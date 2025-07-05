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05 июля 2025 в 05:36

Два российских аэропорта временно прекратили работу

Росавиация: аэропорты Ульяновска и Саратова временно закрыты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Временные ограничения введены в аэропортах Ульяновска (Баратаевка; код ИКАО: UWLL) и Саратова, сообщил в Telegram пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Ведомство ради обеспечения безопасности запретило полеты гражданских судов.

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Ульяновска <…> и Саратова, — написал Кореняко.

Ранее он информировал, что аэропорт Перми (Большое Савино) возобновил работу в штатном режиме. Прием и отправка самолетов приостанавливались в целях обеспечения безопасности полетов. Министерство территориальной безопасности Пермского края объявило в регионе режим «беспилотной опасности». Ведомство приняло такое решение из-за зафиксированных инцидентов с участием БПЛА в соседних областях.

Временные ограничения на работу также вводились в аэропорту Ижевска. Воздушная гавань некоторый период времени не принимала и не отправляла рейсы.

В ночь на 5 июля временно прекратил работы аэропорт Пулково (Санкт-Петербург; код ИКАО: ULLI). Временные ограничения были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

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