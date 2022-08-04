В МИД Эстонии предложили запретить выдачу россиянам виз для въезда в ЕС Глава МИД Эстонии Рейнсалу предложил запретить выдавать россиянам визы в страны Евросоюза

Фото: City News Moskva/Global Look Press

Глава Министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что в рамках следующего пакета антироссийских санкций следует запретить выдавать россиянам въездные визы в Евросоюз, передает агентство Bloomberg. В ходе своего визита в Киев дипломат подчеркнул, что ЕС должен продолжать изолировать Россию.

По его мнению, с помощью дополнительных санкций нужно увеличить российские затраты в связи с военной операцией и еще сильнее изолировать страну.

28 июля эстонское правительство утвердило в отношении россиян новые ограничения. Теперь граждане России не смогут подавать документы на получение временного вида на жительство или визы с целью обучения в Эстонии. Помимо этого, теперь устраиваться на краткосрочную работу жителям России или Белоруссии можно будет только в том случае, если у работника на руках есть действующая эстонская виза.

Также стало известно, что больше половины жителей Финляндии (58%) выступили за прекращение выдачи туристических виз россиянам. Опрос провели накануне сегодняшнего обсуждения данного вопроса, в котором примет участие финский президент Саули Ниинисте и правительство страны. Большая часть финнов, проголосовавших за прекращение выдачи виз, это мужчины в возрасте от 50 до 64 лет.