После начала российской спецоперации на Украине работа 11 аэропортов на юге России приостановлена. Единственный аэропорт Крыма в Симферополе также не работает. 9 августа Росавиация вновь продлила ограничения на полеты, теперь до 23 августа, а перспективы возобновления работы аэропортов неизвестны. Но сезон отпусков еще не закончен и многие хотят отдохнуть на морском побережье полуострова. Рассказываем, как сейчас добраться до Крыма на машине, на поезде, на автобусе и сделать это с комфортом.
Как доехать до Крыма в 2022 году
Движение железнодорожных составов происходит без перебоев даже после диверсии 16 августа. На самом полуострове после ЧП со взрывом боеприпасов под Джанкоем ж/д маршрут сократили, но добраться до Крыма на поезде можно, а именно до станции Владиславовка, расположенной в 15 км от Феодосии.
Для путешествий на южное побережье России самих поездов и вагонов на сезон отпусков стало больше, поэтому волнения о том, как добраться до Крыма летом 2022 года на поезде, будут беспочвенны.
Как доехать до Крыма на поезде
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По единому билету.
Действие этого билета распространяется на поезд, затем на автобус до Крыма. Так как поезда из большинства городов России прибывают на вокзал в Краснодар или Анапу, оттуда нужно будет доехать до Крыма. По этому же билету вы садитесь на автобус, который и перевезет вас через Керченский пролив в один из городов побережья полуострова. Частота рейсов позволит добраться до места быстро, без долгого, утомительного ожидания своего автобуса, и это радует.
Единый билет вы покупаете в кассе ж/д вокзала вашего города или через сайт/приложение РЖД, указывая один из крымских городов в качестве конечного пункта поездки. Нужно выбрать маршрут с пересадкой. Будет оформлено два билета — для проезда на поезде и на автобусе. Продажа таких билетов осуществляется с 30 апреля по 30 сентября, а продажи открываются за 90 дней до отправления поезда.
Сколько стоит доехать до Крыма на автобусе? Ответ на вопрос, как дешево добраться до Крыма, зависит от города, в который вы отправляетесь. Например, при выезде из Анапы стоимость проезда до Керчи обойдется всего в 380 руб. за один билет. Чтобы доехать в дальний курортный город Ялту, уже нужно будет заплатить 700 руб. Цены на билеты, конечно, нужно уточнять, так как они имеют свойство меняться.
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Как напрямую на поезде доехать до Крыма в 2022 году?
Очень просто. Прямое ж/д сообщение с полуостровом запустили еще в 2019 году. В этом году даже добавили в состав поезда фирменные люксовые вагоны, что в корне поменяло у многих туристов представление о российских поездах. Доехать можно в комфортном купе, в которых есть душевые кабины. Стоимость билета в таком вагоне, конечно, будет дороже. Ну а где не нужно платить за комфорт?
Через Керченский пролив добраться до Крыма на поезде можно как из Москвы или Санкт-Петербурга, так и из российской глубинки. Рассказываем, откуда можно доехать до Крыма в 2022 году. Добраться можно из разных уголков страны:
- Из центральной части.
- Из северо-западной части.
- Из городов Поволжья.
- С Урала.
- Из Сибири.
Добраться в Крым можно также с юга России — поезда идут из Сочи, Краснодара, Астрахани, Волгограда, Ростова-на-Дону, Кисловодска.
Расстояние до полуострова довольно большое: ощутить романтику путешествий на поезде в полной мере удастся гостям с любого из этих направлений. Доехать до Крыма из Москвы в 2022 году поездом получится за 33 часа, из Петербурга — за 43 часа. Дольше всего ехать, конечно, с Урала — стук колес нужно будет слушать около 64–67 часов. Зато потом туристов ждут лучшие пляжи и великолепные достопримечательности гостеприимного Крыма.
Расписание уточняйте на сайте РЖД или в кассе. После прибытия на вокзал полуострова можно сразу отправляться на отдых — сейчас карантинных ограничений и определенных в связи с этим условий нет.
Как добраться до Крыма в 2022 году на самолете
Жители северной части России, Дальнего Востока и других отдаленных регионов вряд ли поедут к морю только на поезде, так как до Крыма добираться таким образом придется около недели. Как лучше доехать до Крыма издалека — дело каждого, но получится быстрее, если совместить несколько видов транспорта — полететь на самолете, затем сесть на поезд или автобус, можно арендовать авто.
Ближайшим действующим аэропортом на юге является Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова. Недалеко от аэропорта расположен и железнодорожный вокзал, буквально в 15–20 минутах. Время в пути на поезде из Сочи до полуострова — около 10 часов, а по дороге появляется возможность наслаждаться живописными видами побережья Черного моря.
Как доехать до Крыма из Москвы на машине
Многие любители путешествий интересуются, как добраться до Крыма из Москвы на машине. И действительно, такой способ добраться до места заветного отдыха будет более быстрым. Расстояние от столицы до полуострова по автодороге около 1500 км (до Керчи, плюс расстояние до нужного города в Крыму).
Чистого времени дорога займет около 23 часов. Дополнительно нужно учитывать остановки, возможную ночевку, стиль вождения. Если нужно будет остановиться на ночлег, лучше остаться в Ростове-на-Дону, до которого из Москвы 1000 км и 11–12 часов пути.
Доехать в Крым на машине можно только по одной трассе. Она платная, называется М-4 «Дон». Эта скоростная дорога является главной вертикальной осью дорожной системы РФ с разрешенной скоростью 90–130 км/ч (ограничения зависят от отрезка дороги). Платные участки трассы занимают чуть более 760 км.
Любителей бесплатных альтернативных дорог будет ждать плохое качество покрытия, мало полос и значительное снижение скорости, что приведет к увеличенному расходу топлива, поэтому лучше не рисковать, а доехать с комфортом.
Если говорить о ценах, то опытные туристы озвучивают следующие суммы на поездку в Крым:
- Бензин — самая затратная графа в списке расходов. Чтобы добраться до Крыма летом 2022 года, понадобится около 123 л бензина, это около 6300 руб.
- За платные участки дороги придется заплатить от 1800 до 2800 руб. (зависит от дня недели). Для удобства лучше обзавестись транспондером — электронным устройством для автоматической оплаты, с его помощью можно проезжать пункты взимания платы практически без остановки. Но можно обойтись и без него. В пунктах принимаются наличные и банковские карты (Visa, Mastercard, «Мир»).
- Ночлег в Ростове-на-Дону будет стоить около 3000 руб.
В итоге получается около 11–12 тыс. руб. в одну сторону. Не забудьте заранее уточнить информацию о возможных ремонтных работах на участках трассы.
Итак, мы рассказали, как сейчас можно добраться в Крым и не возненавидеть дальние расстояния. Самое время начать мониторить билеты на бархатный сезон и собирать чемоданы. В Крым едут с разными целями и разным настроением. Но достоинства полуострова сложно оспорить — живописная природа, климат, богатая история, активный отдых. Но это уже совсем другая история...
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