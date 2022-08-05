Стало известно, когда Европа откажется от российского угля Пресс-секретарь ЕК Мамер: эмбарго на закупку российского угля начнет действовать с 10 августа

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Эмбарго Европейского союза на закупку российского угля начнет действовать с 10 августа, заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер, передает ТАСС. В ходе очередного брифинга он подчеркнул, что все страны ЕС должны соблюдать данные ограничения.

10 августа заканчивается переходный период и Еврокомиссия уверена, что все страны ЕС будут выполнять это ограничение, — высказался представитель Еврокомиссии.

Он отметил, что эмбарго на поставки российского угля — это часть пятого пакета санкций, принятого в апреле. Помимо него, странам ЕС запретят экспортировать в Россию ряд товаров, такие как типографская краска, бумага, растения, фотопленка, а также некоторые турбины и двигатели. В Европе не сомневаются, что данные ограничения поспособствуют усилению экономического давления на Россию.

Ранее стало известно, что страны «Большой семерки» (G7) планируют ввести полный запрет на услуги, позволяющие транспортировать нефть и нефтепродукты из России. В заявлении глав МИД стран «Группы семи» говорится, что запрет будет распространяться на перевозку российской нефти в том случае, если сырье будет покупаться по цене, превышающей согласованный международными партнерами ценовой рубеж.