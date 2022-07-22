Увидеть Алтай и умереть: уникальные достопримечательности республики Куда поехать, как доехать и что посмотреть на отдыхе на Алтае самостоятельно

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Алтай

Если вы любите путешествовать на машине и планируете посетить Алтай, наша подборка вам в помощь: представляем самые интересные и красивые достопримечательности Горного Алтая. Их стоит увидеть своими глазами вживую, а не на картинках. Рассказываем, куда поехать, как доехать и чему удивиться в горной республике.

Покоряем Алтай самостоятельно на машине

Сюда едут далеко не для посещения картинных галерей, помпезных музеев, старинных дворцов или современных парков развлечений. Таких уникальных природных достопримечательностей, которыми богат Алтай, не так много на планете, и хоть раз в жизни их хочется увидеть. Гости республики наслаждаются дикой природой, которая никак не испорчена цивилизацией.

Что посмотреть на отдыхе на Алтае? Туристов завораживает красота и энергетическая мощь неприступных скал и заснеженных вершин хребтов, бурных горных рек, озёр необычайного цвета, живописных альпийских лугов и вековых кедров. Не зря говорят, что достопримечательности Алтая, как и вся республика со своей первобытной красотой и чистотой, это место силы.

Итак, вы прибыли на Алтай, чтобы самостоятельно на машине посетить чудесные места и набраться впечатлений. Если вы прибыли на самолёте, то посмотреть достопримечательности Алтая самостоятельно можно на арендованном авто. В интернете вы найдете ряд компаний, предлагающих услуги проката автомобилей без водителя. Лучше арендовать внедорожник или кроссовер с полным приводом. Выбирайте подходящего под ваши требования автодруга — и поехали!

Наше путешествие будет проходить по главной трассе Алтая — Чуйскому тракту, протяженностью около 1000 км. Именно вдоль него расположены все самые завораживающие достопримечательности Горного Алтая. Тянется эта федеральная автодорога P-256 через весь регион со стороны Новосибирска и до границы с Монголией.

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press Что посмотреть на отдыхе на Алтае

Лучший способ добраться до Чуйского тракта из Москвы — долететь на самолете до Новосибирска, Барнаула или Горно-Алтайска. Поездом можно приехать в Бийск, где как раз и берет начало трасса P-256. Готовьтесь к маршруту по Чуйскому тракту, рассчитанному на 6–10 дней, в зависимости от вашего темпа и предпочтений.

Что посмотреть на Алтае: путеводитель по Чуйскому тракту

Планировать автопутешествие по достопримечательностям Горного Алтая лучше с мая по октябрь, а по мнению опытных путешественников, лучшее время — июль, август. С собой берите теплую одежду, дождевики, горные ботинки, резиновые сапоги, шапки перчатки. В горной местности всегда холоднее. Аптечка тоже в дороге может пригодиться, так как ассортимент местных аптек не особо широкий. Итак, сборы окончены, отправляемся по Алтаю самостоятельно на машине.

Чуйский тракт в привычном понимании туристов начинается на нулевом километре в городе Бийске. Дорога вас порадует — она будет ровной, чистой, без туннелей. Это единственная трасса в Алтайском крае и Республике Алтай, служащая местом транспортировки всех туристов на базы отдыха, поэтому в ее качестве можно не сомневаться. Тракт не только практичен, но и безумно красив.

Если своё путешествие по Чуйскому тракту вы начинаете из Бийска, обязательно посетите в этом городе краеведческий музей на ул. Советская, 42. Здесь находится экспозиция, посвященная истории строительства дороги.

Что посмотреть на Алтае на машине по пути из Бийска в Горно-Алтайск и далее по трассе P-256? Вам встретятся следующие рукотворные и природные достопримечательности.

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press Достопримечательности Горного Алтая

Село Сростки

На 400-м км трассы находится село Сростки — родина известного писателя, актера и кинорежиссера Василия Шукшина. Здесь вы можете увидеть его дом, побывать в музее-заповеднике, посетить памятник на горе Пикет и парк скульптур «Чудики».

