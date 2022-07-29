В Евросоюзе не обсуждают прекращение выдачи шенгенских виз россиянам

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В Евросоюзе не идет обсуждение вопроса о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам, сообщили РБК в представительстве ЕС в России. Там также указали, что «в связи с вышеизложенным не намерены отвечать на гипотетические вопросы».

Нет, в настоящее время такого решения нет и [оно] не обсуждается на уровне ЕС, — ответили дипломаты.

Ранее сообщалось, что финские власти рассматривают шесть способов ограничения потока туристов из России на фоне спецоперации на Украине. В списке предложенных мер есть как законные варианты, так и незаконные, включая закрытие границ для пассажирских перевозок и прекращение оформления виз. В последнем из этих случаев Хельсинки должны вынести вопрос выдачи туристических виз россиянам на общеевропейское обсуждение.

До этого стало известно, что ведущие парламентские партии Финляндии заявили о намерении приостановить выдачу туристических виз россиянам. Совместное обращение партий появилось, несмотря на заявление МИД Финляндии о том, что никаких изменений в визовой политике не планируется. Финские парламентарии полагают, что выдача виз дает возможность обходить санкции и экспортировать подсанкционную продукцию в Россию.