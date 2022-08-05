В связи со сложными международными отношениями многие думают, что о визе шенген россиянам в 2022 г. можно забыть. С конца февраля российским самолетам стали недоступны полеты в Европу, государства стали по очереди приостанавливать выдачу виз шенгена-2022. Не представляется возможным полететь в Чехию, Литву, Латвию, Эстонию, Нидерланды, Данию. Несколько государств так и не начали оформление виз шенгена для россиян в 2022 г. после пандемии.

Но есть другие европейские страны, в которых ковидные ограничения убрали, а новых запретов введено не было. И их более десяти. NEWS.ru расскажет, в какие страны Европы можно попасть и что для этого нужно.

Что такое шенгенская виза

Для общего понимания кратко расскажем о шенгене: то, что мы знали и до 2022 г.. Документ, по которому можно попасть в страны-участники Шенгенского соглашения, называется шенгенской визой. Выглядит как принт-наклейка в загранпаспорте.

Появившееся в 1985 г. Соглашение распространялось всего на пять стран. Таким образом государства упростили паспортно-визовый контроль друг для друга. Сейчас в Шенгенскую зону входят 26 государств. Из них 22 государства являются членами Евросоюза, и еще 4 не входят в ЕС.

Что дает шенгенская виза россиянам, впрочем, как и гражданам других стран, не входящих в Шенгенскую зону:

  • Право посетить страну Шенгенской зоны. Во всех этих странах действуют одинаковые правила въезда.
  • Нахождение в государстве Шенгена в течение срока, указанного в визе.
  • Путешествие по всем государствам, включенным в Шенгенское соглашение, минуя пограничный контроль, с возможностью пересечения границ в любой точке.

ШенгенФото: Elmar Gubisch/Global Look PressШенген

Как мы знаем, кроме прав, есть и обязанности, поэтому правила после получения визы шенгена тоже соблюдаем:

  • Обращаемся в консульство того государства, в котором планируем дольше всего пребывать по времени. Если времени поровну в двух странах, то обращаемся в консульство одной из них.
  • Нахождение на территории Шенгенской зоны — до 90 дней в общей сложности, пока действует срок вашей визы. Допустим, вы обладатель шенгенской визы, которая действует год. Вы 35 дней были в Испании, затем вернулись домой. Спустя месяц решили на некоторое время уехать во Францию. Максимальным сроком пребывания во Франции будет 55 дней.

Шенген для россиян в 2022 году

Для многих россиян поездки за границу стали неотъемлемой частью жизни: отпуска, рабочие командировки, визиты к родственникам, обучение и другие причины. И тем сильнее нас огорчают ограничения на посещение ряда стран. Сначала это было из-за пандемии, сейчас — последствия политических решений.

Количество стран, выдающих шенгенские визы россиянам в 2022 г., значительно сократилось. Периодически мы слышим информацию о том, что рейсы отменяются, узнаем о введении новых санкций, которые осложняют жизнь обычным гражданам. Нужно регулярно уточнять информацию о том, какие страны шенгена для россиян открыты в 2022 г., чтобы понимать, можно ли удачно выехать за границу.

О шести странах, которые приостановили выдачу виз шенгена в 2022 г. для россиян, мы уже рассказали в начале статьи, едем дальше. Ряд стран ввели ограничения на выдачу разрешительных документов на въезд, туда можно отправиться только по веским причинам: по работе, для лечения, для посещения родственника. По одной из таких веских причин вам будет доступна для посещения Германия, Норвегия, Словения, Словакия, Хорватия, Мальта, но только на определенный срок.

