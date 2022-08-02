Геродоту и не снилось: Средиземноморье станет непригодным для жизни? Из-за глобального потепления туристическая Мекка Европы превращается в выжженную землю — причем буквально

Фото: IMAGO/Olaf Schuelke/Global Look Press

«Средиземноморье, каким мы его знаем, исчезает», — с таким пессимистичным прогнозом вышел журнал Foreign Policy. Издание цитирует премьера Испании Педро Санчеса, который фактически выносит региону приговор. Побережье Средиземного моря, которое благодаря климату и природным условиям получило исторический шанс стать колыбелью европейской цивилизации, а затем — туристической Меккой, на глазах превращается в непригодную не только для отдыха, а и временами для жизни зону. Каждое лето пожары выжигают огромные территории лесов, от постоянных засух мелеют реки, а рекордная жара делает пребывание в приморских городах и поселках крайне некомфортным. Станет ли нынешнее поколение европейцев последним, для которого понятия «Средиземноморье» и «туристический рай» оставались синонимами?

Изменения климата нас убивают. Они убивают людей. Мы также видим своими глазами, как гибнут экосистемы, уничтожается биологическое разнообразие, опустошаются наши дома, разрушаются наши предприятия, мельчают наши стада, — все, что нам дорого, — констатировал премьер Санчес.

И правда, нынешним летом жители средиземноморских стран испытывают на себе жару и прочие экстремальные природные проявления, какие ранее никогда в писаной истории не отмечались. Сюда пришли температуры, свойственные скорее Аравийскому полуострову и центральной Сахаре: термометры показывают в иные дни до 45 градусов по Цельсию.

Научный журнал Nature Geoscience отмечает в свежем исследовании: если с середины IX до середины XIX века засухи в Испании и Португалии случались один раз в десятилетие, то затем они стали повторяться каждые семь лет, а с начала 1980-х уже в среднем раз в четыре года.

Фото: carlos sanchez/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press Риоха, Испания

Этим летом на Пиренейский полуостров пришла такая засуха, которой здесь не отмечалось как минимум последние 1200 лет. Нарастает не только глубина, но и частота летних сезонов без единого дождя.

Жители Испании, Португалии, а также Италии, Греции и Франции, не успев оправиться от масштабных пожаров, опустошивших тамошние лесные массивы в 2017 году, в этом сезоне снова борются с огнем. Климатологи бьют тревогу, что такие природные катастрофы будут теперь происходить едва ли не каждое лето.

Если путешественники все же могут выбрать для отдыха регионы, которые катаклизмы обошли стороной, то местным жителям деваться некуда, и им приходится принимать на себя последствия нагревания окружающей среды. Эти последствия быстрее и ощутимее всего сказываются на сельском хозяйстве и на туристической индустрии, которая остается без источника дохода.

Многие населенные пункты на побережье являются, по сути, теми самыми «моногородами», живущими за счет практически одной отрасли — сферы туризма. В одной только Испании в прошлом году побывало 84 миллиона туристов.

Неостановимое потепление Средиземноморья ощутят на себе даже те, кто не живет в регионе и планирует загорать на местных пляжах. Уже в этом году в супермаркетах многих стран будет ощущаться нехватка таких даров природы, как цитрусовые, оливки (и масло из них), помидоры и другие овощи и фрукты, которые культивируют в средиземноморском климате. Для их возделывания нужно не только много солнца (его как раз в избытке), но и много воды (каждый год в регионе выпадает на 5–10 мм осадков меньше). К примеру, главная река Италии — По в июле полностью пересохла и наполнится не раньше октября.

Неудивительно, что около трети всех фермерских хозяйств на Апеннинах заложили убытки по итогам текущего сельскохозяйственного года.

А вот еще одно неожиданное последствие климатических изменений — постоянное увеличение крепости вин, производимых из средиземноморских сортов винограда. Виноделы объясняют это тем, что более жаркий климат приводит к увеличению сахаристости винных ягод. У потребителей, которые предпочитают более легкие вина, выбор с каждым урожаем становится всё более скудным. Это если не говорить о физическом сокращении объемов производства вина: в Испании в этом году сгорели или засохли на корню площади виноградников, дающие около половины производства. Та же участь постигла и оливковые рощи и рисовые поля.

Наконец, рекордная жара приводит к разрушительным последствиям и вне сельхозугодий, начиная от плавящегося на солнце асфальта в городах, разошедшихся от нагревания железнодорожных рельсов и заканчивая остановкой гидроэлектростанций на обмелевших реках. Власти пострадавших стран вынуждены останавливать не только ГЭС, но и АЭС (где вода используется для охлаждения реакторов), а для производства электроэнергии перезапускать ТЭЦ, выбросы которых только усугубляют парниковый эффект, тем самым создавая замкнутый круг.

Мы переживаем момент истины. Он наступит не в каком-то отдаленном будущем, через 30 или 40 лет. Он наступил сегодня. Мы или должны что-то сделать до конца текущего десятилетия, или точка невозврата будет пройдена,— бьет в набат глава Еврокомиссии Урсула фон лер Ляйнен.

По прогнозам ведомства, в Италии, Греции, Хорватии, Боснии, Испании, Португалии и даже в не относящихся к Средиземноморью Венгрии, Румынии и на юге Германии в следующие три месяца ожидается драматическая нехватка пресной воды как для нужд ирригации, так и для личного употребления. Впервые погодные условия привели к тому, что и по ту сторону Ла-Манша, в Британии, правительство объявило режим ЧС.

По иронии судьбы, страдающие от нехватки пресной воды приморские города одновременно страдают от избытка воды соленой: повышение уровня моря из-за таяния ледников ставит под угрозу само присутствие на географической карте ряда из них. Самый яркий пример — Венеция.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зато глобальное потепление благоприятно сказалось... на саранче! Нынешнее лето дало колоссальный скачок популяции этого сельскохозяйственного вредителя. Последствия массового «туризма» насекомого со страниц Книги Апокалипсиса ощутили на себе даже жители Краснодарского края.

Впрочем, апокалиптические настроения не разделяет климатолог Михаил Локощенко. Эксперт напомнил NEWS.ru, что самыми чувствительными к изменениям климата являются как раз экосистемы высоких широт, к которым Средиземноморье не относится.

Всем климатологам известно, что приполярные широты быстрее реагируют на изменения температур, чем широты тропические, где сезонность климата выражена слабо. Это связано с тепловым и радиационным балансом поверхности и атмосферы нашей планеты. Поэтому Средиземноморье, субтропики в целом ощущают перемены климата быстрее, чем экваториальные страны, но гораздо медленнее, чем Арктика. Говоря простым языком, быстрее теплеет там, где обычно холодно. Просто для европейцев и такое потепление кажется чрезмерным, поэтому они и ощущают себя в эпицентре глобального катаклизма, что на самом деле не соответствует действительности. Михаил Локощенко доцент кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ

И все же созданная при ООН Международная группа по мониторингу климатических изменений утверждает, что именно бассейн Средиземного моря является самым точным и тонконастроенным измерителем явлений, происходящих по всему миру. По ее данным, темпы разогревания атмосферы над этим регионом на 20% выше, чем в среднем по планете.

Климатологи ООН предупреждают: согласно компьютерному моделированию, северное побережье Средиземноморья к 2100 году станет напоминать его южный берег, то есть песчаную пустыню, где, как, например, в Марокко, к 2030 году не останется ни одного источника пресной воды.