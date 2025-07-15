На Алтае пройдет международный кинофестиваль «Вертикаль»

В Республике Алтай с 28 по 31 июля состоится Международный кинофестиваль «Вертикаль». Мероприятие проведут при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Алтая и администрации Горно-Алтайска.

В юбилейный год Великой Победы значительную часть программы Международного кинофестиваля «Вертикаль» занимает подвиг советских солдат. Особое место в программе кинофестиваля займет тема самоотверженности, беспримерного мужества и беззаветного служения Родине наших Героев, — подчеркнул глава Республики Алтай Андрей Турчак.

Для участников фестиваля организуют показы лучших отечественных картин, а также творческие вечера со звездами российского театра и кино. Кроме того, в рамках «Вертикали» пройдет серия мастер-классов «Смотр киношкол» от ведущих кинорежиссеров страны. Детям представят специальную отдельную программу.

В «Артеке» ранее завершился XXXIII Международный детский кинофестиваль «Алые паруса» имени В. С. Ланового. На церемонии закрытия присутствовали такие артисты, как Сергей Гармаш, Наталья Щукина, Наталья Бондарчук и Наталия Аринбасарова.