Шенген для россиян в 2022Фото: shutterstockШенген для россиян в 2022

Какие же страны шенгена россиянам можно посетить в 2022 г. с туристической целью. По информации туроператоров, поехать можно:

  • В Австрию. Визу вы получите после предъявления справки о получении вакцины, которая утверждена в ЕС.
  • Во Францию. Ограничений по выдаче виз для туристических целей нет, но подача документов должна быть заблаговременной до даты предполагаемого вылета. Прямым рейсом также полететь нельзя, добраться можно транзитом через открытые страны.
  • В Италию. Необходимо будет предоставить выписку с личного банковского счета об операциях по движению средств за последние 3 мес. Российских туристов тут принимают, но прямое авиасообщение также отсутствует. Ковидные ограничения отменены, въезд свободный.
  • В Испанию. Визы шенгена для россиян в 2022 г. выдаются в обычном режиме, однако сотрудники консульства могут быть загружены, поэтому подавать документы нужно по записи и заранее. Как и в случае с оформлением документов в Италию, нужна будет справка с банковского счета. Границы открыты, но с прямым авиасообщением также сложности. Ограничения, введенные в пандемию, все еще действуют, поэтому въехать можно по европейскому сертификату вакцинации или с отрицательным ПЦР-тестом.
  • В Венгрию. Консульство рассмотрит заявку на получение визы шенген в 2022 г. в том случае, если поездка состоится в течение 3 мес. после подачи заявления вместе с документами. Также понадобится подтверждение оплаченной брони на авиабилеты, отель.
  • В Грецию. В посольстве можно получить туристическую визу, как и раньше. Рассматривается заявка от 5 до 7 дн. Однако записываться нужно заранее в связи с загруженностью сотрудников. Границы открыты для российских туристов, и даже коронавирусных ограничений нет. Но прямых рейсов из России тоже нет. Туристы добираются только с пересадкой.
  • В Швейцарию. Сняли все ковидные ограничения, возобновили выдачу шенгена россиянам в мае 2022 г. Заявка рассматривается не более 10 дн.
  • В Швецию. Заявления принимаются в обычном режиме. Рассматривается заявка от 5 до 7 дн.
  • В Португалию. В представительстве страны сейчас выдают повторные визы и краткосрочные разрешения на въезд в Мадейру.
  • В Финляндию. Сухопутную границу с РФ открыли в июле. Въезд свободный, ковидные ограничения сняты. Ранее шенген выдавали только тем россиянам, у кого уже было разрешение на въезд на 2 года, а также по рабочим визитам, для посещения родственников и другим веским причинам.

шенген в 2022 годуФото: Peter Endig/ZB/Global Look Pressшенген в 2022 году

  • В Болгарию. Визы в Болгарию сейчас россияне получают в прежнем порядке. Если есть действующая шенгенская виза типов C или D, можно свободно въезжать в страну и оставаться там на срок до 90 дней в течение 6 мес.
  • На Кипр. Страна не входит в Шенгенскую зону, но туда можно въехать по многократной шенгенской визе. Ранее можно было получить ее в режиме онлайн. В 2022 г. выдача такого вида шенгена для россиян приостановлена. Необходимо собирать документы и приносить в консульство.
  • В Хорватию. Как и Кипр, страна не входит в Шенгенскую зону, но для туристических поездок выдаются мультивизы со сроком действия 6 месяцев, также можно въехать по национальной хорватской визе.

Где оформить шенген в 2022 году для россиян

Если вы хотите попасть в Европу, но не можете выбрать страну, особых предпочтений нет, то выбирайте страну, которая наиболее благосклонно относится к приему граждан РФ на своей территории. Большинство туристов так и делают, а затем из этой страны едут в любую другую из 26-ти, или даже в несколько.

Так же туристы делают и при коронавирусных ограничениях. Для въезда в большинство стран шенгена россиянину нужно быть привитым одобренной ВОЗ прививкой от ковида, но «Спутник» таковой не является. Но и тут туристы хитрят: с российской вакциной свободный въезд разрешен в Эстонию и Венгрию. Из одного из этих двух государств берут билет в другую страну Шенгенской зоны, и спокойно в неё попадают.

