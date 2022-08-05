Политолог оценил последствия запрета выдачи шенгенских виз россиянам Политолог Суздальцев: из-за запрета на выдачу виз россиянам пострадает туризм Прибалтики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если власти Эстонии введут запрет на выдачу виз россиянам, в первую очередь пострадает туризм в Прибалтике, объяснил политолог эксперт по странам СНГ Андрей Суздальцев. Он добавил, что Эстония сейчас настроена четко против России и не может выстраивать добрососедские отношения из-за давления Запада, пишет Pravda.ru.

Вот эта тема — прекратить выдачу гражданам России шенгенских виз — это тоже одна из таких ярких тем, которая должна как-то поддержать нынешние коалиции, которые существуют на внутренней эстонской политической арене. Эстония сейчас одна очень четко ориентирована против России, — отметил эксперт.

По словам Суздальцева, политическая элита Эстонии старается придерживаться антироссийского курса, чтобы гарантированно получать финансовую поддержку со стороны Брюсселя. Эксперт убежден, что стране нужно заниматься внутренними проблемами: дефицитом газа, инфляцией и ростом цен.

Глава Министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу ранее предложил в рамках следующего пакета антироссийских санкций запретить выдавать россиянам въездные визы в Евросоюз. Он считает, что страны ЕС должны продолжать изолировать Россию. Министр также убежден, что с помощью дополнительных санкций нужно увеличить российские затраты в связи с военной операцией.