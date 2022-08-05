Добраться до Европы: получение шенгена в 2022 году Какие страны шенгена открыты для россиян в 2022 году и как добраться в закрытые страны Европы

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шенгенская виза

В связи со сложными международными отношениями многие думают, что о визе шенген россиянам в 2022 г. можно забыть. С конца февраля российским самолетам стали недоступны полеты в Европу, государства стали по очереди приостанавливать выдачу виз шенгена-2022. Не представляется возможным полететь в Чехию, Литву, Латвию, Эстонию, Нидерланды, Данию. Несколько государств так и не начали оформление виз шенгена для россиян в 2022 г. после пандемии.

Но есть другие европейские страны, в которых ковидные ограничения убрали, а новых запретов введено не было. И их более десяти. NEWS.ru расскажет, в какие страны Европы можно попасть и что для этого нужно.

Что такое шенгенская виза

Для общего понимания кратко расскажем о шенгене: то, что мы знали и до 2022 г.. Документ, по которому можно попасть в страны-участники Шенгенского соглашения, называется шенгенской визой. Выглядит как принт-наклейка в загранпаспорте.

Появившееся в 1985 г. Соглашение распространялось всего на пять стран. Таким образом государства упростили паспортно-визовый контроль друг для друга. Сейчас в Шенгенскую зону входят 26 государств. Из них 22 государства являются членами Евросоюза, и еще 4 не входят в ЕС.

Что дает шенгенская виза россиянам, впрочем, как и гражданам других стран, не входящих в Шенгенскую зону:

Право посетить страну Шенгенской зоны. Во всех этих странах действуют одинаковые правила въезда.

Нахождение в государстве Шенгена в течение срока, указанного в визе.

Путешествие по всем государствам, включенным в Шенгенское соглашение, минуя пограничный контроль, с возможностью пересечения границ в любой точке.

Фото: Elmar Gubisch/Global Look Press Шенген

Как мы знаем, кроме прав, есть и обязанности, поэтому правила после получения визы шенгена тоже соблюдаем:

Обращаемся в консульство того государства, в котором планируем дольше всего пребывать по времени. Если времени поровну в двух странах, то обращаемся в консульство одной из них.

Нахождение на территории Шенгенской зоны — до 90 дней в общей сложности, пока действует срок вашей визы. Допустим, вы обладатель шенгенской визы, которая действует год. Вы 35 дней были в Испании, затем вернулись домой. Спустя месяц решили на некоторое время уехать во Францию. Максимальным сроком пребывания во Франции будет 55 дней.

Шенген для россиян в 2022 году

Для многих россиян поездки за границу стали неотъемлемой частью жизни: отпуска, рабочие командировки, визиты к родственникам, обучение и другие причины. И тем сильнее нас огорчают ограничения на посещение ряда стран. Сначала это было из-за пандемии, сейчас — последствия политических решений.

Количество стран, выдающих шенгенские визы россиянам в 2022 г., значительно сократилось. Периодически мы слышим информацию о том, что рейсы отменяются, узнаем о введении новых санкций, которые осложняют жизнь обычным гражданам. Нужно регулярно уточнять информацию о том, какие страны шенгена для россиян открыты в 2022 г., чтобы понимать, можно ли удачно выехать за границу.

О шести странах, которые приостановили выдачу виз шенгена в 2022 г. для россиян, мы уже рассказали в начале статьи, едем дальше. Ряд стран ввели ограничения на выдачу разрешительных документов на въезд, туда можно отправиться только по веским причинам: по работе, для лечения, для посещения родственника. По одной из таких веских причин вам будет доступна для посещения Германия, Норвегия, Словения, Словакия, Хорватия, Мальта, но только на определенный срок.

Фото: shutterstock Шенген для россиян в 2022

Какие же страны шенгена россиянам можно посетить в 2022 г. с туристической целью. По информации туроператоров, поехать можно:

В Австрию. Визу вы получите после предъявления справки о получении вакцины, которая утверждена в ЕС.

Во Францию. Ограничений по выдаче виз для туристических целей нет, но подача документов должна быть заблаговременной до даты предполагаемого вылета. Прямым рейсом также полететь нельзя, добраться можно транзитом через открытые страны.

В Италию. Необходимо будет предоставить выписку с личного банковского счета об операциях по движению средств за последние 3 мес. Российских туристов тут принимают, но прямое авиасообщение также отсутствует. Ковидные ограничения отменены, въезд свободный.

В Испанию. Визы шенгена для россиян в 2022 г. выдаются в обычном режиме, однако сотрудники консульства могут быть загружены, поэтому подавать документы нужно по записи и заранее. Как и в случае с оформлением документов в Италию, нужна будет справка с банковского счета. Границы открыты, но с прямым авиасообщением также сложности. Ограничения, введенные в пандемию, все еще действуют, поэтому въехать можно по европейскому сертификату вакцинации или с отрицательным ПЦР-тестом.

В Венгрию. Консульство рассмотрит заявку на получение визы шенген в 2022 г. в том случае, если поездка состоится в течение 3 мес. после подачи заявления вместе с документами. Также понадобится подтверждение оплаченной брони на авиабилеты, отель.

В Грецию. В посольстве можно получить туристическую визу, как и раньше. Рассматривается заявка от 5 до 7 дн. Однако записываться нужно заранее в связи с загруженностью сотрудников. Границы открыты для российских туристов, и даже коронавирусных ограничений нет. Но прямых рейсов из России тоже нет. Туристы добираются только с пересадкой.

В Швейцарию. Сняли все ковидные ограничения, возобновили выдачу шенгена россиянам в мае 2022 г. Заявка рассматривается не более 10 дн.

В Швецию. Заявления принимаются в обычном режиме. Рассматривается заявка от 5 до 7 дн.

