По миру с картой «Мир»: где принимают Выясняем, где принимают карту «Мир» за границей в 2022 году

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Карта «Мир»

Настало время, когда, казалось бы, не особо нужная карта «Мир», завалявшаяся в бумажнике, стала настоящим спасителем за рубежом. С уходом из России платёжных систем Mastercard и Visa их карты стали бесполезны за границей или для покупки чего-либо заграничного из России. Но мы не растерялись, а выяснили, где принимают карту «Мир» за границей в 2022 году.

Что нужно знать о карте «Мир»

Перед тем как рассказать, где принимают карту «Мир» за рубежом, сделаем краткое описание этой платёжной системы. До 2014 года в РФ пользовались только международными платежными системами. Однако после введения санкций стало понятно, что если платежи россиянам полностью заблокируют, пользоваться такими картами в нашей стране будет невозможно.

Так и появилась необходимость создания национальной платёжной системы, чтобы внешние политические и экономические факторы на неё не смогли повлиять. По картам «Мир» доступны те же операции, что и по другим банковским картам. А с 2018 года все выплаты гражданам из госбюджета поступают исключительно на карты «Мир».

Какие карты «Мир» можно оформить:

Дебетовая. Стандартная, для постоянного пользования.

Кредитная. Такими картами оплачивают покупки с условием возвращения суммы в течение определённого срока.

Зарплатная. Эти карты используются бюджетными учреждениями, учебными заведениями.

Социальная федеральная. Используется для оплаты проезда, а также покупки социально значимых товаров со скидкой.

Социальная региональная. Предоставляет льготы для определённых слоёв населения в регионах.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Где принимают карту «Мир» за рубежом

Где принимают карту «Мир»: 11 стран

В Российской Федерации карту можно использовать везде, где принимают банковские карты. А вот с другими странами дела обстоят сложнее. Знакомим со списком стран, где принимают карту «Мир»:

В Турции. Карта «Мир» будет работать во многих банкоматах страны. Пять турецких банков поддерживают эти карты, а банкоматы этих банков вы встретите практически во всех популярных для туристов местах. Поэтому острого вопроса в Турции, где принимают карту «Мир», возникнуть не должно.

Во Вьетнаме. Банкоматы двух популярных вьетнамских банков также расположены в большинстве туристических мест. Оплату по карте платёжной системы «Мир» принимают в торговых точках, которые оборудованы терминалами.

В Армении. Система поддержки карт «Мир» интегрирована практически во все банки страны. Со снятием наличности в банкоматах проблем возникнуть не должно.

В Южной Корее. Мест, где принимают карту «Мир» в этой стране, значительно меньше. Оплата покупок возможна только в сети магазинов CU. Со снятием корейских вон, к сожалению, большие проблемы. Пока такие операции в банкоматах невозможны.

В Узбекистане. Все узбекистанские банки поддерживают российскую национальную платёжную систему, поэтому карта «Мир» в этой стране что ни на есть самая работающая карта за рубежом.

В Белоруссии. При появлении вопроса, где принимают карту «Мир» за границей, смело можно называть в ответ эту дружественную России страну. Как и в Узбекистане, принимают её практически везде. Практически все банкоматы смогут выдать вам деньги.

В Казахстане. В четырёх банках страны принимают карту «Мир». Можно спокойно снимать деньги, но только выдают банкоматы тенге. Снять рубли не получится.

В Киргизии. В стране принимают карту «Мир» во всех крупных банках, поэтому снять наличные средства труда не составит.

В Таджикистане. Один банк страны поддерживает российскую национальную платёжную систему. Деньги можно снять в банкоматах, также есть возможность оплатить покупки с помощью терминалов «Амонатбонка» и Dushanbe City.

В Южной Осетии. В эту страну платёжную систему «Мир» внедрили еще в 2018 году. Карты «Мир» есть даже у некоторых местных граждан. Где принимают? Оплатить товар или услугу можно практически везде.

В Абхазии. Также за южной границей РФ карта «Мир» работает и в Абхазии, притом с 2019 года. Здесь дела обстоят ещё проще, так как расчеты производятся в рублях.

Фото: Shutterstock Карты «Мир» в Турции

Куба и Венесуэла планируют в 2022 году начать принимать карты национальной платёжной системы РФ. В ОАЭ в 2021-м внедрили систему поддержки «Мир», однако по факту она работает только в аэропорту в Дубае.