Но вернемся к процедуре получения въездного документа: как получить шенген 2022 г. для россиян? Сначала нужно определиться с категорией документа:

1. А — дает право находиться в пределах транзитной территории аэропорта.

2. В — для транзитного проезда по территории государства. Пребывание до 5 дн.

3. С — туристический вид, дает право находиться в стране, посещать всю территорию Шенгенской зоны, но есть ограничения по сроку пребывания.

4. D — национальный долгосрочный въездной документ.

Как получить шенгенФото: Сергей Булкин/NEWS.ruКак получить шенген

Если ваш отпуск запланирован в одно или несколько государств-участников Шенгенского соглашения, вы подаете документы на визу категории С.

Въездной документ включает и количество посещений. Можно подать документы на:

  • Однократную визу. Единоразовый въезд и выезд из Шенгенской зоны. После этого, даже несмотря на то, что срок визы будет еще действовать, она уже будет недействительна.
  • Двукратную визу. То же самое, только дважды.
  • Многократную визу. Неограниченный въезд и выезд из Шенгенской зоны, пока срок действия визы не истек. Но, как правило, есть ограничение — находиться можно до 90 дн. из 180-ти.

Оформление происходит:

  • В визовых центрах (в основном VFS). Это коммерческая организация, уполномоченная принимать заявления, передавать документы в консульство, возвращать их заявителю. Турфирмой не является. Здесь вам помогут с подготовкой анкеты, предоставят актуальную информацию касательно необходимого списка документов. Обращаются сюда те, кто готов сам собирать документы и информацию, знакомиться с требованиями.
  • В консульстве/посольстве. Чаще всего требуется предварительно записаться через сайт ведомства. Сюда обычно обращаются бывалые путешественники, у которых большой запас времени. Они уверены в собранном пакете документов и абсолютно точно понимают требования консульства.
  • У посредников. Это компании, аккредитованные в визовом центре, готовят и передают документы на оформление визы. К ним обращаются те, кто не хочет или не имеет возможности разбираться в требованиях консульств, куда-то ездить, но готовы оплатить то, чтобы все было сделано за них.

визы шенгена Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruвизы шенгена

Как безопасно получить шенген в 2022 году

Если вы часто посещаете сайты туроператоров, то наверняка в качестве рекламы на экране появляются предложения быстро оформить визу шенгена для россиян в 2022 г. Но будьте бдительны. Обращаться к таким компаниям или к агентам — это риск остаться без денег, а визу так и не получить, к тому же могут наступить неприятные последствия. Гарантии результата в таких организациях (их называют «серыми визовиками») вам никто не даст.

Как они работают, обещая оформить шенген для россиян? Отправляют документы заявителя в консульство. Вроде бы ничего подозрительного. Но документы поддельные. Мошенники могут подделывать ваучеры зарубежных компаний, подтверждение бронирования отеля, справок с работы, прочие документы.

Если подделку обнаружат в консульстве (что вероятнее всего), отвечать будет не агент или организация, а заявитель. Ну и конечно, в выдаче визы шенгена россиянину откажут, могут и в «черный список» внести. Кроме того, человек вместе с документами предоставляет «серым визовикам» свои личные данные. Останется только молиться, чтобы ими не воспользовались.

Прайс у таких компаний достаточно серьезный — ценник от 500 евро и больше. Сроки оформления визы обещают маленькие. Однако даже если это не мошенники, и они добросовестно отнесли настоящие документы в консульство, то ведомство в любом случае делает визу в те же сроки, что и обычному заявителю, который дополнительно за срочность не платил.

Но когда сроки затянулись и вы захотите эту доплату за срочность попросить обратно, компания найдет кучу веских отговорок о непредвиденных обстоятельствах, и деньги вы так и не получите.

шенген в 2022 годуФото: Артём Соболев/NEWS.ruшенген в 2022 году

Будьте внимательны к своим деньгам и документам. Удачного вам оформления визы!

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