В Португалию. В представительстве страны сейчас выдают повторные визы и краткосрочные разрешения на въезд в Мадейру.

В Финляндию. Сухопутную границу с РФ открыли в июле. Въезд свободный, ковидные ограничения сняты. Ранее шенген выдавали только тем россиянам, у кого уже было разрешение на въезд на 2 года, а также по рабочим визитам, для посещения родственников и другим веским причинам.

Фото: Peter Endig/ZB/Global Look Press шенген в 2022 году

В Болгарию. Визы в Болгарию сейчас россияне получают в прежнем порядке. Если есть действующая шенгенская виза типов C или D, можно свободно въезжать в страну и оставаться там на срок до 90 дней в течение 6 мес.

На Кипр. Страна не входит в Шенгенскую зону, но туда можно въехать по многократной шенгенской визе. Ранее можно было получить ее в режиме онлайн. В 2022 г. выдача такого вида шенгена для россиян приостановлена. Необходимо собирать документы и приносить в консульство.

В Хорватию. Как и Кипр, страна не входит в Шенгенскую зону, но для туристических поездок выдаются мультивизы со сроком действия 6 месяцев, также можно въехать по национальной хорватской визе.

Где оформить шенген в 2022 году для россиян

Если вы хотите попасть в Европу, но не можете выбрать страну, особых предпочтений нет, то выбирайте страну, которая наиболее благосклонно относится к приему граждан РФ на своей территории. Большинство туристов так и делают, а затем из этой страны едут в любую другую из 26-ти, или даже в несколько.

Так же туристы делают и при коронавирусных ограничениях. Для въезда в большинство стран шенгена россиянину нужно быть привитым одобренной ВОЗ прививкой от ковида, но «Спутник» таковой не является. Но и тут туристы хитрят: с российской вакциной свободный въезд разрешен в Эстонию и Венгрию. Из одного из этих двух государств берут билет в другую страну Шенгенской зоны, и спокойно в неё попадают.

Но вернемся к процедуре получения въездного документа: как получить шенген 2022 г. для россиян? Сначала нужно определиться с категорией документа:

1. А — дает право находиться в пределах транзитной территории аэропорта.

2. В — для транзитного проезда по территории государства. Пребывание до 5 дн.

3. С — туристический вид, дает право находиться в стране, посещать всю территорию Шенгенской зоны, но есть ограничения по сроку пребывания.

4. D — национальный долгосрочный въездной документ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Как получить шенген

Если ваш отпуск запланирован в одно или несколько государств-участников Шенгенского соглашения, вы подаете документы на визу категории С.

Въездной документ включает и количество посещений. Можно подать документы на:

Однократную визу. Единоразовый въезд и выезд из Шенгенской зоны. После этого, даже несмотря на то, что срок визы будет еще действовать, она уже будет недействительна.

Двукратную визу. То же самое, только дважды.

Многократную визу. Неограниченный въезд и выезд из Шенгенской зоны, пока срок действия визы не истек. Но, как правило, есть ограничение — находиться можно до 90 дн. из 180-ти.

Оформление происходит:

В визовых центрах (в основном VFS). Это коммерческая организация, уполномоченная принимать заявления, передавать документы в консульство, возвращать их заявителю. Турфирмой не является. Здесь вам помогут с подготовкой анкеты, предоставят актуальную информацию касательно необходимого списка документов. Обращаются сюда те, кто готов сам собирать документы и информацию, знакомиться с требованиями.

В консульстве/посольстве. Чаще всего требуется предварительно записаться через сайт ведомства. Сюда обычно обращаются бывалые путешественники, у которых большой запас времени. Они уверены в собранном пакете документов и абсолютно точно понимают требования консульства.

У посредников. Это компании, аккредитованные в визовом центре, готовят и передают документы на оформление визы. К ним обращаются те, кто не хочет или не имеет возможности разбираться в требованиях консульств, куда-то ездить, но готовы оплатить то, чтобы все было сделано за них.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru визы шенгена

Как безопасно получить шенген в 2022 году

Если вы часто посещаете сайты туроператоров, то наверняка в качестве рекламы на экране появляются предложения быстро оформить визу шенгена для россиян в 2022 г. Но будьте бдительны. Обращаться к таким компаниям или к агентам — это риск остаться без денег, а визу так и не получить, к тому же могут наступить неприятные последствия. Гарантии результата в таких организациях (их называют «серыми визовиками») вам никто не даст.

Как они работают, обещая оформить шенген для россиян? Отправляют документы заявителя в консульство. Вроде бы ничего подозрительного. Но документы поддельные. Мошенники могут подделывать ваучеры зарубежных компаний, подтверждение бронирования отеля, справок с работы, прочие документы.

Если подделку обнаружат в консульстве (что вероятнее всего), отвечать будет не агент или организация, а заявитель. Ну и конечно, в выдаче визы шенгена россиянину откажут, могут и в «черный список» внести. Кроме того, человек вместе с документами предоставляет «серым визовикам» свои личные данные. Останется только молиться, чтобы ими не воспользовались.

Прайс у таких компаний достаточно серьезный — ценник от 500 евро и больше. Сроки оформления визы обещают маленькие. Однако даже если это не мошенники, и они добросовестно отнесли настоящие документы в консульство, то ведомство в любом случае делает визу в те же сроки, что и обычному заявителю, который дополнительно за срочность не платил.

Но когда сроки затянулись и вы захотите эту доплату за срочность попросить обратно, компания найдет кучу веских отговорок о непредвиденных обстоятельствах, и деньги вы так и не получите.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru шенген в 2022 году

Будьте внимательны к своим деньгам и документам. Удачного вам оформления визы!

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