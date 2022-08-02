G7 сообщила детали плана по запрету транспортировки нефти из РФ

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Страны «Большой семерки» (G7) планируют ввести полный запрет на услуги, позволяющие транспортировать нефть и нефтепродукты из России. В заявлении глав МИД стран Группы семи говорится о том, что запрет будет распространяться на перевозку российской нефти в том случае, если сырье будет покупаться по цене, превышающей согласованный международными партнерами ценовой рубеж.

Мы по-прежнему привержены к рассмотрению ряда подходов, включая вариант полного запрета всех услуг, позволяющих транспортировать по морю российскую нефть и нефтепродукты по всему миру, за исключением случаев, когда нефть закупается по цене ниже, чем та, которая будет согласована в консультациях с международными партнерами, — сказано в документе.

Вместе с тем представители G7 рассматривают механизмы, с помощью которых удастся сохранить доступ «наиболее уязвимым странам» к энергетическому комплексу РФ.

Ранее в газете Financial Times написали, что страны Запада воздерживаются от введения новых санкций, которые бы ограничили возможности России торговать нефтью. Это вызвано тем, что они опасаются усугубления мирового энергетического кризиса.

До этого член парламентского комитета по экономике Мальте Кауфманн заявил, что решение ввести эмбарго на нефть из РФ было ошибочным. По его словам, импорт нефти из других стран будет не только дороже, но и ненадёжнее.