Действие карты «Мир» за рубежом

Банкоматы, а также терминалы оплаты за границей разные. Главное, что вам нужно, когда вы ищете, где принимают карту «Мир» за границей, — это наличие логотипа родной платёжной системы на устройстве. Снимать средства можно в тех банкоматах, банки которых поддерживают платёжную систему «Мир».

Расплачиваться также можно там, где поддерживается российская платёжная система и есть терминалы. Если вы обладатель виртуальной карты, то необходимо привязать ее к Mir Pay (для Android).

Вот список основных банков, где принимают карту «Мир» за границей:

Банки Турции — Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank, DenizBank, HalkBank. На банкоматах этих банков вы и найдете тот самый логотип, чтобы снять наличные. Более подробно об использовании карты «Мир» в Турции расскажем далее.

Банки Вьетнама — инфраструктура платёжной системы NAPAS: можно воспользоваться услугами банков BIDV и VRB.

Банки Армении — платёжная система ArCa вам в помощь.

Банки Таджикистана — работает платёжная система «КортиМилли» и ExpressPay.

Банки Белоруссии — ВТБ Беларусь, устройства платежной системы БЕЛКАРТ.

Банки Казахстана — логотип карты «Мир» вы найдете на банкоматах банков ВТБ, «Сбер», Халык Банк, Банк ЦентрКредит.

Банки Киргизии — банки, участвующие в платёжной системе ЭЛКАРТ.

Банки Узбекистана — все банки, которые работают с UzCard. Всего UzCard поддерживают 32 коммерческих банка и 47 платежных систем.

Банки Южной Кореи — банкоматы и терминалы BC Card. Это крупнейшая южнокорейская компания по обработке платежей.

Фото: Shutterstock Работающая карта за рубежом

Кобейджинговые карты «Мир», работающие за рубежом

Список стран, где принимают карту «Мир» за границей, ограничен. Для совершения банковских операций за рубежом придумали кобейджинговые карты «Мир». Выпускаются на базе сразу двух платёжных систем.

Находясь за пределами России, можно оплатить товар через терминал, а также снимать средства в банкоматах, поддерживающих партнёрскую платёжную систему. Также возможны переводы денег на другие счета и совершение онлайн-платежей. Открытие дополнительного счета в иностранной валюте не требуется. Доступ пользователь получает автоматически. Притом банком-эквайером выбирается самый выгодный вариант, чтобы провести операцию с наименьшей суммой комиссии.

Виды кобейджинговых карт «Мир», работающих за границей ранее:

«Мир-Maestro» — работала на базе платежных систем «Мир» и Mastercard в более чем 180 государствах.

«Мир-JCB» — 190 стран обслуживания. Однако Япония присоединилась к санкциям против России, поэтому деятельность в России JCB приостановлена.

«Мир-UnionPay» — карта с китайской платёжной системой, работающая в 150 государствах. Сейчас это единственная альтернатива Visa и Mastercard в России для заграничных покупок.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Карты «Мир»

Где в Турции принимают карту «Мир»

Где принимают карту «Мир» в Турции? Мест, к сожалению, не настолько много, как хотелось бы туристам. Определённые неудобства всё же приходится испытывать. Расплатиться можно только там, где есть платёжный терминал тех банков, о которых мы писали выше. Снять наличные можно только из их банкоматов.

Но и с этими банками есть нюансы. Составить определенный список мест, где 100% принимают карту «Мир» в Турции, не получится. В разных магазинах одной торговой сети могут стоять разные терминалы. В одном поддерживается «Мир», в другом — нет.

С аптеками дела обстоят так же. Каждая аптека обособлена, терминал может стоять абсолютно любого выгодного для владельца аптеки банка, и не факт, что это будет один из пяти поддерживающих платежную систему «Мир». Но плюс в том, что в аптеках терминалов несколько.

Что в такой ситуации делать:

Помнить о списке банков, поддерживающих платежную систему «Мир», их логотипы.

Перед покупкой не забыть спросить продавца, примут ли карту «Мир».

Обращать внимание на объявления, наклейки. На многих точках турецкого ретейла вывешивают информацию о том, что россияне точно смогут здесь расплатиться. В такие места можно смело заходить и совершать покупки.

Фото: Shutterstock Где принимают карту «Мир»

Хоть с картой «Мир» приходится испытывать определенные неудобства, но сейчас она по-настоящему выручает туристов. Следите за новостями. Возможно, скоро география применения российской платёжной системы расширится.

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