Без лишних забот: отдыхаем в странах без визы В какие страны можно поехать без визы в 2022 году: по паспорту, по загранпаспорту, с получением визы по прибытии

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Страны без визы

Сезон отпусков в самом разгаре, хочется отдыхать, путешествовать, но делать это без лишней траты нервов, денег и времени на бюрократическую волокиту, особенно если решение о заграничном отпуске приняли в последний момент. Мы выяснили, что россияне могут посетить более 100 стран без оформления въездных документов. Рассказываем, в какие страны можно полететь без визы или получить её по прилёте.

За границу с российским паспортом: страны без визы в 2022 году

Безвизовое условие — это когда вы прибыли в страну, на границе проверили ваш паспорт и пропустили дальше. Идеальный вариант, чтобы провести спонтанный отпуск. Но отпуск должен приносить приятные эмоции и оставлять впечатления. Поэтому вместе со списком стран, посещаемых без виз, представляем аргументы — почему стоит сюда попасть. Итак, рассказываем, в какие страны можно быстро собраться и отправиться без визы.

В Абхазию

В этом цветущем субтропическом крае на берегу Черного моря можно отдохнуть не только физически, но и душевно. Не зря Абхазию называют страной души. Это самое наиболее часто посещаемое без визы государство для отдыха на черноморском побережье. Здесь вас ждет не только море, но и подземные пещеры, красивые водопады, древние крепости, с которых открывается потрясающий вид.

Фото: Томас Тхайцук/Sputnik/РИА Новости Страны без визы в 2022 г.

Пребывать по действительному на момент въезда паспорту РФ здесь вы сможете до 90 дней. Этого достаточно, чтобы полюбоваться живописными пейзажами, посетить достопримечательности, познакомиться с культурой абхазского народа, почувствовать их гостеприимство. Абхазия удивит вас своим разнообразием и контрастами.

В Армению

Секрет очарования Армении — её горы, богатая история, древние монастыри и храмы, гостеприимство местного народа, вкусная еда и ароматнейший кофе из джезвы. Притом, остановившись в Ереване, можно за один отпуск осмотреть большинство достопримечательностей страны, совершая однодневные вылазки.

Без загранпаспорта посетить эту безвизовую для России страну можно только через один из аэропортов. Притом паспорт должен быть действительным вплоть до окончания вашего пребывания там. Если летите с ребёнком, которому не исполнилось 14 лет, у него должен быть загранпаспорт. На постах наземной границы необходим загранник и детям, и взрослым. Срок пребывания — до 90 дней. А экскурсионный и санаторно-курортный отдых здесь доступен круглогодично.

В Белоруссию

Если вы думаете, что эта страна не подходит для проведения отпуска, то ошибаетесь. Новые впечатления, незабываемые эмоции, крутые фотографии можно получить и здесь. В эту страну легко добраться без визы и загранпаспорта, есть на что посмотреть и где отдохнуть. Большое количество музеев, историко-культурные места, национальные парки, замки, дворцы, церкви — есть где набраться впечатлений от увиденного.

Фото: Светлана Яценюк/Sputnik/РИА Новости Безвизовая для России страна

Отдых и туризм в Белоруссии очень разнообразен, несмотря на то что у страны нет выхода к морю. Но живописные реки и озёра привлекают туристов не меньше. В эту дружественную нам страну без визы пустят по паспорту гражданина России, если он действителен на момент въезда, а пребывать можно будет до 90 дней.

В Казахстан

В эту удивительную страну без визы в 2022 году можно съездить, чтобы увидеть, как гармонично может сочетаться Восток и Запад, древность и современность. Несмотря на то что туризм в Казахстане многие до сих пор недооценивают, его развитие интенсивно набирает обороты.

Если вы не знали, то Казахстан — это страна культурно-исторического, оздоровительного, экстремального, экологического и событийного туризма. Посетить Казахстан можно на срок до 90 дней по действительному на момент въезда паспорту.

В Киргизию

Страна привлекает не только тем, что сюда можно поехать без визы. И здесь далеко не только горы. Невысокий поток туристов позволяет сохранить самобытную культуру и традиции кочевников. Здесь можно полюбоваться старинной архитектурой, потрогать мягкую и теплую шерсть барашка, прочувствовать эту атмосферу душевности и «неиспорченности» туристическим сервисом.

Фото: Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости Без визы

Для вас уютный Бишкек, красота горных и степных пейзажей, изумрудных озёр, в том числе знаменитое озеро Иссык-Куль, настоящие азиатские рынки и базары с вкусной едой, добрейшие люди. В Киргизии можно провести как пляжный отдых, так и экскурсионный. Пустят по паспорту РФ, действительному до окончания поездки, на максимальный срок до 90 дней.