Обязательно посетите Сростинскую ярмарку, на которой можно приобрести съедобные богатства Алтая и насладиться вкусом мёда, земляничного варенья, копчёной и вяленой рыбы из алтайских рек, грибов из алтайских лесов.

Село Быстрянка

На 405-м километре находится село Быстрянка (Тарханка). Здесь находится Быстрянский маслосырзавод. Из природных достопримечательностей можно посмотреть на гору Рудник, а также могильники и курганы VI–II вв. до н. э.

Долина Свободы

Здесь, на 426-м километре трассы с горы Бабырган и начинается Горный Алтай. Это место обросло множеством легенд. Интересно посмотреть природную достопримечательность — силуэт спящего воина. Вдоль трассы множество памятников и скульптур.

Чёртов Палец

Гора Чёртов Палец возвышается над рекой Катунь на территории Айского сельского поселения. Рядом находится село Катунь, на противоположном берегу реки — село Соузга. Гора высотой 250 м является популярной природной достопримечательностью. Название получила из-за скального выступа, похожего на большой палец, торчащий из земли. На вершине горы со смотровой площадки открываются живописные виды, а при подъеме на неё прилив адреналина будет обеспечен.

Если на самолете вы прибыли в Горно-Алтайск, то ваше автопутешествие по Чуйскому тракту начнётся здесь. Но и дальше по маршруту есть на что посмотреть на Горном Алтае. Едем дальше!

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press Достопримечательности Алтая

Манжерок

Здесь, у подножия горы Малая Синюха и рядом с озером Манжерокским (единственное тёплое озеро на Алтае) располагается единственный горнолыжный комплекс в республике. Зима тут непредсказуемая, но невероятно красивая. Что посмотреть летом в этом месте? В летний период туристов радует солнце, тепло и цветение разнотравья, многие из видов растений занесены в Красную книгу. В Манжероке можно прокатиться на канатной дороге с панорамным видом на озеро и долину реки Катунь.

Семинский перевал

Первый крупный перевал с невероятными пейзажами и развитой инфраструктурой. Имеет статус памятника природы Алтая. Подъём начинается на 574-м километре, в 500 метрах от моста на реке Сарлык. Высшая точка перевала находится на 583-м километре Чуйского тракта, на высоте 1719 м над уровнем моря.

Рядом с перевалом находится несколько баз отдыха, гостиницы, коттеджи, есть столовые, кафе, сувенирные лавки и прочее. Здесь можно отдохнуть и набраться сил для продолжения пути.

Перевал Чике-Таман

Перевал высотой 1295 м с не менее живописными и красивыми видами и максимально разнообразным ландшафтом. Популярное туристическое место с развитой инфраструктурой для отдыха и прогулок. С вершины открывается вид на Чуйский тракт и машины, проезжающие по нему. С такой высоты они кажутся очень маленькими. На перевале Чике-Таман вас поразит вид могущественных гор. Для тех, кто хочет охватить пейзаж со всех ракурсов, есть платная смотровая площадка.

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press Посмотреть достопримечательности Алтая самостоятельно

Слияние рек

Место слияния реки Чуи и реки Катуни, несомненно, одна из лучших достопримечательностей Алтая. Реки обладают разной плотностью и цветом, поэтому их слияние — невероятно красивое зрелище, которое непременно захочется запечатлеть на фото. Это живописное место на Алтае можно осмотреть самостоятельно и совершенно бесплатно. Оно находится всего в пяти минутах ходьбы от парковки на Чуйском тракте. В этой местности также популярен рафтинг с разными уровнями сложности.

Петроглифы урочища Калбак-Таш

В этом уникальном месте можно увидеть наскальную живопись древних людей. Экскурсия проводится за небольшую плату (от 200 руб.). По правому берегу Чуи на 723-м километре находится древнее святилище Калбак-Таш. Здесь можно увидеть антропоморфные, зооморфные, солярные изображения, а также рисунки с летающими тарелками, космическими кораблями, инопланетянами.

