу топлива, поэтому лучше не рисковать, а доехать с комфортом.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press Доехать до Крыма из Москвы в 2022 году

Если говорить о ценах, то опытные туристы озвучивают следующие суммы на поездку в Крым:

Бензин — самая затратная графа в списке расходов. Чтобы добраться до Крыма летом 2022 года, понадобится около 123 л бензина, это около 6300 руб.

За платные участки дороги придется заплатить от 1800 до 2800 руб. (зависит от дня недели). Для удобства лучше обзавестись транспондером — электронным устройством для автоматической оплаты, с его помощью можно проезжать пункты взимания платы практически без остановки. Но можно обойтись и без него. В пунктах принимаются наличные и банковские карты (Visa, Mastercard, «Мир»).

Ночлег в Ростове-на-Дону будет стоить около 3000 руб.

В итоге получается около 11–12 тыс. руб. в одну сторону. Не забудьте заранее уточнить информацию о возможных ремонтных работах на участках трассы.

Итак, мы рассказали, как сейчас можно добраться в Крым и не возненавидеть дальние расстояния. Самое время начать мониторить билеты на бархатный сезон и собирать чемоданы. В Крым едут с разными целями и разным настроением. Но достоинства полуострова сложно оспорить — живописная природа, климат, богатая история, активный отдых. Но это уже совсем другая история...

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