Теперь и вы знаете, с какими странами у России безвизовый режим. Можно смело паковать чемоданы и отправляться на отдых без лишних забот и бумажной волокиты. Важным преимуществом этих безвизовых для России стран является близость к родине, понятный нам язык и родство душ.

Страны без визы для россиян с загранпаспортом

Перед тем как поехать в безвизовую для России страну, которая принимает иностранных туристов по загранпаспорту, проверьте документы, а именно:

Срок действия загранпаспорта. Кроме того, необходимо знать о требованиях принимающего государства. В некоторых странах требуется действие загранпаспорта на протяжении всей поездки, но есть государства, по условиям которых этот документ должен быть действительным еще шесть месяцев после убытия из страны. Если срок действия вашего документа не совпадает с этим требованием, то можете получить отказ на въезд.

Документы детям. Чтобы проверить, какие документы нужно собрать для детей для выезда из РФ, зайдите на сайт пограничной службы. К примеру, если ребенок выезжает один или не с родителем, официальным представителем, то необходимо будет наличие нотариально заверенного разрешения на выезд. Также нужно узнать, какие документы необходимо будет предъявить на границе страны без визы, поехать в которую можно по загранпаспорту. Можно столкнуться с разными ситуациями, как, например, в Армении: взрослым можно въехать в страну только по паспорту РФ, а ребенку до 14 лет нужен загранпаспорт, одним свидетельством о рождении обойтись будет нельзя.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Страны без визы для россиян

Итак, мы приблизились к списку стран, которые можно посетить без визы, только по загранпаспорту:

Азербайджан (до 90 дней)

Аргентина (до 90 дней)

Армения (загранпаспорт нужен детям до 14 лет)

Багамы (до 90 дней)

Босния и Герцеговина (до 30 дней)

Ботсвана (до 90 дней)

Бразилия (до 90 дней)

Венесуэла (до 90 дней)

Вьетнам (до 15 дней, затем потребуется получить Visaapprovalletter)

Грузия (до 90 дней)

Гватемала (90 дней)

Гонконг (14 дней)

Доминиканская Республика (до 30 дней, но нужно купить туристическую карту в аэропорту)

Израиль (90 дней)

Китай (в большинстве городов есть обязательные требования, ищите информацию заранее)

Колумбия (до 90 дней)

Коста-Рика (до 30 дней)

Куба (до 30 дней)

Малайзия (до 30 дней)

Мальдивы (до 30 дней)

Марокко (до 90 дней)

Республика Молдова

Намибия (до 90 дней)

Никарагуа (до 90 дней)

Панама (до 90 дней)

Парагвай (до 90 дней)

Перу (до 90 дней)

Северный Кипр

Сейшелы

Сербия (до 30 дней)

Таиланд (до 30 дней)

Тунис (до 14 дней)

Турция (до 60 дней)

Узбекистан

Филиппины (до 30 дней)

Черногория (до 30 дней)

Чили (до 90 дней)

Эквадор (до 90 дней)

Южная Корея (до 60 дней)

Ямайка (до 30 дней).

Список стран, посещаемых без визы, насчитывает более 65 таких государств. Мы перечислили наиболее посещаемые из них. Во всех этих странах без проблем примут российских туристов. Но все же не забудьте перед поездкой зайти на официальный сайт консульства выбранной страны для уточнения формальностей. Это не так долго и дорого, как лететь обратно, если из-за какого-то мелкого нюанса вам не разрешили въезд в страну.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Страны без визы для россиян

Страны, посещаемые без визы: где можно получить ее на месте

Рассказываем, в какие страны можно полететь из России без визы и получить ее по прилете. Учтите, что за получение этого документа взимают визовый сбор, цену которого лучше узнать заранее.

Бангладеш (до 15 дней)

Гаити (до 90 дней)

Египет (до 30 дней, с Синайским штампом до 15 дней);

Замбия

Зимбабве (до 90 дней)

Индонезия

Иордания (до 30 дней)

Иран (до 7 дней, стоимость такой визы около 50 у.е.)

Кабо-Верде (до 30 дней)

Кения (до 90 дней)

Мадагаскар (до 90 дней)

Непал

Сенегал (за 14 дней до прилёта необходимо уведомить МИД страны)

Тунис (до 30 дней, обязательно иметь туристический ваучер).

Количество стран без визы для России, где можно оформить ее на месте, тоже больше — около 30. Мы также перечислили наиболее популярные и известные среди них.

Как оказалось, список стран, куда можно поехать без визы и даже без загранпаспорта, внушает веру в то, что отпуск можно провести с пользой, приятными впечатлениями, но без лишней траты нервов и сил на оформление документов. Пакуйте чемоданы и приятных вам путешествий!

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