Гейзерное озеро

Если вы спросите опытных туристов или местных жителей, что посмотреть на Алтае, то Гейзерное озеро будет одним из первых в списке достопримечательностей, так как оно одно из самых необычных. Водоем небольшого диаметра и неглубокий, но необыкновенно красивый, не замерзает даже зимой. Вода ярко-бирюзового цвета, есть причудливые узоры на дне. Отличная локация для съемки и излюбленное место фотографов.

Хоть озеро и называют Гейзерным, но к гейзерным потокам отношения не имеет. Рисунки на дне появляются благодаря термальным источникам, которые поднимают ил и голубую глину. О происхождении этого водоема практически ничего неизвестно, а для туристов он стал открыт в начале 21 века.

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press Что посмотреть летом на Алтае

Вид на Северо-Чуйский хребет

Заснеженные вершины хребта можно увидеть с 820-го километра Чуйского тракта за селом Акташ. А после въезда в Курайскую степь перед вами предстанут величественного вида горы, которые окружают степь. Эта достопримечательность Алтая станет одним из самых запоминающихся зрелищ. Горы достигают 4 тыс. метров в высоту.

Марсианские пейзажи Чаган-Узун

Если вы спросите, что посмотреть на Алтае необыкновенного, то разноцветные горы удовлетворят ваш запрос. Красные, оранжевые, жёлтые, а также кирпичного цвета горы! Это очень красивый вид. Широкий обзор открывается с двух самых популярных смотровых площадок — «Марс-1» и «Марс-2». Как правило, на площадке «Марс-2» туристов меньше, но вид не менее прекрасен.

Озеро Чейбеккель

Остановка здесь будет короткой, но впечатления незабываемые. Живописное вытянутое озеро тянется вдоль дороги на 1,7 км. Водоём имеет завальное происхождение, питается за счет осадков, подземных и талых вод, реки Чибитки. Местные жители называют озеро Мертвым, так как в нем нет рыбы и растительности, даже водоплавающие птицы на него не садятся.

Улаганский перевал

Этот автодорожный перевал находится на территории Улаганского района Алтая и является самым высоким в регионе. Его высота достигает 2080 м над уровнем моря. Имеет затяжной подъем, поэтому высота не кажется такой критичной. Через него проложена асфальтированная дорога. Круглый год здесь могут проехать любые виды транспорта.

Фото: Maria Vashchuk/Russian Look/Global Look Press По Алтаю на машине

Перевал Кату-Ярык

Один из самых сложных и экстремальных перевалов. Ведет в долину под наклоном до 35° по каменистой дороге с девятью поворотами. Здесь нужно быть очень аккуратными. Протяженность спуска — 3,8 км. Это единственная автомобильная дорога, связывающая Чулышманскую долину с внешним миром, а также единственный способ доехать на автомобиле до южного побережья Телецкого озера. Если вы едете сюда самостоятельно на машине, то выбирайте автомобиль с повышенной проходимостью.

Долина реки Чулышман

В этой достопримечательности Алтая есть что посмотреть. Насладитесь видом на нетронутую природу, бурную чистую воду и водопад Чул-Оозы. Река протекает по живописному ущелью, которое ограничено высоченными горами. Чем-то это место напоминает Гранд-Каньон в США. Долина тянется на 130 км по течению реки и заканчивается в месте её впадения в озеро Телецкое. Побывав здесь однажды, вы захотите вернуться снова. Туристы приезжают сюда даже зимой, чтобы полюбоваться замерзшими водопадами, которые представляют собой ажурные ледяные скульптуры.

Заключение

Каждый турист, который путешествовал по Чуйскому тракту, считает это место удивительным. Дорога позволяет в полной мере насладиться зеленью равнин, мозаиками предгорий, величественными видами заснеженных гор и хребтов, безжизненными космическими пейзажами, красивыми речными каньонами и многими другими природными достопримечательности Алтая.

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press Достопримечательности Алтая

Путешествие позволить прикоснуться к истории республики, увидеть археологические достопримечательности и могущественные памятники природы — пещеры, красивые озёра, водопады, источники и многое другое. Берите наш путеводитель и смело отправляйтесь навстречу прекрасному!

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